Nathalie Bueno (Secrets de Voyages) : "Notre savoir-faire sur la France nous permet de répondre présent"

TourMaG.com - La France a la réputation de ne pas être vendue en agences, comment l'expliquez-vous ?



Nathalie Bueno : Il y a plusieurs difficultés. Les relations B2B avec les fournisseurs, notamment les hôteliers sont parfois complexes. Envisager une commission est parfois considéré comme un "gros" mot.



Les partenaires ne sont pas toujours ouverts aux intermédiaires, et c'est un vrai enjeu.



Autre difficulté, il est très compliqué parfois d'obtenir un assouplissement des conditions d'annulation avec certains hôteliers, et je dois avouer que je ne m'attendais à devoir gérer cette problématique.



Sur une vingtaine d'hôtels, la moitié n'ont aucun espace de négociation sur ce sujet et c'est un vrai sujet car les clients s'attendent en passant par une agence de voyages à ce type de conditions.



Il faut rééduquer toute une chaîne de partenaires qui misaient essentiellement sur la clientèle étrangère. Certains sont à l'écoute mais d'autres restent sur un ancien modèle.



Enfin nous avons été échaudés sur deux dossiers pour lesquels les clients ont finalement réservé en direct. Sur la France, il est très facile de comparer les tarifs et de se passer d’intermédiaires.



C'est pourquoi nous misons sur des expériences, des activités inédites ou singulières qui apportent de la valeur ajoutée. Nous avons la capacité d'être très agiles et d'avoir de nombreux contacts. Notre slogan : Impossible n'est pas Secrets est aujourd'hui plus que jamais d'actualité.



TourMaG.com - Comment travaillez sur votre production France, avez-vous noué des partenariats avec des réceptifs ?



Nathalie Bueno : Nous travaillons en direct avec des hôtels et avec un réceptif spécialisé qui traite essentiellement des clients étrangers, notamment sur des séjours autour du street food, des expériences inédites et la location de villas.



Nous avons également notre propre réseau et notre propre carnet d'adresses !