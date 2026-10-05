Budget : le gouvernement provoque l’indignation de l’industrie touristique !

d’opérer à titre exceptionnel un prélèvement sur la trésorerie de l’ANCV à hauteur de 125 millions d’euros en vue de remonter une part des excédents de l’établissement au budget général

des marges suffisantes pour garantir l’équilibre de son modèle économique

Le modèle de l’ANCV est vertueux. C’est toujours la même histoire : on s’attaque aux plus fragiles.



Ce n’est pas en déshabillant l’ANCV que l’on comblera la dette. Il y a bien d’autres endroits où trouver de l’argent, encore faut-il en avoir le courage. C’est un comble pour fêter les 90 ans des congés payés. La ponction représente 68% des réserves.



Affaiblir un outil de solidarité qui fonctionne, ce n’est pas une économie. C’est un choix politique,

nous ne pouvons pas être la première destination touristique du monde et laisser de côté les Français qui ne partent pas. Le signal envoyé ne va pas dans la bonne direction.