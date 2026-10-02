France : voici le portrait-robot des non-partants en vacances !

Concernant les catégories socioprofessionnelles, quelques surprises sont à noter.



Contrairement à ce que nous pourrions imaginer, le taux de non-départ est le plus élevé chez les retraités, à 58 %. Suivent les ouvriers, à 44 %, les agriculteurs, à 41 %, les employés, à 36 %, puis les commerçants, à 35 %.



Le taux de départ en vacances est de 81 % pour les professions intermédiaires.



" La première grande raison du fait que les personnes interrogées ne sont pas parties en vacances, c’est tout simplement un revenu insuffisant, la priorité est donc donnée aux charges contraintes. Puis, en raison de l’instabilité internationale et du contexte national, les Français préfèrent épargner.



Il y a aussi une difficulté à repérer les aides au départ. Elles existent, mais une partie de la population n’arrive pas à y accéder. Il faut que les organismes sociaux parlent des vacances ", explique Guy Raffour.



De plus, avec la montée en gamme de l’industrie touristique française, certaines personnes interrogées ont expliqué qu’il y avait un manque d’offres d’entrée de gamme.



Il existe bien sûr aussi des contraintes professionnelles, notamment pour les personnes en recherche d’emploi, celles qui changent d’employeur, mais aussi les salariés précaires.



À cela s’ajoutent toutes les personnes qui ont du mal à se faire remplacer, comme les agriculteurs, les médecins, les pompiers, etc. Il existe aussi un déterminisme social qui bloque le départ en vacances.



" Quand on n’a pas eu la capacité à partir dans sa famille ou avec ses amis, cela entraîne une reproduction sociale, comme le disait Bourdieu.



Et cela est vrai à tel point que, si les salaires entre les ouvriers et les employés sont quasiment équivalents, les ouvriers partent nettement moins que les employés.



Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu’ils ne savent pas préparer et organiser leurs vacances. L’illectronisme est aussi un point important à combattre.



Pour finir, le vieillissement de la population, qui ne devrait pas s’arranger, entraîne des problèmes de santé et de solitude ", conclut Guy Raffour.



Il n’y a donc pas une seule explication et les leviers sont nombreux pour parvenir à une plus grande justice sociale, reste à vouloir les actionner.