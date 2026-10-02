Et si la gentillesse était le nouveau luxe ? Au Brésil, l'exemple du DMC Blumar [ABO]

La chronique de Laurent Delporte

Au Brésil, le luxe touristique se réinvente autour de l’expérience, de la personnalisation et surtout de la qualité de la relation humaine. À Rio de Janeiro, l’agence réceptive Blumar illustre cette approche en combinant plus de 40 ans d’expertise, une connaissance fine du territoire et une hospitalité fondée sur la proximité et la sincérité.

Rédigé par Laurent DELPORTE le Vendredi 2 Octobre 2026 à 18:48

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