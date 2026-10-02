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Et si la gentillesse était le nouveau luxe ? Au Brésil, l'exemple du DMC Blumar [ABO]

La chronique de Laurent Delporte


Au Brésil, le luxe touristique se réinvente autour de l’expérience, de la personnalisation et surtout de la qualité de la relation humaine. À Rio de Janeiro, l’agence réceptive Blumar illustre cette approche en combinant plus de 40 ans d’expertise, une connaissance fine du territoire et une hospitalité fondée sur la proximité et la sincérité.


Rédigé par Laurent DELPORTE le Vendredi 2 Octobre 2026 à 18:48

Fondée il y a plus de 40 ans, Blumar s’est progressivement imposée comme l’un des acteurs majeurs du tourisme haut de gamme au Brésil - Photo : Alexandre Macieira
Fondée il y a plus de 40 ans, Blumar s’est progressivement imposée comme l’un des acteurs majeurs du tourisme haut de gamme au Brésil - Photo : Alexandre Macieira
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Le luxe contemporain ne se définit plus uniquement par des signes visibles de prestige. Il s’exprime dans la qualité de l’expérience vécue, dans la précision de l’accompagnement et dans la capacité à créer une relation juste avec un territoire.

À Rio de Janeiro, cette évolution prend une dimension particulière. La ville ne se contente pas d’accueillir : elle engage, elle relie, elle transmet une culture de l’hospitalité profondément ancrée dans son identité.

Dans ce contexte, certains acteurs jouent un rôle déterminant, souvent en arrière-plan. Leur mission consiste à transformer la richesse d’une destination en expériences cohérentes, fluides et mémorables.

Blumar s’inscrit parmi ces opérateurs de référence, capables de conjuguer exigence internationale et compréhension fine du terrain.

La rencontre avec Bruno Teixeira, Business Manager de l'agence réceptive, à Rio de Janeiro, éclaire immédiatement cette réalité.

Dès les premiers échanges, une qualité s’impose avec évidence : une disponibilité sincère, une attention constante et une manière d’entrer en relation qui dépasse le cadre professionnel. La gentillesse ne se présente pas ici comme une posture, mais comme une disposition naturelle.

Le conseil devient alors une conversation, l’expertise une transmission, et l’accueil une expérience en soi.

Lire aussi : Brésil : l’hospitalité généreuse comme levier de transformation du tourisme de luxe


Quarante ans d’expertise au service d’un territoire

Fondée il y a plus de quarante ans, Blumar s’est progressivement imposée comme l’un des acteurs majeurs du tourisme haut de gamme au Brésil.

L’entreprise s’est construite sur une connaissance approfondie du pays, en développant une approche qui dépasse la simple organisation logistique pour s’inscrire dans une véritable mise en sens du voyage.

Initialement spécialisée sur la destination de Búzios, station balnéaire située au nord de Rio, Blumar a étendu son périmètre à l’ensemble du territoire brésilien.

Aujourd’hui, l’opérateur couvre plus de trente destinations, de l’Amazonie au Pantanal, de Fernando de Noronha à Ouro Preto. Cette couverture nationale constitue un avantage important dans un pays où les distances, les cultures régionales et les réalités opérationnelles exigent une expertise fine.

Cette capacité à appréhender le Brésil dans sa diversité repose sur une conviction forte : la qualité d’un séjour dépend d’abord des femmes et des hommes qui le rendent possible. L’entreprise s’appuie sur des équipes locales expérimentées, capables de traduire les attentes des voyageurs internationaux tout en respectant les spécificités culturelles de chaque région.

Une approche intégrée du voyage de luxe

À Rio de Janeiro, Blumar collabore avec les établissements hôteliers les plus reconnus du marché.

Le Belmond Copacabana Palace, véritable institution inaugurée en 1923, incarne l’héritage et l’excellence du service. Le Fairmont Rio propose une lecture contemporaine de l’hospitalité internationale, intégrée au contexte carioca. Le Janeiro Hotel, situé à Leblon, offre quant à lui une immersion dans un quartier devenu l’un des centres névralgiques de la vie culturelle et gastronomique de la ville.

Lire aussi : Rio de Janeiro : une collection d’hôtels qui incarnent différentes cultures du luxe

L’hébergement ne constitue cependant qu’une composante de l’expérience.

Blumar a structuré une offre globale couvrant l’ensemble des segments du tourisme haut de gamme : voyages individuels, groupes, programmes incentive, gestion de congrès et événements, ainsi que services à terre pour les compagnies de croisière internationales, parmi lesquelles Crystal Cruises.

Cette organisation repose sur une infrastructure digitale propriétaire, permettant aux agences partenaires d’accéder directement aux disponibilités, aux itinéraires et aux contenus visuels. Dans un marché où la réactivité et la précision sont essentielles, cet outil constitue un levier opérationnel déterminant.

L’expérience comme cœur de la proposition de valeur

Une réalité du luxe contemporain : la valeur ne réside pas uniquement dans l’accès, mais dans la qualité de l’interprétation - Photo : Felipe Amaral
Une réalité du luxe contemporain : la valeur ne réside pas uniquement dans l’accès, mais dans la qualité de l’interprétation - Photo : Felipe Amaral
Le segment des expériences privées occupe une place centrale dans les attentes des voyageurs haut de gamme. Blumar a développé une offre qui répond à cette évolution en privilégiant l’accès, la personnalisation et la profondeur culturelle.

À Rio de Janeiro, cette approche se traduit par des expériences telles que des visites privées des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, un accès privilégié au Christ Rédempteur via des sentiers traversant la forêt de Tijuca, des survols en hélicoptère de la baie de Guanabara ou encore des immersions dans les coulisses du Carnaval.

Ces propositions s’inscrivent dans une logique de narration du territoire, où chaque expérience contribue à une compréhension plus fine de la culture brésilienne.

Comme le souligne Bruno Teixeira, « nos clients bénéficient d'un accompagnement par des guides locaux expérimentés qui connaissent la ville en profondeur, ses quartiers, ses rythmes, ses codes. C'est cette connaissance qui transforme un bon séjour en une expérience mémorable. »

Cette approche met en évidence une réalité essentielle du luxe contemporain : la valeur ne réside pas uniquement dans l’accès, mais dans la qualité de l’interprétation.

Une hospitalité incarnée : la relation avant le service

La rencontre avec Bruno Teixeira met en lumière une dimension rarement formalisée dans les standards des opérateurs réceptifs internationaux : une capacité à entrer en relation avec simplicité, justesse et sincérité.

La disponibilité qu’il exprime ne répond pas à une exigence professionnelle, elle traduit une attention naturelle portée à l’autre, presque instinctive.

Chaque recommandation s’accompagne d’un contexte, d’une histoire, d’une intention. Le discours ne se limite pas à orienter, il invite à comprendre. Cette manière d’accompagner transforme la préparation du voyage en une première expérience.

Comme il le résume avec justesse : « Ce qui fait la différence, ce n’est pas seulement ce que les clients voient, mais la manière dont ils le vivent et dont ils s’en souviennent. »

Cette vision s’inscrit pleinement dans une culture carioca où la relation humaine précède l’organisation. Elle donne une lecture concrète de ce que peut être une hospitalité généreuse lorsqu’elle est vécue plutôt que construite.

Responsabilité et reconnaissance internationale

L’excellence opérationnelle ne peut être dissociée des enjeux de responsabilité. Blumar s’inscrit dans cette évolution en sélectionnant ses partenaires selon des critères environnementaux et sociaux.

L’entreprise est notamment engagée dans le programme Tomorrow’s Air, qui vise à soutenir des initiatives de captation du carbone.

Cette cohérence entre qualité de service et engagement éthique est reconnue par les principaux réseaux internationaux du tourisme de luxe.

Blumar est membre de Virtuoso Preferred, participe à l'ILTM et est accréditée par des organisations telles que USTOA (United States Tour Operators Association) et IGLTA (International LGBTQ+ Travel Association).

Ces reconnaissances constituent des repères de confiance pour les agences et les voyageurs internationaux.

La gentillesse comme fondement d’une hospitalité durable

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Rio de Janeiro apporte un éclairage précieux sur les évolutions du luxe contemporain. La ville révèle que l’excellence ne repose pas uniquement sur la maîtrise des standards, mais sur la qualité de la relation qui se construit entre les individus.

À travers des acteurs comme Blumar, cette réalité prend une forme concrète. L’expertise technique, la structuration de l’offre et la connaissance du territoire constituent des fondations solides. Mais la différence se joue ailleurs.

Elle se situe dans cette disposition à accueillir sans calcul, à écouter sans filtre, à conseiller avec justesse. La gentillesse devient alors une compétence à part entière. Elle ne se décrète pas, elle s’incarne.

Dans un secteur en quête de sens et d’authenticité, cette approche ouvre une perspective claire : l’hospitalité de demain ne se limitera pas à organiser des expériences. Elle devra savoir créer du lien, transmettre une culture et laisser une empreinte durable.

À Rio, cette réalité s’éprouve avec évidence. Blumar en propose une lecture structurée. Bruno Teixeira en donne une incarnation profondément humaine.

Laurent Delporte

Laurent Delporte - Delporte Hospitality
Laurent Delporte - Delporte Hospitality
Laurent Delporte est le président et fondateur de DELPORTE Hospitality.

Après 25 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe, notamment au sein du groupe Accor, il combine esprit visionnaire, culture internationale de l'hospitalité, compétences managériales et opérationnelles et réseau d'experts indépendants pour accompagner les décideurs en matière d'hospitalité au service de leurs clients, collaborateurs et partenaires.

À la fois consultant reconnu dans l'industrie hôtelière, executive coach auprès de dirigeants, conférencier dans le monde de l'hospitalité, il dirige également le magazine DH-Mag dédié aux tendances en hôtellerie et intervient auprès de grandes écoles et salons (HEC, Sup de Luxe, EquipHotel, Maison & Objets…).

Par ailleurs, Laurent Delporte a intégré la 8e place du classement international des influenceurs de l’hôtellerie en 2024 par le magazine américain Global Hospitality et l’organisation International hospitality Institut (IHI) basés aux Etats-Unis. Il a été sélectionné aussi dans la liste des 25 conférenciers du secteur luxe dans le monde.

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Tags : delporte, delporte bresil, luxe
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