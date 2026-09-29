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RIU rénove le Riu Touareg et renforce son offre familiale au Cap-Vert

Le complexe de Boa Vista compte désormais 1 181 chambres entièrement rénovées


RIU Hotels & Resorts a rouvert le Riu Touareg, à Boa Vista, après une rénovation complète. Le complexe 5 étoiles en formule All Inclusive 24h fait désormais de l’expérience familiale son principal positionnement, avec de nouveaux espaces de restauration, de loisirs et dédiés aux enfants.


Rédigé par le Lundi 5 Octobre 2026 à 16:59

Le Riu Touareg, à Boa Vista, a bénéficié d’une rénovation complète de ses chambres et espaces communs - Photo : RIU
Le Riu Touareg, à Boa Vista, a bénéficié d’une rénovation complète de ses chambres et espaces communs - Photo : RIU
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Le Riu Touareg, situé au sud de l’île de Boa Vista au Cap-Vert, a rouvert après une rénovation intégrale portant notamment sur ses 1 181 chambres.

L’établissement, ouvert en 2011, bénéficie de nouvelles finitions, d’un mobilier contemporain, de systèmes de climatisation modernisés et de salles de bain entièrement rénovées.

La rénovation concerne également les espaces communs. L’hôtel est désormais entièrement orienté vers une clientèle familiale, à l’exception d’une piscine calme réservée aux plus de 18 ans.

Une offre de restauration renforcée

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Le restaurant principal Morabeza a été agrandi et réorganisé, tandis que le Kabuki et le Kulinarium disposent de capacités supplémentaires.

L’offre comprend également le restaurant italien Da Marcello et le nouveau steakhouse Bereber.

Le complexe accueille aussi le nouveau Sports bar/restaurant American Country, le glacier et café Candy ainsi que deux stands grill Pepe’s Food. Au total, le Riu Touareg compte six restaurants et neuf bars.

Les espaces de loisirs ont également été réaménagés, avec une salle de sport agrandie, une aire de jeux pour enfants modernisée, un spa rénové et trois piscines remodelées.

Avec cette rénovation, RIU compte désormais six hôtels au Cap-Vert, à Sal et Boa Vista, représentant 4 679 chambres.

A lire aussi : RIU Hotels : le site du RIU Partner Club fait peau neuve !

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Tags : riu
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