RIU rénove le Riu Touareg et renforce son offre familiale au Cap-Vert

Le restaurant principala été agrandi et réorganisé, tandis que ledisposent de capacités supplémentaires.L’offre comprend également leet le nouveauLe complexe accueille aussi le nouveau Sports bar/restaurant American Country, le glacier et café Candy ainsi que deux stands grill Pepe’s Food. Au total, lecompteLesont également été réaménagés, avec une salle de sport agrandie, une aire de jeux pour enfants modernisée, un spa rénové et trois piscines remodelées.Avec cette rénovation, RIU compte désormais, à Sal et Boa Vista, représentant