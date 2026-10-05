LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

« Véritables sources d’inspiration pour les vacances et escapades de l’année, les Salons du Tourisme offrent un large éventail de destinations, de cultures et d’expériences à découvrir. Ils permettent aux visiteurs de se projeter dans leurs prochains voyages, tout en donnant aux professionnels l’opportunité de développer leur notoriété, de valoriser leur offre et de rencontrer des voyageurs qualifiés, porteurs de projets. » Christel Marzullo, Directrice des Salons du Tourisme et Destinations Nature



● Recruter de nouveaux clients : 76% des exposants dont l’objectif était de générer du lead sont satisfaits de leur participation au salon. Les Salons du Tourisme vous aident à recruter de nouveaux clients et booster votre activité.



« Nous avons été ravis de participer pour la 1e fois à ce salon. (…) Nous reviendrons l’année prochaine sans hésiter. » Wanderwise



● Développer votre chiffre d'affaires et de mettre en place une opération d’animation commerciale de vos équipes : 88 % des visiteurs sont porteurs d’un projet voyage avec un budget moyen de 3 600€ par visiteur.



« Véritablement les objectifs peuvent être atteints, donc nous reviendrons ! » - Office de tourisme – Côte d’Ivoire



● Booster votre notoriété, auprès de plus de 92 000 visiteurs parmi lesquels plus de 64% viennent pour trouver des idées de destinations



« Le Mondial du Tourisme de Paris c’est LE moment important de l’année » Office de tourisme – Thaïlande