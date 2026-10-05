LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

À l’écoute des attentes des voyageurs, nous faisons évoluer notre offre au plus près des tendances et des nouvelles aspirations du marché
Le tourisme se réinvente au rythme des nouvelles attentes des voyageurs. Si le secteur a retrouvé son niveau d’avant-crise, les comportements évoluent et redessinent l’attractivité des destinations.
Parmi les tendances marquantes, le slow tourisme avec le voyage en train a le vent en poupe, en effet il constitue même le 2ème moyen de transports privilégié par nos visiteurs lors de leurs départs en vacances ! Le train n’est plus seulement un moyen d’acheminer les voyageurs vers leur destination. Il devient une composante à part entière de l’expérience touristique. Il s’impose comme une véritable philosophie de voyage : c’est une alternative écologique et responsable. À bord, on privilégie le confort et la détente, avec des paysages à admirer, des espaces conviviaux et des services qui rendent le voyage agréable.
Face aux contraintes de pouvoir d’achat, les voyageurs privilégient les destinations de proximité, les séjours plus courts et les périodes hors saison, tout en cherchant à maîtriser leur budget sans renoncer au plaisir de voyager.
L’essor des activités de plein air, du voyage en solo et du tourisme senior contribue également à transformer le paysage touristique, poussant les acteurs du secteur à faire évoluer leurs offres. Dans un univers saturé d’images et de recommandations sur les réseaux sociaux, les voyageurs recherchent désormais davantage d’authenticité, de personnalisation et de lien humain dans leurs expériences.
NOUVEAUTÉ 2027 : Le Mondial du Tourisme crée le Travel Business Hub, un nouvel espace dédié aux professionnels
Ce nouvel espace entièrement dédié aux professionnels du secteur, se tiendra pendant deux jours, le 11 et 12 mars 2027 à Paris Porte de Versailles.
Les destinations, offices et organismes de tourisme, tour-opérateurs, agences de voyages, distributeurs, hébergeurs, institutionnels et prescripteurs s'y retrouvent pour développer leur réseau, favoriser les échanges et faire émerger de nouvelles opportunités de business.
Au cœur du Mondial du Tourisme, le Travel Business Hub associe la visibilité d'un événement grand public à un environnement propice aux rencontres BtoB. Un programme de conférences consacré aux tendances du marché et aux grands enjeux de l'industrie touristique viendra compléter ce dispositif, faisant du Mondial du Tourisme Paris un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de la filière.
Mis en place sur deux jours (le jeudi 11 et le vendredi 12 mars 2027), le Travel Business Hub comprendra trois espaces définis :
• Travel Business Meetings où les professionnels, privés ou institutionnels, pourront organiser leur rendez-vous avec de futurs partenaires ou avec les médias. Dix Travel Meeting Suites clé en main seront disponibles à la réservation pour deux jours.
• Travel Business Workshops avec un programme de conférences abordant les tendances du marché, les évolutions du secteur et les grands enjeux de l’industrie touristique.
• Travel Business Lounge, un lieu d’échanges conviviaux pour des rencontres informelles et du networking entre professionnels.
Une visibilité BtoB et BtoC
Une participation au Salon Mondial du Tourisme peut aussi être associée à une présence sur le Travel Business Hub pour maximiser l’impact de sa participation en développant ses actions commerciales BtoB d’une part, et en s’offrant une visibilité auprès de voyageurs captifs en quête d’inspiration, d’autre part (plus de 73 300 visiteurs en 2026).
Partenaires du Travel Business Hub
L’Adonet, les Entreprises du Voyages, l’association Tourisme & Handicaps et la Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme (F.F.T.S.T) sont d’ores et déjà partenaires du Travel Business Hub.
Les destinations, offices et organismes de tourisme, tour-opérateurs, agences de voyages, distributeurs, hébergeurs, institutionnels et prescripteurs s'y retrouvent pour développer leur réseau, favoriser les échanges et faire émerger de nouvelles opportunités de business.
Au cœur du Mondial du Tourisme, le Travel Business Hub associe la visibilité d'un événement grand public à un environnement propice aux rencontres BtoB. Un programme de conférences consacré aux tendances du marché et aux grands enjeux de l'industrie touristique viendra compléter ce dispositif, faisant du Mondial du Tourisme Paris un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de la filière.
Mis en place sur deux jours (le jeudi 11 et le vendredi 12 mars 2027), le Travel Business Hub comprendra trois espaces définis :
• Travel Business Meetings où les professionnels, privés ou institutionnels, pourront organiser leur rendez-vous avec de futurs partenaires ou avec les médias. Dix Travel Meeting Suites clé en main seront disponibles à la réservation pour deux jours.
• Travel Business Workshops avec un programme de conférences abordant les tendances du marché, les évolutions du secteur et les grands enjeux de l’industrie touristique.
• Travel Business Lounge, un lieu d’échanges conviviaux pour des rencontres informelles et du networking entre professionnels.
Une visibilité BtoB et BtoC
Une participation au Salon Mondial du Tourisme peut aussi être associée à une présence sur le Travel Business Hub pour maximiser l’impact de sa participation en développant ses actions commerciales BtoB d’une part, et en s’offrant une visibilité auprès de voyageurs captifs en quête d’inspiration, d’autre part (plus de 73 300 visiteurs en 2026).
Partenaires du Travel Business Hub
L’Adonet, les Entreprises du Voyages, l’association Tourisme & Handicaps et la Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme (F.F.T.S.T) sont d’ores et déjà partenaires du Travel Business Hub.
Plus d’informations : https://www.salons-du-tourisme.com/fr-FR/paris/travel-business-hub
Contact pour les professionnels :
commercialtourisme@comexposium.com
Contact pour les professionnels :
commercialtourisme@comexposium.com
Acteurs du tourisme – offices de tourisme, hébergements, sites culturels… : développez votre visibilité et partez à la conquête de nouveaux clients en 2027
« Véritables sources d’inspiration pour les vacances et escapades de l’année, les Salons du Tourisme offrent un large éventail de destinations, de cultures et d’expériences à découvrir. Ils permettent aux visiteurs de se projeter dans leurs prochains voyages, tout en donnant aux professionnels l’opportunité de développer leur notoriété, de valoriser leur offre et de rencontrer des voyageurs qualifiés, porteurs de projets. » Christel Marzullo, Directrice des Salons du Tourisme et Destinations Nature
● Recruter de nouveaux clients : 76% des exposants dont l’objectif était de générer du lead sont satisfaits de leur participation au salon. Les Salons du Tourisme vous aident à recruter de nouveaux clients et booster votre activité.
« Nous avons été ravis de participer pour la 1e fois à ce salon. (…) Nous reviendrons l’année prochaine sans hésiter. » Wanderwise
● Développer votre chiffre d'affaires et de mettre en place une opération d’animation commerciale de vos équipes : 88 % des visiteurs sont porteurs d’un projet voyage avec un budget moyen de 3 600€ par visiteur.
« Véritablement les objectifs peuvent être atteints, donc nous reviendrons ! » - Office de tourisme – Côte d’Ivoire
● Booster votre notoriété, auprès de plus de 92 000 visiteurs parmi lesquels plus de 64% viennent pour trouver des idées de destinations
« Le Mondial du Tourisme de Paris c’est LE moment important de l’année » Office de tourisme – Thaïlande
● Recruter de nouveaux clients : 76% des exposants dont l’objectif était de générer du lead sont satisfaits de leur participation au salon. Les Salons du Tourisme vous aident à recruter de nouveaux clients et booster votre activité.
« Nous avons été ravis de participer pour la 1e fois à ce salon. (…) Nous reviendrons l’année prochaine sans hésiter. » Wanderwise
● Développer votre chiffre d'affaires et de mettre en place une opération d’animation commerciale de vos équipes : 88 % des visiteurs sont porteurs d’un projet voyage avec un budget moyen de 3 600€ par visiteur.
« Véritablement les objectifs peuvent être atteints, donc nous reviendrons ! » - Office de tourisme – Côte d’Ivoire
● Booster votre notoriété, auprès de plus de 92 000 visiteurs parmi lesquels plus de 64% viennent pour trouver des idées de destinations
« Le Mondial du Tourisme de Paris c’est LE moment important de l’année » Office de tourisme – Thaïlande
Ils parlent des salons. Découvrez notre vidéo témoignages exposants
Le salon Mondial du Tourisme : au cœur des tendances et des nouvelles envies de voyage !
Le Salon Mondial du Tourisme à Paris (50e édition), a accueilli plus de 73 000 visiteurs sur 8 500m² d’exposition et plus de 200 exposants en 2026.
Toujours à l’écoute des tendances du marché et des nouvelles envies des voyageurs, le Salon Mondial du Tourisme fait évoluer son expérience pour réunir en un même lieu toutes les facettes du voyage. Le salon propose un véritable tour du monde des sens, en faisant la part belle à la culture, à l’artisanat et à la gastronomie. Une invitation au dépaysement et à l’évasion, avant même de prendre le départ.
VOYAGE – CULTURE – ARTISANAT – GASTRONOMIE – FOLKLORE deviennent les nouveaux piliers de l’événement, qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.
Une zone thématique met en lumière les acteurs de la culture, de l’artisanat et de la gastronomie, enrichie d’animations immersives et de conférences inspirantes pour prolonger l’expérience.
Le Mondial du Tourisme en chiffres :
• 78% des exposants sont satisfaits du salon*
• 80% des exposants génèrent des ventes après le salon*
• 88% de visiteurs ayant un projet vacances,
• 50% qui réservent un séjour sur place ou l'envisagent dans les 15 jours
Aux côtés des nombreuses destinations présentes, retrouvez sur le salon un espace dédié aux voyages en train, un pôle croisières ainsi qu’un espace consacré au tourisme de mémoire.
Estimez votre participation au Salon Mondial du Tourisme de Paris
Toujours à l’écoute des tendances du marché et des nouvelles envies des voyageurs, le Salon Mondial du Tourisme fait évoluer son expérience pour réunir en un même lieu toutes les facettes du voyage. Le salon propose un véritable tour du monde des sens, en faisant la part belle à la culture, à l’artisanat et à la gastronomie. Une invitation au dépaysement et à l’évasion, avant même de prendre le départ.
VOYAGE – CULTURE – ARTISANAT – GASTRONOMIE – FOLKLORE deviennent les nouveaux piliers de l’événement, qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.
Une zone thématique met en lumière les acteurs de la culture, de l’artisanat et de la gastronomie, enrichie d’animations immersives et de conférences inspirantes pour prolonger l’expérience.
Le Mondial du Tourisme en chiffres :
• 78% des exposants sont satisfaits du salon*
• 80% des exposants génèrent des ventes après le salon*
• 88% de visiteurs ayant un projet vacances,
• 50% qui réservent un séjour sur place ou l'envisagent dans les 15 jours
Aux côtés des nombreuses destinations présentes, retrouvez sur le salon un espace dédié aux voyages en train, un pôle croisières ainsi qu’un espace consacré au tourisme de mémoire.
Estimez votre participation au Salon Mondial du Tourisme de Paris
Même date-Même lieu
Véritable terrain d’exploration pour les amateurs de loisirs de plein air, Destinations Nature réunit pendant 4 jours tous les passionnés de randonnée, de vélo, d’aventure et d’activités outdoor.
Une opportunité unique de rencontrer un public cœur de cible, en quête d’expériences et d’évasion.
► Pour en savoir plus
Le Salon du Tourisme & des Activités nature de Lille : un rendez-vous incontournable pour conquérir un bassin de visiteurs à fort potentiel.
Le salon du tourisme et des activités nature Tourissima à Lille : un salon dynamique et générateur de vente !
Pour sa 38ème édition, Tourissima, le salon du Tourisme et des activités nature à Lille accueille au Grand Palais près de 18 000 visiteurs sur 6000 m² d’exposition et 250 exposants.
Incontournable pour les voyageurs des Hauts-de-France, le salon poursuit le développement de son nouvel axe dédié aux activités nature. Randonnée, cyclotourisme, escapades au grand air… une offre qui invite à explorer les richesses de proximité, de la France et du monde entier.
Acteurs du tourisme, le salon est l’occasion pour vous de rencontrer des visiteurs qualifiés en recherche d’inspiration pour leurs prochaines vacances. En effet 88% viennent sur le salon avec un projet voyage et 50% réserve un séjour sur place ou dans les 15 jours avec un budget moyen de 3 900€.
Tourissima en quelques chiffres :
• 84% des exposants sont satisfaits du salon*
• 82% des exposants génèrent des ventes après le salon*
• 88% de visiteurs ayant un projet vacances,
• 50% qui réservent un séjour sur place ou l'envisagent dans les 15 jours
Estimez votre participation au Salon du Tourisme de Lille
À l’heure où tout se digitalise, rien ne remplace la rencontre, l’échange et le conseil personnalisé. Venez vivre l’expérience des Salons du Tourisme et rejoignez l’aventure !
Incontournable pour les voyageurs des Hauts-de-France, le salon poursuit le développement de son nouvel axe dédié aux activités nature. Randonnée, cyclotourisme, escapades au grand air… une offre qui invite à explorer les richesses de proximité, de la France et du monde entier.
Acteurs du tourisme, le salon est l’occasion pour vous de rencontrer des visiteurs qualifiés en recherche d’inspiration pour leurs prochaines vacances. En effet 88% viennent sur le salon avec un projet voyage et 50% réserve un séjour sur place ou dans les 15 jours avec un budget moyen de 3 900€.
Tourissima en quelques chiffres :
• 84% des exposants sont satisfaits du salon*
• 82% des exposants génèrent des ventes après le salon*
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• Offices nationaux et régionaux de tourisme
• Agences de voyage et Tour-Opérateurs
• Agences réceptives
• Hébergements
• Musées et sites culturels
• Loisirs et activités de plein air
• Croisiéristes
• Thalassothérapie, Thermalisme
• Associations, syndicats, fédérations
• Presse et édition
• Services et équipement du voyageur
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Contact
Pour plus d’informations, cliquez ici / rubrique Devenez Exposant
commercialtourisme@comexposium.com
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