NAAR Voyages : Marco Guaramonti quitte le tour-opérateur

le responsable France de NAAR a quitté, le 30 septembre 2026, d’un commun accord avec la direction"

Je remercie Marco pour son engagement et sa contribution au développement de NAAR en France.



Nous avons construit ensemble des relations solides avec nos équipes et nos agences partenaires. J’ai toute confiance en

pour poursuivre ce travail et accompagner la prochaine étape de notre développement sur le marché français

Une page se tourne pour NAAR Voyages.Le tour-opérateur vient de connaître successivement le départ de Stéphane Michaut, puis désormais celui de Marco Guaramonti.En 2022, après le faux départ de septembre 2019, NAAR Voyages devenait réalité.Près de six ans après cette arrivée contrariée par la crise sanitaire, ", explique un communiqué.", déclare Frédéric Naar, CEO du groupe NAAR.