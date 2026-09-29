NAAR Voyages : Marco Guaramonti quitte le tour-opérateur

Marco Guaramonti quitte NAAR Voyages - TB
Une page se tourne pour NAAR Voyages.
Le tour-opérateur vient de connaître successivement le départ de Stéphane Michaut, puis désormais celui de Marco Guaramonti.
En 2022, après le faux départ de septembre 2019, NAAR Voyages devenait réalité. Le tour-opérateur italien débarquait réellement en France, avec à sa tête Marco Guaramonti.
Près de six ans après cette arrivée contrariée par la crise sanitaire, "le responsable France de NAAR a quitté, le 30 septembre 2026, d’un commun accord avec la direction", explique un communiqué.
"Je remercie Marco pour son engagement et sa contribution au développement de NAAR en France.
Nous avons construit ensemble des relations solides avec nos équipes et nos agences partenaires. J’ai toute confiance en Olivier pour poursuivre ce travail et accompagner la prochaine étape de notre développement sur le marché français", déclare Frédéric Naar, CEO du groupe NAAR.
Le tour-opérateur vient de connaître successivement le départ de Stéphane Michaut, puis désormais celui de Marco Guaramonti.
En 2022, après le faux départ de septembre 2019, NAAR Voyages devenait réalité. Le tour-opérateur italien débarquait réellement en France, avec à sa tête Marco Guaramonti.
Près de six ans après cette arrivée contrariée par la crise sanitaire, "le responsable France de NAAR a quitté, le 30 septembre 2026, d’un commun accord avec la direction", explique un communiqué.
"Je remercie Marco pour son engagement et sa contribution au développement de NAAR en France.
Nous avons construit ensemble des relations solides avec nos équipes et nos agences partenaires. J’ai toute confiance en Olivier pour poursuivre ce travail et accompagner la prochaine étape de notre développement sur le marché français", déclare Frédéric Naar, CEO du groupe NAAR.
Le nouveau responsable est un visage bien connu du secteur, mais aussi des équipes du tour-opérateur, puisqu’il s’agit d’Olivier Dewit, l’actuel responsable Benelux.
A lire : Naar Voyages débarque (enfin) en France avant de conquérir l'Europe !
Un nouveau dirigeant qui n’est pas nouveau dans l’industrie, puisqu’il a été, pendant dix ans, responsable du développement commercial d’EurAm.
Il aura pour mission de développer la présence de NAAR sur le marché français, de renforcer les relations avec les agences partenaires et de définir les priorités commerciales de cette nouvelle étape.
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Un nouveau dirigeant qui n’est pas nouveau dans l’industrie, puisqu’il a été, pendant dix ans, responsable du développement commercial d’EurAm.
Il aura pour mission de développer la présence de NAAR sur le marché français, de renforcer les relations avec les agences partenaires et de définir les priorités commerciales de cette nouvelle étape.