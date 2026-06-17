Naar Voyages met le paquet sur le Japon et en Europe

Peu de tour-opérateurs proposent des voyages sur-mesure en Europe et la notion d’expertise est essentielle pour accompagner les agences. Il y a beaucoup à faire

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de développement de Naar Voyages (filiale française du groupe italien Naar Bespoke Travel) sur le marché français, avec plus dedésormais, contre une douzaine il y a un an.D’abord spécialiste de l’Amérique du Nord, de l’Asie et de l’Océanie, le tour-opérateur élargit progressivement son offre., il propose des voyages sur-mesure au Moyen-Orient, en Amérique du sud depuis un an et demi et aIl programme également de manière « officieuse », en attendant le lancement d’une offre» estime Marco Guaramonti, qui annonce des programmes en Italie, Espagne, Portugal, Grèce mais aussi dans les pays d’Europe du Nord.