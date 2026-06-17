Naar Voyages met le paquet sur le Japon et en Europe

Marco Guaramonti (DG de Naar Voyages), entouré de Anne-Laure Pastor (ANA) et Juliette Fouques (responsable commerciale) - Photo : TB
Le Japon est à la mode et Naar Voyages entend surfer sur la vague.
Le tour-opérateur spécialiste du voyage sur-mesure en BtoB, arrivé en France en 2022, vient de signer un partenariat avec la compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA) avec pour objectif d’accompagner la croissance sur la destination.
« Le Japon est stratégique, c’est notre seconde destination derrière les Etats-Unis. Nous continuons d’investir pour accompagner la croissance et valoriser le rôle des agences de voyages » explique Marco Guaramonti, son directeur général.
Ce partenariat - qui n’exclut pas les possibilités de vols avec d’autres compagnies - tombe à pic, alors que la desserte du Japon via les pays du Golfe est pénalisée depuis plusieurs mois et que les clients sont à la recherche d’offres alternatives, avec notamment des vols directs.
Lire aussi : Naar Voyages débarque (enfin) en France avant de conquérir l'Europe
Le tour-opérateur spécialiste du voyage sur-mesure en BtoB, arrivé en France en 2022, vient de signer un partenariat avec la compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA) avec pour objectif d’accompagner la croissance sur la destination.
« Le Japon est stratégique, c’est notre seconde destination derrière les Etats-Unis. Nous continuons d’investir pour accompagner la croissance et valoriser le rôle des agences de voyages » explique Marco Guaramonti, son directeur général.
Ce partenariat - qui n’exclut pas les possibilités de vols avec d’autres compagnies - tombe à pic, alors que la desserte du Japon via les pays du Golfe est pénalisée depuis plusieurs mois et que les clients sont à la recherche d’offres alternatives, avec notamment des vols directs.
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Un vol direct par jour depuis Roissy
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« La France est un marché clé pour ANA et nous assurons un vol direct par jour au départ de Paris-CDG 1, vers l’aéroport de Tokyo-Haneda » explique de son côté Anne-Laure Pastor, responsable loisirs France de la compagnie.
Il est opéré en Boeing 787 tri-classe (Economique, Premium Economy et Affaires) et la compagnie peut s’appuyer sur Star Alliance (Lufthansa, United…).
Ainsi, les passagers voyageant en Premium Economy ont accès au salon de l’alliance à Roissy, ainsi que celui d'ANA à Tokyo.
A l’arrivée, ils peuvent voyager en correspondance dans de nombreux pays d’Asie, mais aussi vers 48 destinations intérieures au Japon.
Il est opéré en Boeing 787 tri-classe (Economique, Premium Economy et Affaires) et la compagnie peut s’appuyer sur Star Alliance (Lufthansa, United…).
Ainsi, les passagers voyageant en Premium Economy ont accès au salon de l’alliance à Roissy, ainsi que celui d'ANA à Tokyo.
A l’arrivée, ils peuvent voyager en correspondance dans de nombreux pays d’Asie, mais aussi vers 48 destinations intérieures au Japon.
Découvrir un autre Japon
« Alors que les repeaters sont de plus en plus nombreux au Japon, notre ambition est également d’inciter les agences à proposer des expériences nouvelles à leurs clients en valorisant un Japon moins conventionnel, au-delà des classiques que sont Tokyo, Kyoto et Osaka, et toute l’année » ajoute Marco Guaramonti.
Un accompagnement concret des agences qui revendent aujourd’hui l’offre de Naar Voyages sera mis en place dans les prochaines semaines, avec des actions de formation et des offres ciblées.
Par ailleurs, le prochain salon IFTM en septembre sera l’occasion de lancer un challenge de ventes avec, pour les gagnants, la possibilité de participer à un éductour au Japon, au début de l’année 2027.
Un accompagnement concret des agences qui revendent aujourd’hui l’offre de Naar Voyages sera mis en place dans les prochaines semaines, avec des actions de formation et des offres ciblées.
Par ailleurs, le prochain salon IFTM en septembre sera l’occasion de lancer un challenge de ventes avec, pour les gagnants, la possibilité de participer à un éductour au Japon, au début de l’année 2027.
L’Europe en nouveauté à la rentrée
Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de développement de Naar Voyages (filiale française du groupe italien Naar Bespoke Travel) sur le marché français, avec plus de 25 destinations programmées désormais, contre une douzaine il y a un an.
D’abord spécialiste de l’Amérique du Nord, de l’Asie et de l’Océanie, le tour-opérateur élargit progressivement son offre. S’appuyant sur son réseau de sept experts, il propose des voyages sur-mesure au Moyen-Orient, en Amérique du sud depuis un an et demi et a ouvert l’Océan Indien cet hiver.
Il programme également de manière « officieuse » l’Afrique Australe et l’Afrique de l’Est, en attendant le lancement d’une offre en Europe, à la rentrée.
« Peu de tour-opérateurs proposent des voyages sur-mesure en Europe et la notion d’expertise est essentielle pour accompagner les agences. Il y a beaucoup à faire » estime Marco Guaramonti, qui annonce des programmes en Italie, Espagne, Portugal, Grèce mais aussi dans les pays d’Europe du Nord.
Lire aussi : Naar Voyages étoffe son équipe commerciale
D’abord spécialiste de l’Amérique du Nord, de l’Asie et de l’Océanie, le tour-opérateur élargit progressivement son offre. S’appuyant sur son réseau de sept experts, il propose des voyages sur-mesure au Moyen-Orient, en Amérique du sud depuis un an et demi et a ouvert l’Océan Indien cet hiver.
Il programme également de manière « officieuse » l’Afrique Australe et l’Afrique de l’Est, en attendant le lancement d’une offre en Europe, à la rentrée.
« Peu de tour-opérateurs proposent des voyages sur-mesure en Europe et la notion d’expertise est essentielle pour accompagner les agences. Il y a beaucoup à faire » estime Marco Guaramonti, qui annonce des programmes en Italie, Espagne, Portugal, Grèce mais aussi dans les pays d’Europe du Nord.
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250 agences revendent Naar Voyages
A ce jour, environ 250 agences revendent l’offre de Naar Voyages, indépendantes ou membres de réseaux comme Manor, Prêt à Partir, Salaün Holidays ou Carrefour Voyages.
En complément de l’élargissement de l’offre, le défi des prochaines années sera également de faire progresser ce nombre, y compris chez les leaders de la distribution. Même si pour l’heure, un référencement chez Selectour/Havas Voyages semble exclu, ce dernier disposant d’une offre sur-mesure avec les TO du groupe Marietton (Austral Lagons, Jetset, Australie Tours, Alma Latina, etc.).
Naar Voyages a fait voyager 1 300 passagers en 2025, en progression de 52% par rapport à 2024, avec un montant moyen de près de 10 000 € par réservation.
Le TO, qui tablait sur une croissance de plus de 40% cette année, a revu à la baisse ses ambitions du fait du recul des ventes vers les Etats-Unis et du conflit au Moyen-Orient, avec désormais un objectif de croissance de 20%.
En complément de l’élargissement de l’offre, le défi des prochaines années sera également de faire progresser ce nombre, y compris chez les leaders de la distribution. Même si pour l’heure, un référencement chez Selectour/Havas Voyages semble exclu, ce dernier disposant d’une offre sur-mesure avec les TO du groupe Marietton (Austral Lagons, Jetset, Australie Tours, Alma Latina, etc.).
Naar Voyages a fait voyager 1 300 passagers en 2025, en progression de 52% par rapport à 2024, avec un montant moyen de près de 10 000 € par réservation.
Le TO, qui tablait sur une croissance de plus de 40% cette année, a revu à la baisse ses ambitions du fait du recul des ventes vers les Etats-Unis et du conflit au Moyen-Orient, avec désormais un objectif de croissance de 20%.