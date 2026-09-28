La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !

Santiago de los Caballeros, la République dominicaine côté confidentiel

Et si le luxe était aussi de découvrir une République dominicaine que l’on n’attend pas ?



Au cœur de la vallée du Cibao, Santiago de los Caballeros ouvre les portes d’une région encore largement méconnue des voyageurs européens. Loin des grands complexes balnéaires de l’est, le décor change : montagnes verdoyantes, plantations, petites villes et adresses de charme composent une République dominicaine plus intime.



Deuxième grande ville du pays, Santiago est profondément liée à l’histoire économique et culturelle dominicaine. Le tabac et la tradition du cigare y occupent une place particulière, tout comme le café, le cacao et le rhum dans l’ensemble de la région.



C’est aussi un territoire qui se prête à une autre façon de voyager.



Boutique-hôtels, petites structures de caractère, anciennes demeures et hébergements intégrés à la nature permettent d’imaginer des séjours plus personnalisés, loin de l’image traditionnelle du grand resort caribéen.

Et Santiago possède un autre atout : sa situation privilégiée pour partir à la découverte du nord de la République dominicaine.



En poursuivant vers la côte Atlantique, le voyage conduit notamment vers Puerto Plata, dominée par le mont Isabel de Torres. Centre historique aux maisons victoriennes, Malecón ouvert sur l’océan, plages de la côte nord et nombreuses activités de plein air offrent encore un autre visage du pays.



Plus largement, toute cette façade nord permet d’associer montagnes, culture dominicaine, hébergements de charme et plaisirs balnéaires au cours d’un même voyage.



Avec Santiago comme porte d’entrée, la République dominicaine change ainsi de rythme.



Plus confidentielle, plus itinérante et parfois plus exclusive, elle devient une destination à explorer autant qu’un lieu où séjourner.

