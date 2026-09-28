La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !

Saint-Domingue, cinq siècles d’histoire face à la mer des Caraïbes
Avant les plages, il y a l’Histoire.
Fondée à la fin du XVe siècle sur les rives de la mer des Caraïbes, Saint-Domingue est la plus ancienne capitale européenne permanente des Amériques. Son cœur historique, la Ciudad Colonial, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, raconte encore aujourd’hui les premières pages de la présence espagnole sur le continent américain.
Dans ses rues pavées se succèdent demeures coloniales, patios ombragés et monuments emblématiques. La Calle Las Damas conduit vers l’Alcázar de Colón, tandis que la Catedral Primada de América rappelle le rôle historique majeur joué par la ville dans le Nouveau Monde.
Mais Saint-Domingue ne se résume pas à son passé. Le long du Malecón, face à la mer des Caraïbes, restaurants, terrasses et lieux de vie dessinent le visage d’une capitale contemporaine, vivante et profondément caribéenne.
Saint-Domingue est ainsi bien davantage qu’une porte d’entrée : c’est une destination à part entière et une formidable introduction à l’identité dominicaine.
Punta Cana, quand le bleu des Caraïbes devient horizon
À l’est du pays, changement de décor.
Ici, le bleu semble décliner toutes ses nuances. Punta Cana et Bávaro déroulent des kilomètres de plages bordées de cocotiers, entre mer des Caraïbes et océan Atlantique.
La région est devenue l’une des grandes destinations balnéaires internationales grâce à une offre hôtelière particulièrement développée : resorts, golf, spas, activités nautiques et excursions permettent d’imaginer aussi bien un séjour entièrement consacré au repos qu’un voyage beaucoup plus actif.
Mais Punta Cana ne s’arrête pas aux portes de ses hôtels.
Une excursion vers l’intérieur des terres, la découverte des villages dominicains ou une journée en mer permettent rapidement de changer de perspective. Plus au sud, l’île de Saona, intégrée au parc national de Cotubanamá, offre l’une des images les plus emblématiques du pays : plages immaculées, eaux translucides et végétation tropicale.
Punta Cana incarne la République dominicaine rêvée, celle où les Caraïbes semblent avoir été dessinées pour les vacances.
Santiago de los Caballeros, la République dominicaine côté confidentiel
Et si le luxe était aussi de découvrir une République dominicaine que l’on n’attend pas ?
Au cœur de la vallée du Cibao, Santiago de los Caballeros ouvre les portes d’une région encore largement méconnue des voyageurs européens. Loin des grands complexes balnéaires de l’est, le décor change : montagnes verdoyantes, plantations, petites villes et adresses de charme composent une République dominicaine plus intime.
Deuxième grande ville du pays, Santiago est profondément liée à l’histoire économique et culturelle dominicaine. Le tabac et la tradition du cigare y occupent une place particulière, tout comme le café, le cacao et le rhum dans l’ensemble de la région.
C’est aussi un territoire qui se prête à une autre façon de voyager.
Boutique-hôtels, petites structures de caractère, anciennes demeures et hébergements intégrés à la nature permettent d’imaginer des séjours plus personnalisés, loin de l’image traditionnelle du grand resort caribéen.
Et Santiago possède un autre atout : sa situation privilégiée pour partir à la découverte du nord de la République dominicaine.
En poursuivant vers la côte Atlantique, le voyage conduit notamment vers Puerto Plata, dominée par le mont Isabel de Torres. Centre historique aux maisons victoriennes, Malecón ouvert sur l’océan, plages de la côte nord et nombreuses activités de plein air offrent encore un autre visage du pays.
Plus largement, toute cette façade nord permet d’associer montagnes, culture dominicaine, hébergements de charme et plaisirs balnéaires au cours d’un même voyage.
Avec Santiago comme porte d’entrée, la République dominicaine change ainsi de rythme.
Plus confidentielle, plus itinérante et parfois plus exclusive, elle devient une destination à explorer autant qu’un lieu où séjourner.
Bachata, cacao et saveurs créoles : la République dominicaine se vit aussi de l’intérieur
Pour véritablement découvrir le pays, il faut également prendre le temps de rencontrer ceux qui le font vivre.
Dans les villes et les villages, sur les marchés ou au détour d’une terrasse, la République dominicaine révèle une identité forgée par plusieurs siècles de métissages et d’influences.
La musique en est probablement l’expression la plus universelle. Merengue et bachata, nés sur l’île, accompagnent la vie quotidienne et ont depuis longtemps franchi les frontières dominicaines.
La découverte passe aussi par les saveurs.
Plantain, riz, haricots, poissons, fruits tropicaux et produits locaux composent une cuisine généreuse. Le cacao et le café rappellent également la richesse agricole de l’intérieur du pays, tandis que le rhum demeure indissociable de l’imaginaire caribéen.
De Saint-Domingue aux terres du Cibao, voyager en République dominicaine, c’est aussi prendre le temps de découvrir un art de vivre qui fait pleinement partie du voyage.
Dans les villes et les villages, sur les marchés ou au détour d’une terrasse, la République dominicaine révèle une identité forgée par plusieurs siècles de métissages et d’influences.
La musique en est probablement l’expression la plus universelle. Merengue et bachata, nés sur l’île, accompagnent la vie quotidienne et ont depuis longtemps franchi les frontières dominicaines.
La découverte passe aussi par les saveurs.
Plantain, riz, haricots, poissons, fruits tropicaux et produits locaux composent une cuisine généreuse. Le cacao et le café rappellent également la richesse agricole de l’intérieur du pays, tandis que le rhum demeure indissociable de l’imaginaire caribéen.
De Saint-Domingue aux terres du Cibao, voyager en République dominicaine, c’est aussi prendre le temps de découvrir un art de vivre qui fait pleinement partie du voyage.
Avec Air Europa, trois portes d’entrée et trois façons de vivre la République dominicaine
Saint-Domingue, Punta Cana et Santiago de los Caballeros : Air Europa dessert trois destinations complémentaires en République dominicaine via son hub de Madrid.
Trois aéroports, mais surtout trois façons très différentes d'aborder la destination.
Saint-Domingue (SDQ) pour l’histoire, la culture, la capitale et le sud du pays.
Punta Cana (PUJ) pour les grandes plages, les resorts et l’univers balnéaire qui a fait la renommée internationale de la destination.
Et Santiago de los Caballeros (STI) pour sortir des sentiers battus : découvrir le Cibao, ses paysages, ses traditions et ses hébergements de caractère, avant de poursuivre vers Puerto Plata et la côte Atlantique.
Cette complémentarité ouvre également la voie à des itinéraires plus originaux, combinant plusieurs régions et plusieurs expériences au cours d’un même voyage.
Car derrière l’image universelle de ses plages, la République dominicaine possède plusieurs visages.
Avec Air Europa, trois portes d’entrée pour découvrir trois visages de la République dominicaine… et inventer son propre voyage.
Trois aéroports, mais surtout trois façons très différentes d'aborder la destination.
Saint-Domingue (SDQ) pour l’histoire, la culture, la capitale et le sud du pays.
Punta Cana (PUJ) pour les grandes plages, les resorts et l’univers balnéaire qui a fait la renommée internationale de la destination.
Et Santiago de los Caballeros (STI) pour sortir des sentiers battus : découvrir le Cibao, ses paysages, ses traditions et ses hébergements de caractère, avant de poursuivre vers Puerto Plata et la côte Atlantique.
Cette complémentarité ouvre également la voie à des itinéraires plus originaux, combinant plusieurs régions et plusieurs expériences au cours d’un même voyage.
Car derrière l’image universelle de ses plages, la République dominicaine possède plusieurs visages.
Avec Air Europa, trois portes d’entrée pour découvrir trois visages de la République dominicaine… et inventer son propre voyage.
Comment se rendre en République dominicaine :
AIR EUROPA opère 3 destinations vers la République dominicaine :
● Santiago de los Caballeros - STI : 1 vol hebdomadaire* (Samedi)
● Santo Domingo - SDQ : 1 vol quotidien*.
● Punta Cana - PUJ : 3 vols hebdomadaires* (Lundi, mercredi, vendredi)
*Départ d’Orly via Madrid
► Horaires vols Santiago de los Caballeros :
PARIS/MADRID : 10:55/12:55
MADRID/STI : 15:15/17:55
STI /MADRID : 20:55/11:10 +1
MADRID/PARIS : 14:20/16:15
► Horaires vols Santo Domingo :
PARIS/MADRID : 10:55/12:55
MADRID/SDQ : 15:35/18:15
SDQ /MADRID : 21:10/11:20 +1
MADRID/PARIS : 14:20/16:15
► Horaires vols Punta Cana :
PARIS/MADRID : 10:55/12:55
MADRID/PUJ : 16:10/18:45
PUJ /MADRID : 21:20/11:25 +1
MADRID/PARIS : 14:20/16:15
● Santiago de los Caballeros - STI : 1 vol hebdomadaire* (Samedi)
● Santo Domingo - SDQ : 1 vol quotidien*.
● Punta Cana - PUJ : 3 vols hebdomadaires* (Lundi, mercredi, vendredi)
*Départ d’Orly via Madrid
► Horaires vols Santiago de los Caballeros :
PARIS/MADRID : 10:55/12:55
MADRID/STI : 15:15/17:55
STI /MADRID : 20:55/11:10 +1
MADRID/PARIS : 14:20/16:15
► Horaires vols Santo Domingo :
PARIS/MADRID : 10:55/12:55
MADRID/SDQ : 15:35/18:15
SDQ /MADRID : 21:10/11:20 +1
MADRID/PARIS : 14:20/16:15
► Horaires vols Punta Cana :
PARIS/MADRID : 10:55/12:55
MADRID/PUJ : 16:10/18:45
PUJ /MADRID : 21:20/11:25 +1
MADRID/PARIS : 14:20/16:15
INFOS PRATIQUES...
● Les connexions pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.
● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connexions faciles entre les grandes gares parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.
Terminal 2 - vols européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.
● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connexions faciles entre les grandes gares parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.
Contacter Air Europa
Helpdesk :
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
Autres articles
-
Air Europa fête ses 40 ans avec deux nouvelles destinations en Amérique latine
-
Paraguay et Uruguay : deux Sud-Amériques intimes - la profondeur guaranie face à la douceur atlantique... Air Europa vous y emmène
-
São Paulo ou Salvador ? Air Europa vous ouvre les portes du Brésil
-
Du Machu Picchu à l’Amazonie : le Pérou, avec Air Europa – le voyage prend de la hauteur ! vivez l'expérience absolue
-
Air Europa ouvre Genève-Madrid deux vols quotidiens entre la Suisse romande et Madrid à partir du 19 juin 2026