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Dakkak DMC : une expertise régionale au service des voyages sur mesure au Moyen-Orient


Fondé en 1955, Dakkak poursuit son développement régional et accompagne aujourd’hui les tour-opérateurs et agences de voyages à travers six destinations : les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar et l’Égypte. Avec une approche fondée sur la connaissance locale, la personnalisation et la qualité de service, le groupe souhaite renforcer ses partenariats avec les professionnels du tourisme sur les marchés européens, notamment en France.


Rédigé par Dakkak le Lundi 5 Octobre 2026 à 00:05

© Dakkak
© Dakkak
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Une histoire construite autour de la destination


Depuis plus de sept décennies, Dakkak développe son expertise dans le voyage au Moyen-Orient. Né en Jordanie en 1955, le groupe s’est progressivement développé dans la région avec une présence stratégique à Amman, Dubaï et Riyad.

Cette implantation locale constitue aujourd’hui l’un des principaux atouts de Dakkak DMC : proposer aux professionnels du tourisme un interlocuteur connaissant réellement les destinations, leurs spécificités, leurs fournisseurs et leurs réalités opérationnelles.

« Notre objectif est de ne pas simplement vendre une destination, mais de créer une expérience qui corresponde réellement au profil du voyageur et aux attentes du tour-opérateur », explique l’équipe Dakkak.

Cette philosophie s’appuie sur une relation étroite avec les partenaires professionnels et sur une volonté de construire des programmes adaptés à chaque marché, chaque clientèle et chaque budget.

Six destinations, une seule expertise régionale

Dakkak accompagne aujourd’hui ses partenaires sur six destinations majeures du Moyen-Orient :

Émirats arabes unis, Jordanie, Arabie saoudite, Oman, Qatar et Égypte.

Cette couverture permet notamment aux tour-opérateurs de construire des itinéraires combinés et de proposer des voyages plus riches, en associant plusieurs cultures, paysages et expériences au sein d’un même programme.

À Dubaï et aux Émirats arabes unis, Dakkak propose des programmes allant des incontournables de la destination aux expériences plus confidentielles : découverte du vieux Dubaï, patrimoine, gastronomie, désert, expériences privées, Abu Dhabi, produits de luxe, stopovers ou encore programmes MICE.

En Jordanie, l’expertise historique du groupe permet de proposer des circuits autour de Petra, Wadi Rum, la mer Morte, Aqaba et les différents sites culturels et historiques du pays.

L’Arabie saoudite constitue également un axe de développement important, avec des expériences autour de Riyad, AlUla, Djeddah et du patrimoine du Royaume.

Oman et le Qatar complètent cette offre régionale avec des programmes mêlant culture, nature, aventure, détente et découverte.

Enfin, l’Égypte vient renforcer cette présence avec une offre couvrant notamment Le Caire, les pyramides, le Grand Egyptian Museum, Louxor, Assouan, les croisières sur le Nil, les dahabiyas privées et les programmes sur mesure.

Une approche sur mesure pour les tour-opérateurs

Dakkak DMC travaille avec différents segments du marché : FIT, groupes, séries, loisirs, luxe et MICE.

L’approche repose sur la création de programmes personnalisés, en fonction du budget, du profil des voyageurs et du positionnement commercial du partenaire.

Hôtels, transports, guides, excursions, restaurants, expériences privées, visites culturelles, activités dans le désert ou encore événements : les équipes Dakkak coordonnent les différents éléments du voyage afin de proposer une prestation cohérente et maîtrisée.

Le groupe met également l’accent sur l’accompagnement opérationnel. De la première demande jusqu’au retour du voyageur, les équipes locales restent impliquées dans le suivi des dossiers et la réalisation des prestations.

Cette attention portée aux détails est particulièrement importante pour les marchés européens, où les voyageurs recherchent davantage des expériences authentiques, personnalisées et différentes des circuits standardisés.

Faire découvrir un autre Moyen-Orient

Au-delà des grands incontournables, Dakkak souhaite également mettre en avant une autre manière de voyager dans la région.

À Dubaï, cela peut passer par une découverte du patrimoine et des traditions émiriennes avant de rejoindre les quartiers modernes de la ville ; en Jordanie, par une rencontre avec les habitants et une immersion dans la culture bédouine. En Arabie saoudite, par la découverte de sites patrimoniaux et de nouvelles expériences à AlUla. En Égypte, par une navigation à bord d’une dahabiya privée plutôt qu’une croisière classique.

Cette recherche d’expériences différenciantes constitue un axe important de la stratégie de Dakkak.

Une volonté de renforcer les partenariats en France

Après avoir renforcé sa présence auprès des professionnels du tourisme, Dakkak souhaite aujourd’hui poursuivre le développement de ses relations avec les tour-opérateurs et agences de voyages françaises.

Le groupe entend notamment travailler davantage sur les programmes FIT, les groupes, les voyages premium, les circuits combinés, les stopovers et le MICE.

L’objectif est de construire des collaborations durables avec les professionnels français en leur apportant à la fois expertise locale, flexibilité, réactivité et accompagnement personnalisé.

« Nous souhaitons être davantage qu’un simple fournisseur de prestations terrestres. Notre ambition est de devenir un véritable partenaire des tour-opérateurs, capable de comprendre leurs marchés, leurs clients et leurs contraintes afin de construire ensemble des produits compétitifs et différenciants », souligne Dakkak.

Dakkak, un partenaire régional pour les professionnels du tourisme

Avec plus de 70 ans d’expérience dans le voyage au Moyen-Orient et une présence dans plusieurs destinations clés de la région, Dakkak poursuit ainsi son développement autour d’une même ambition : faire découvrir le Moyen-Orient à travers des expériences authentiques, qualitatives et personnalisées.

Pour les tour-opérateurs et agences de voyages à la recherche de nouvelles idées de programmation, Dakkak propose aujourd’hui une approche multi-destinations permettant de construire des voyages sur mesure et des itinéraires combinés adaptés aux attentes des voyageurs contemporains.

Dakkak DMC – The Art of Serving the Middle East and Beyond.

Dakkak DMC : une expertise régionale au service des voyages sur mesure au Moyen-Orient
Dakkak DMC – Votre partenaire au Moyen-Orient

Personnes à contacter :

Mina MILAD
Fonction : Chef des Operations Global – Dakkak DMC
Email : mmelad@dakkak.com
Téléphone : +971 525580854
• Site web : www.dakkak.com

Audrey VIGUIER et Shannen LIU
• Représentation commerciale marché francophone
Email : france@dakkak.com
Téléphone : +33 1 42 64 59 98 /+33 6 60 50 26 30
Adresse : 9 Villa Saint Michel, 75018, Paris, France


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Tags : Dakkak DMC
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