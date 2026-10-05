Dakkak DMC : une expertise régionale au service des voyages sur mesure au Moyen-Orient

Dakkak accompagne aujourd’hui ses partenaires sur six destinations majeures du Moyen-Orient :



Émirats arabes unis, Jordanie, Arabie saoudite, Oman, Qatar et Égypte.



Cette couverture permet notamment aux tour-opérateurs de construire des itinéraires combinés et de proposer des voyages plus riches, en associant plusieurs cultures, paysages et expériences au sein d’un même programme.



À Dubaï et aux Émirats arabes unis, Dakkak propose des programmes allant des incontournables de la destination aux expériences plus confidentielles : découverte du vieux Dubaï, patrimoine, gastronomie, désert, expériences privées, Abu Dhabi, produits de luxe, stopovers ou encore programmes MICE.



En Jordanie, l’expertise historique du groupe permet de proposer des circuits autour de Petra, Wadi Rum, la mer Morte, Aqaba et les différents sites culturels et historiques du pays.



L’Arabie saoudite constitue également un axe de développement important, avec des expériences autour de Riyad, AlUla, Djeddah et du patrimoine du Royaume.



Oman et le Qatar complètent cette offre régionale avec des programmes mêlant culture, nature, aventure, détente et découverte.



Enfin, l’Égypte vient renforcer cette présence avec une offre couvrant notamment Le Caire, les pyramides, le Grand Egyptian Museum, Louxor, Assouan, les croisières sur le Nil, les dahabiyas privées et les programmes sur mesure.