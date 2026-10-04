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ENC Travel, le spécialiste des voyages en Égypte, présente ses nouveautés pour 2027


Tour opérateur spécialiste des croisières sur le Nil et des séjours en Égypte tout inclus, sur mesure ou à la carte, ENC Travel est établi à Paris depuis 1992 et implanté comme DMC au Caire depuis les années 1980. Grâce à cette double présence, nous concevons nos circuits, nos combinés et notre sélection d'hôtels avec passion et authenticité. Pour 2027, nous enrichissons notre programmation avec de nouveaux circuits et combinés, comme nos packages inédits qui incluent la croisière sur le Nil, le Caire et les Désert et Oasis d’Égypte.


Rédigé par ENC Travel le Dimanche 4 Octobre 2026 à 22:00


Une ﬂotte complète pour explorer le Nil sous toutes ses formes

Queen of sheeba - Dahabiya © ENC TRAVEL
Queen of sheeba - Dahabiya © ENC TRAVEL
Experts dans l’organisation de croisières sur le Nil, nous disposons de notre propre ﬂotte de bateaux, ce qui permet de proposer une large gamme de croisières adaptées aux proﬁls de vos clients :

● Deux bateaux de croisière 5* Deluxe, de type MS, le King of Thèbes et le Queen of Sheeba, véritables hôtels ﬂottants oﬀrant un confort haut de gamme pour des navigations classiques entre Louxor et Assouan (dans les deux sens). entre 55 et 65 cabines, suites disponibles.
Cinq Dahabiyas de charme, voiliers traditionnels oﬀrant une expérience authentique, intimiste, et au plus proche de l’Égypte disposant de 5 à 12 cabines avec suites.

ENC propose également :

● Des croisières sur le lac Nasser, au cœur de paysages désertiques spectaculaires,
● Des croisières plongées en Mer Rouge,
● Des circuits avec Le Caire, Alexandrie, des safaris dans le désert, des hôtels en all inclusive en Mer Rouge, des hébergements à Louxor et à Assouan, des mini-croisières de 5 jours et des circuits sur mesure selon vos envies.

Hébergements haut de gamme et circuits culturels d'exception

Consultez notre catalogue © ENC TRAVEL - Visuel de fond généré par IA
Consultez notre catalogue © ENC TRAVEL - Visuel de fond généré par IA
Nous collaborons avec une sélection rigoureuse d’hôtels 5* au Caire, en Mer Rouge (Marsa Alam, Sharm el-Sheikh, Hurghada), ainsi qu’à Louxor et Assouan, aﬁn de garantir un haut niveau de qualité et de service.

Notre catalogue de circuits culturels et combinés emmène vos clients de la découverte des pyramides de Gizeh jusqu’aux temples de la vallée du Nil : Karnak, Philae, Abu Simbel… Nos programmes intègrent également la visite du Grand Egyptian Museum (GEM) au Caire, le plus grand musée au monde dédié à une seule civilisation, nos visites sont incluses dans nos circuits.

Nos séjours permettent de combiner culture, détente balnéaire en Mer Rouge et nos nouveautés axées sur les grands espaces.

Voyages à la carte et accessibilité depuis toute la France et l’Europe

Nous réalisons des voyages sur mesure, entièrement personnalisables selon les attentes ou les envies de vos clients.

Nous proposons des départs garantis depuis toute la France, la Belgique et la Suisse, en partenariat avec de nombreuses compagnies aériennes :
Air France : depuis Paris et les principales villes de province (Bordeaux, Nice, Toulouse, Marseille, Montpellier, Biarritz, Strasbourg, Nantes, Lyon…)
● Vol direct Paris - Louxor avec Transavia et Easyjet
● Vols directs spéciaux vers Louxor depuis Paris, Nantes et Lyon
● Vols directs vers Hurghada et Marsa Alam
● Vols réguliers vers Le Caire et Louxor
● Départs également depuis Genève et Bruxelles avec Egyptair

Des visites culturelles en petit comité

Pour garantir une expérience confortable et qualitative, toutes nos visites sont organisées en petits groupes limités à 10 participants maximum.

Chaque groupe est accompagné par un guide égyptologue francophone, passionné et expérimenté, qui partage ses connaissances tout au long du parcours.

Un savoir-faire reconnu

En 2025, nous avons fait voyager avec nous plus de 12 000 personnes, conﬁrmant notre position incontournable sur la destination.

Découvrez tous nos programmes sur notre site internet : www.enc-travel.fr

Nos nouveautés !

Une ﬂotte de Dahabiyas qui s’agrandit : bienvenue à la Queen Tyi VI qui arrivera en décembre 2026
Après le succès de nos unités précédentes, nous sommes ﬁers d'annoncer l'arrivée de notre 6e dahabiya, la Queen Tyi VI, qui arrivera en décembre 2026. Fidèle à nos standards, elle renforce notre position sur ce segment de croisière intimiste et luxueuse, oﬀrant un confort absolu sur le Nil.

Nouveaux Packages : Le mariage du Nil et des Déserts d’Égypte
Nouveaux Packages : Combiné le Nil, le Caire et les Déserts d’Égypte

© ENC TRAVEL
© ENC TRAVEL
Nous lançons de nouveaux packages exclusifs mariant la croisière sur le Nil aux paysages des grands espaces égyptiens. Un voyage hors des sentiers battus qui emmène vos clients à la découverte des Oasis, du Désert Noir et du Désert Blanc.

Une accélération majeure sur le B2B
Cette année, ENC Travel place les agences de voyages au cœur de sa stratégie. Nous renforçons notre accompagnement auprès des professionnels du tourisme avec des outils dédiés, un service commercial renforcé et des conditions pensées pour dynamiser vos ventes.

Intégration sur la plateforme Orchestra
Pour faciliter le travail des agences de voyages et ﬂuidiﬁer la réservation, notre production sera désormais intégrée sur la plateforme Orchestra ﬁn 2026. Retrouvez l’ensemble de nos circuits, croisières et nouveaux packages en quelques clics pour un accès et une cotation rapides.

En résumé avec ENC Travel :

✔ Des séjours sur mesure ou à la carte qui s'adaptent à chaque envie, ainsi que des séjours tout inclus (transferts, vols, hôtels, croisière, visites), entièrement pris en charge par nos soins grâce à nos bureaux au Caire et à Paris.
✔ Des vols directs avec des compagnies régulières, telles qu’Air France ou Egyptair.
✔ Des hébergements de qualité, des dégustations et des visites pour une immersion locale.
✔ Des guides francophones conférenciers et spécialistes (autres langues sur demande).
✔ Des petits groupes de 10 personnes maximum pour les visites.

👉 Découvrez tous nos programmes et réservez sur notre espace pro ou sur notre site internet : www.enc-travel.fr

Contacter ENC Travel

ENC Travel, le spécialiste des voyages en Égypte, présente ses nouveautés pour 2027
Email : contact@nile-aviation.fr
Téléphone : 01 45 43 00 20

35 avenue du Général Leclerc
75014 PARIS

Site web : www.enc-travel.fr

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Tags : ENC Travel
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