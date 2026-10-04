ENC Travel, le spécialiste des voyages en Égypte, présente ses nouveautés pour 2027

Experts dans l’organisation de croisières sur le Nil, nous disposons de notre propre ﬂotte de bateaux, ce qui permet de proposer une large gamme de croisières adaptées aux proﬁls de vos clients :



● Deux bateaux de croisière 5* Deluxe, de type MS, le King of Thèbes et le Queen of Sheeba , véritables hôtels ﬂottants oﬀrant un confort haut de gamme pour des navigations classiques entre Louxor et Assouan (dans les deux sens). entre 55 et 65 cabines, suites disponibles.

● Cinq Dahabiyas de charme, voiliers traditionnels oﬀrant une expérience authentique, intimiste, et au plus proche de l’Égypte disposant de 5 à 12 cabines avec suites.



ENC propose également :



● Des croisières sur le lac Nasser, au cœur de paysages désertiques spectaculaires,

● Des croisières plongées en Mer Rouge,

● Des circuits avec Le Caire, Alexandrie, des safaris dans le désert, des hôtels en all inclusive en Mer Rouge, des hébergements à Louxor et à Assouan, des mini-croisières de 5 jours et des circuits sur mesure selon vos envies.

