ENC Travel – Le spécialiste – présente ses nouveautés

Le Pérou et la Bolivie, pour une plongée au cœur des civilisations précolombiennes, entre sites archéologiques majeurs, paysages grandioses et rencontres humaines fortes.

La Tanzanie et Zanzibar, pour une aventure entre grands espaces africains et plages paradisiaques, combinant safaris, nature et détente.

Dans la continuité de notre développement et de notre engagement pour le, nous avons poursuivi l’élargissement de notre offre au-delà de l’Égypte.Après avoir annoncé l’ouverture vers trois nouvelles destinations, nous avons affiné notre sélection pour nous concentrer pleinement sur deux axes forts :Et parce que nous aimons créer des expériences uniques, nous sommes heureux de proposer désormais unentre deux de nos destinations phares :, un voyage hors normes alliant la majesté des temples du Nil et l’intensité des safaris africains.Un circuit exclusif mêlant culture millénaire, grande nature, et rencontres humaines exceptionnelles, à travers deux terres fascinantes et complémentaires.Le fleuve, source de vie depuis des millénaires, prend sa naissance dans les hauteurs des lacs africains avant de nourrir les terres d’Égypte.Et comme un écho spirituel,— lions, ibis, crocodiles ou hippopotames, tous porteurs de récits et de forces ancestrales.Ce combiné est une invitation à explorer les racines de la nature et du sacré, dans un voyage à la fois mythologique, sensoriel et profondément humain.