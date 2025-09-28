ENC Travel – Le spécialiste – présente ses nouveautés

Une flotte complète pour explorer le Nil sous toutes ses formes
Experts dans l’organisation de croisières sur le Nil, nous disposons de notre propre flotte de bateaux, permettant de proposer une large gamme de croisières, adaptées à tous les profils de voyageurs :
ENC propose également :
- Deux bateaux de croisière 5* Deluxe, de type MS, le King of Thèbes et le Queen of Sheeba, véritables hôtels flottants, offrant un confort haut de gamme pour des navigations classiques entre Louxor et Assouan (dans les deux sens).
- Cinq Dahabiyas de charme, voiliers traditionnels offrant une expérience authentique, intimiste, et au plus proche de l’Égypte éternelle.
- Des croisières sur le lac Nasser, au cœur de paysages désertiques spectaculaires,
- Des croisières plongées en Mer Rouge,
- Et des croisières longues du Caire à Assouan, traversant la Basse, Moyenne et Haute-Égypte, pour une immersion complète au fil du Nil.
Hébergements haut de gamme et circuits culturels d'exception
Nous collaborons avec une sélection rigoureuse d’hôtels 5* au Caire, en Mer Rouge (Marsa Alam, El Gouna, Hurghada), ainsi qu’à Louxor et Assouan, afin de garantir un haut niveau de qualité et de service.
Notre catalogue de circuits culturels et combinés vous emmène de la découverte des pyramides de Gizeh jusqu’aux temples majestueux de la vallée du Nil : Karnak, Philae, Abu Simbel…
Et cette année, nous avons le plaisir d’inclure désormais la visite du très attendu Grand Egyptian Museum (GEM) au Caire, un chef-d’œuvre architectural et culturel qui redéfinit l’expérience muséale en Égypte. Il est le plus grand musée dédié à une seule civilisation.
Nos programmes permettent également de combiner culture et détente, avec des extensions balnéaires en Mer Rouge, ou encore des combinés Égypte/Jordanie ou Egypte/Tanzanie, pour prolonger le voyage au-delà des frontières.
Voyages à la carte et accessibilité depuis toute la France et l’Europe
Nous réalisons des voyages sur mesure, entièrement personnalisables selon les attentes, envies ou thématiques de vos clients.
Nous proposons des départs garantis depuis toute la France, la Belgique et la Suisse, en partenariat avec de nombreuses compagnies aériennes :
- Air France : depuis Paris et les principales villes de province (Bordeaux, Nice, Toulouse, Marseille, Montpellier, Biarritz, Strasbourg, Nantes, Lyon…)
- Vols directs spéciaux vers Louxor depuis Paris, Nantes et Lyon
- Vols directs vers Hurghada et Marsa Alam
- Vols réguliers vers Le Caire et Louxor
- Départs également depuis Genève et Bruxelles avec Egyptair
Des visites culturelles en petit comité !
Afin de garantir une expérience plus authentique, confortable et riche en échanges, toutes nos visites sont organisées en petits groupes limités à 10 participants maximum.
Chaque groupe est accompagné par un guide égyptologue francophone, passionné et expérimenté, qui partage ses connaissances tout au long du parcours, pour donner vie aux sites visités et offrir une véritable immersion dans l’histoire millénaire de l’Égypte.
En 2024, nous avons assuré des départs pour 15 000 clients. Avec l’ouverture tant attendue du Grand Egyptian Museum au Caire en fin d’année — événement culturel majeur qui suscite un fort engouement — nous visons d’atteindre les 20 000 clients d’ici 2026.
Nos nouveautés !
● Des Dahabiyas d’exception pour une croisière de charme sur le Nil
Après l’inauguration en octobre 2024 de notre Dahabyia Queen Tyi IV, composée exclusivement de suites — dont 8 avec balcon et 2 avec terrasse privée, ainsi qu’un jacuzzi à bord — nous avons eu le plaisir d’accueillir en décembre dernier la Dahabyia Queen Tyi V, venue enrichir notre flotte.
Plus luxueuse et moderne, la Queen Tyi V offre 12 cabines dont 4 suites, dans un esprit toujours fidèle à notre vision : combiner confort haut de gamme, expérience authentique, ambiance chaleureuse et intimiste, et personnel attentionné.
Notre volonté demeure inchangée : faire de chaque croisière sur le Nil une expérience unique, hors du temps, riche en découvertes et en émotions.
● De nouveaux horizons
Dans la continuité de notre développement et de notre engagement pour le voyage culturel, nous avons poursuivi l’élargissement de notre offre au-delà de l’Égypte.
Après avoir annoncé l’ouverture vers trois nouvelles destinations, nous avons affiné notre sélection pour nous concentrer pleinement sur deux axes forts :
Et parce que nous aimons créer des expériences uniques, nous sommes heureux de proposer désormais un combiné inédit entre deux de nos destinations phares :
Tanzanie & Égypte, un voyage hors normes alliant la majesté des temples du Nil et l’intensité des safaris africains.
Un circuit exclusif mêlant culture millénaire, grande nature, et rencontres humaines exceptionnelles, à travers deux terres fascinantes et complémentaires.
Du Nil aux grandes plaines africaines, un fil sacré relie ces deux mondes :
Le fleuve, source de vie depuis des millénaires, prend sa naissance dans les hauteurs des lacs africains avant de nourrir les terres d’Égypte.
Et comme un écho spirituel, les divinités égyptiennes, souvent représentées sous forme animale, trouvent une résonance dans la puissance symbolique de la faune tanzanienne — lions, ibis, crocodiles ou hippopotames, tous porteurs de récits et de forces ancestrales.
Ce combiné est une invitation à explorer les racines de la nature et du sacré, dans un voyage à la fois mythologique, sensoriel et profondément humain.
● Un déménagement dans de nouveaux locaux !
Nouvelle adresse, nouvelle énergie ! Nous avons déménagé et sommes impatients de vous accueillir dans notre toute nouvelle agence, au 35 avenue du Général-Leclerc, Paris 14e.
Expériences enrichies avec la touche ENC
✔ Des vols directs avec des compagnies régulières, telle qu’Air France ou Egyptair.
✔ Des hébergements chez l’habitant, des dégustations, des visites de villages et rencontres inoubliables, pour une immersion dans la vie locale et une expérience humaine plus riche.
✔ Des guides francophones conférenciers et spécialistes.
✔ Des petits groupes de 10 personnes maximum pour les visites.
