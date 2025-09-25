Davide Ioppolo (LATAM) : « développer encore plus la route Paris - Sao Paulo »

Nous volons en 7j/7, donc quotidien depuis Paris.



Aussi nous allons avoir de grandes évolutions sur notre produit. Nous aurons d’ici 2027 une classe business qui s'appellera « Premium business suite » : des petites suites avec une porte pour donner plus d'intimité aux passagers.



Sur le segment premium, je vous annonce une décision importante : dès le milieu de l'année 2026, nous introduirons une classe Premium économique.



C’est un concept qui marche bien, surtout en Europe et c’est une première pour LATAM Airlines sur les vols internationaux.



Nous nous appuyons sur une étude de l'IATA qui indique que l'Europe est le marché avec le plus grand nombre de passagers premium, presque 40 millions. Nous allons donc développer ce marché.

Nous avons eu un bon taux de remplissage de presque 90%, presque dans toute l'Europe. L'été a été très bon. Les destinations qui ont le mieux performé sont surtout le Brésil, mais aussi l'Argentine et le Chili, qui sont en croissance.



Nous observons une réelle augmentation des voyages vers l'Amérique du Sud depuis l'Europe.