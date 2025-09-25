Davide Ioppolo (LATAM) : « développer encore plus la route Paris - Sao Paulo »

TourMaG - LATAM Airlines a connu des difficultés pendant les années Covid. Quelle est la situation aujourd’hui ?
Davide Ioppolo : Nous allons mieux, avec un bon deuxième trimestre où nous sortons un bénéfice de 242 M$ de résultat net au deuxième trimestre.
Au-delà de ce chiffre, ma satisfaction est de constater que cela correspond à une augmentation de +66% quand on le compare à la même période en 2024. C’est une performance solide qui confirme la croissance et la visibilité de LATAM Airlines en Europe et en France.
TourMaG - En cette année du Brésil en France, comment marche la ligne entre Paris et Sao Paulo ?
Davide Ioppolo : La ligne marche bien et nous avons l’objectif de maintenir et de développer encore plus cette route importante, afin de permettre aux Français de connaître mieux le marché sud-américain.
Je veux dire que la France et la route de Paris à Sao Paulo est une route très stratégique, une destination parfaite pour les Brésiliens et pour l’Amérique du sud.
Paris, ce n'est pas seulement la porte d'entrée en France pour les Sud-Américains, mais aussi la porte d'entrée de l'Europe. Beaucoup de Brésiliens, beaucoup de Sud-Américains rentrent en Europe par Paris pour aller ensuite en Italie ou en Espagne.
Et ce qui est très intéressant avec nous, c'est qu'ils ne doivent pas retourner à Paris pour retourner en Amérique du Sud. Ils peuvent repartir de Milan, de Rome, de Francfort ou encore de Madrid. C’est ce qui fait notre force.
Egalement les Français qui arrivent à Sao Paulo ou Santiago ou Lima peuvent continuer sur les 140 destinations que nous proposons.
Une Premium business suite d'ici 2027
TourMaG - Quelle est la fréquence des vols vers Sao Paulo au départ de Roissy CDG ?
Davide Ioppolo : Nous volons en 7j/7, donc quotidien depuis Paris.
Aussi nous allons avoir de grandes évolutions sur notre produit. Nous aurons d’ici 2027 une classe business qui s'appellera « Premium business suite » : des petites suites avec une porte pour donner plus d'intimité aux passagers.
Sur le segment premium, je vous annonce une décision importante : dès le milieu de l'année 2026, nous introduirons une classe Premium économique.
C’est un concept qui marche bien, surtout en Europe et c’est une première pour LATAM Airlines sur les vols internationaux.
Nous nous appuyons sur une étude de l'IATA qui indique que l'Europe est le marché avec le plus grand nombre de passagers premium, presque 40 millions. Nous allons donc développer ce marché.
Lire aussi : LATAM Airlines dévoile sa nouvelle cabine Premium Comfort
TourMaG - Si l’on revient au présent, comment s’est passée la saison été ?
Davide Ioppolo: Nous avons eu un bon taux de remplissage de presque 90%, presque dans toute l'Europe. L'été a été très bon. Les destinations qui ont le mieux performé sont surtout le Brésil, mais aussi l'Argentine et le Chili, qui sont en croissance.
Nous observons une réelle augmentation des voyages vers l'Amérique du Sud depuis l'Europe.
Durabilité : LATAM Airlines veut montrer la voie en Amérique du Sud
TourMaG - Nous le voyons avec Air France-KLM qui s’intéresse à la TAP et son réseau vers l’Amérique du Sud...
Davide Ioppolo : Air France est un compétiteur très fort.
Mais nous cultivons nos spécificités chez LATAM Airlines. Quand on rentre dans notre avion, on est déjà en Amérique du Sud.
Nous sommes fiers de notre produit avec des avions récents, beaucoup de divertissements à bord et une gastronomie qui va vous faire connaître aussi la cuisine sud-américaine, avec des chefs et des vins sud-américains.
Vous avez en France, bien sûr, d’excellents vins, mais vous savez qu’au Chili nous en avons aussi !
Enfin, la durabilité nous tient à cœur et est au centre de notre stratégie. C'est pour cela que nous nous attachons à rénover la flotte pour émettre moins de CO2, réduire le bruit et aussi économiser sur le carburant. De même, nous avons réussi à éliminer 97% des plastiques à usage unique à bord de nos avions.
En Amérique du Sud, le sujet de la durabilité n'est pas aussi avancé qu'en Europe et LATAM Airlines veut montrer la voie.
Lire aussi : LATAM Airlines : le Wi-Fi à bord des vols long-courriers dès 2026
