PONANT : une croisière "gastronomie et diplomatie" à bord du Commandant Charcot

Ponant Explorations s’associe au Club des Chefs des Chefs


En janvier 2027, Ponant Explorations s’associera au Club des Chefs des Chefs pour une croisière thématique dans le golfe de Botnie (mer Baltique). À bord du Commandant Charcot, le voyage mettra en avant le rôle de la gastronomie dans la diplomatie, en présence de personnalités issues des univers culinaire et diplomatique.


Rédigé par le Vendredi 26 Septembre 2025

Ponant Explorations lance une croisière autour de la gastronomie et de la diplomatie - Depositphotos @lujingd
DITEX
En janvier 2027, Ponant Explorations proposera une croisière thématique en partenariat avec le Club des Chefs des Chefs, organisation internationale qui rassemble les chefs personnels de chefs d’État.

À bord du Commandant Charcot, les passagers découvriront un programme articulé autour de la gastronomie et de la diplomatie, dans le cadre d’un itinéraire de neuf jours dans le golfe de Botnie, entre la Finlande et la Suède.

"Les bons cuisiniers font les bons traités", disait Talleyrand au 18e siècle. C’est précisément l’esprit de cette croisière où gastronomie et diplomatie se conjuguent.

Aux côtés de personnalités venues du monde entier, les passagers assisteront à des conférences, partageront des discussions sur le rôle du repas dans les relations internationales et dégusteront des plats emblématiques, jadis servis à des chefs d’État lors de dîners officiels.

Poanant met à table des invités d'exception

Le voyage réunira plusieurs personnalités du monde culinaire et diplomatique, dont Cristeta Comerford, ancienne cheffe exécutive de la Maison-Blanche, Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l’Élysée et actuel ambassadeur de France pour la gastronomie, ainsi que la diplomate Sylvie Bermann.

Créé en 1977 par Gilles Bragard, le Club des Chefs des Chefs se présente comme un espace de coopération culinaire et diplomatique, avec un membre par pays, chargé de préserver les traditions gastronomiques nationales et de favoriser le dialogue entre cultures.

Intitulée "Le golfe de Botnie, aux portes de l’Arctique", la croisière se déroulera du 15 au 23 janvier 2027 (9 jours/8 nuits), de Kemi à Helsinki, à partir de 11 260 €.

