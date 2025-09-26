PONANT : une croisière "gastronomie et diplomatie" à bord du Commandant Charcot

Ponant Explorations s’associe au Club des Chefs des Chefs

En janvier 2027, Ponant Explorations s’associera au Club des Chefs des Chefs pour une croisière thématique dans le golfe de Botnie (mer Baltique). À bord du Commandant Charcot, le voyage mettra en avant le rôle de la gastronomie dans la diplomatie, en présence de personnalités issues des univers culinaire et diplomatique.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 26 Septembre 2025

