Roadshow PONANT Explorations x Beachcomber Tours : opération séduction auprès des partenaires parisiens

À cette occasion, TourMaG s’est joint aux deux acteurs pour capturer les meilleurs moments de cet événement dédié aux professionnels du tourisme.
Cette édition 2025 marque une montée en puissance : près de 70 rendez-vous programmés en France, en Suisse et en Belgique, avec, pour la première fois, une incursion en Flandres. Plus de 1 400 agents de voyages sont attendus entre septembre et novembre confirmant ainsi le rôle du roadshow comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels.
Une collaboration pérenne au service des agents de voyages
Dans une ambiance conviviale et festive, les équipes des deux maisons ont mis les petits plats dans les grands pour leurs partenaires parisiens. Aux côtés de Stéphane Grillon (Directeur des ventes France, Belgique, Suisse – PONANT EXPLORATIONS), Guy Zekri (Directeur général – Beachcomber Tours) et David Simon (Directeur commercial France et Belgique – Beachcomber Tours), les délégués commerciaux Céline Lagraulet, Eric Cazeneuve et Sébastien Da Rocha ont dévoilé leurs nouveautés et offres exclusives.
Les invités ont ainsi pu embarquer pour un avant-goût d’évasion : destinations inédites et itinéraires d’exception pour PONANT EXPLORATIONS, et côté BEACHCOMBER TOURS, un nouveau site professionnel beachpro.fr doté d’un planificateur de voyage dernière génération signé Facilitatrip. Il est désormais possible d’y réserver des voyages de noces, des combinés préconstruits ou encore de créer des itinéraires 100 % sur mesure en quelques clics.
Un roadshow plein de surprises !
À chaque escale du roadshow, la soirée se conclut dans la bonne humeur avec un tirage au sort permettant à un agent de voyages de repartir avec un chèque-cadeau de 100 €.
Mais, le meilleur reste pour la fin : un grand jeu concours viendra clôturer la tournée et récompensera deux heureux gagnants avec des lots de rêve :
● Une croisière PONANT Explorations en Méditerranée – 13 jours / 12 nuits, été 2026.
● Un séjour de 7 nuits à l’île Maurice en demi-pension dans un hôtel Beachcomber (hors transport).
Un partenariat fondé sur des valeurs partagées
Plus qu’un simple événement promotionnel, ce roadshow illustre une vision partagée : proposer des voyages authentiques et raffinés, tout en mettant en avant la richesse culturelle et la préservation des destinations.
Depuis son lancement, il a déjà conquis plus d’un millier de professionnels, et l’aventure ne fait que commencer : PONANT EXPORATIONS et BEACHCOMBER TOURS préparent déjà les 70 prochaines escales avec la même ambition !
Contact Beachcomber Tours
Beachcomber Tours
7, rue du Pasteur Wagner – 75011 Paris
Tél réservation : 01 44 94 72 72 (non surtaxé)
E-mail : reservation@beachcombertours.fr
Site professionnel : www.beachpro.fr
Collection de voyages : Brochures en ligne
Contact PONANT Explorations
Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT EXPLORATIONS :
Email : reservation@ponant.com
Téléphone : 04 91 16 16 28
Site web : www.ponant.com
