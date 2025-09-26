Roadshow PONANT Explorations x Beachcomber Tours : opération séduction auprès des partenaires parisiens

Dans une ambiance conviviale et festive, les équipes des deux maisons ont mis les petits plats dans les grands pour leurs partenaires parisiens. Aux côtés de Stéphane Grillon (Directeur des ventes France, Belgique, Suisse – PONANT EXPLORATIONS), Guy Zekri (Directeur général – Beachcomber Tours) et David Simon (Directeur commercial France et Belgique – Beachcomber Tours), les délégués commerciaux Céline Lagraulet, Eric Cazeneuve et Sébastien Da Rocha ont dévoilé leurs nouveautés et offres exclusives.



Les invités ont ainsi pu embarquer pour un avant-goût d’évasion : destinations inédites et itinéraires d’exception pour PONANT EXPLORATIONS, et côté BEACHCOMBER TOURS, un nouveau site professionnel beachpro.fr doté d’un planificateur de voyage dernière génération signé Facilitatrip. Il est désormais possible d’y réserver des voyages de noces, des combinés préconstruits ou encore de créer des itinéraires 100 % sur mesure en quelques clics.