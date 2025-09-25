« Quoi de neuf à l’IFTM ? » : découvrez le dernier volet de notre série vidéo

Dans ce troisième épisode de Quoi de neuf à l’IFTM, TourMaG vous propose un condensé des voix du salon : destinations, compagnies aériennes, solutions digitales et experts du voyage livrent leurs actualités et inspirations pour 2025.

TourMaG a donné la parole à celles et ceux qui font bouger le secteur : Vincent Lahoche, Directeur du développement et des partenariats chez Orange Travel, a ouvert le bal.



Chez Easia Travel, Annabelle DeVilliers, Directrice du Développement Commercial – Marchés Francophones, et Élodie Blanchot, Responsable Développement Commercial Marchés Francophones, ont dévoilé leur grande nouveauté 2025.



Du côté des destinations, Hironui Johnston, Directeur international de Tahiti Tourisme, a partagé un peu de culture Tahitienne.



Et ce n’est pas tout : Charles Gombert, PDG et cofondateur d’EZUS, a mis en avant son logiciel de voyage tout-en-un , Hugues Heddbault, Directeur commercial d’Air Caraïbes, a présenté ses nouvelles lignes, tandis que Corinne Giorgiutti (Hôtel Circuits France), Vincent Boucher (Passion Brasil) et Ravshan Rurakulov (Silk Road Destinations) ont aussi livré leurs temps forts de l'année.



Un format vif, concret et inspirant pour capter l’essentiel des tendances et innovations de l’IFTM 2025.



