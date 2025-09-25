TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

« Quoi de neuf à l’IFTM ? » : découvrez le dernier volet de notre série vidéo


Dans ce troisième épisode de Quoi de neuf à l’IFTM, TourMaG vous propose un condensé des voix du salon : destinations, compagnies aériennes, solutions digitales et experts du voyage livrent leurs actualités et inspirations pour 2025.


Rédigé par le Vendredi 26 Septembre 2025

Vidéo : "Quoi de Neuf à l'IFTM?" @depositphotos
Vidéo : "Quoi de Neuf à l'IFTM?" @depositphotos
TourMaG a donné la parole à celles et ceux qui font bouger le secteur : Vincent Lahoche, Directeur du développement et des partenariats chez Orange Travel, a ouvert le bal.

Chez Easia Travel, Annabelle DeVilliers, Directrice du Développement Commercial – Marchés Francophones, et Élodie Blanchot, Responsable Développement Commercial Marchés Francophones, ont dévoilé leur grande nouveauté 2025.

Du côté des destinations, Hironui Johnston, Directeur international de Tahiti Tourisme, a partagé un peu de culture Tahitienne.


Du côté des destinations, Hironui Johnston, Directeur international de Tahiti Tourisme, a partagé un peu de culture Tahitienne.

Et ce n’est pas tout : Charles Gombert, PDG et cofondateur d’EZUS, a mis en avant son logiciel de voyage tout-en-un , Hugues Heddbault, Directeur commercial d’Air Caraïbes, a présenté ses nouvelles lignes, tandis que Corinne Giorgiutti (Hôtel Circuits France), Vincent Boucher (Passion Brasil) et Ravshan Rurakulov (Silk Road Destinations) ont aussi livré leurs temps forts de l'année.

Un format vif, concret et inspirant pour capter l’essentiel des tendances et innovations de l’IFTM 2025.


Lu 217 fois

Tags : Quoi de neuf iftm
Notez
Europ Assistance
Dernières vidéos
Dernière heure

Quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]

EDOUARD GEORGE

« Quoi de neuf à l’IFTM ? » : découvrez le dernier volet de notre série vidéo

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !

Découvrez West Sweden, la région suédoise idéale pour les familles

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cannes (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !
Partez en France

Partez en France

Le Futuroscope rafle trois distinctions pour son attraction Mission Bermudes

Le Futuroscope rafle trois distinctions pour son attraction Mission Bermudes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Découvrez West Sweden, la région suédoise idéale pour les familles

Découvrez West Sweden, la région suédoise idéale pour les familles
Production

Production

IFTM 2025 : une édition optimiste, soutenue par une belle fréquentation

IFTM 2025 : une édition optimiste, soutenue par une belle fréquentation
AirMaG

AirMaG

Davide Ioppolo (LATAM) : « développer encore plus la route Paris - Sao Paulo »

Davide Ioppolo (LATAM) : « développer encore plus la route Paris - Sao Paulo »
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Trip.com va vendre les billets de train SNCF

Trip.com va vendre les billets de train SNCF
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

PONANT : une croisière "gastronomie et diplomatie" à bord du Commandant Charcot

PONANT : une croisière "gastronomie et diplomatie" à bord du Commandant Charcot
HotelMaG

Hébergement

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Marseille Provence Croisière : "l'enjeu, c’est la qualité plus que le volume"

Marseille Provence Croisière : "l'enjeu, c’est la qualité plus que le volume"
TravelJobs

Emploi & Formation

Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…

Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias