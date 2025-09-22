« Quoi de neuf à l’IFTM ? » : TourMaG lance sa série vidéo au cœur du plus grand salon touristique B2B

Depuis les allées du salon, nos équipes vidéo mettent en lumière les acteurs clés du tourisme B2B et leurs annonces pour 2025.



Dans ce premier épisode, Gwénaëlle Delos, directrice tourisme hospitalité et innovation à l’AFALULA, évoque le développement de l’offre culturelle et hôtelière autour d’AlUla.



Morgane David, directrice commerciale chez Assurever, promet d'accompagner les voyageurs de A à Z.



Enfin, Armelle Labesse, directrice réceptif de Mille Tours, partage sa vision 100% Réunionnaise de l’accueil.



Un format court, concret et inspirant, pour suivre au plus près les tendances et innovations dévoilées à l’IFTM 2025.