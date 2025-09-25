« Quoi de neuf à l’IFTM ? » : focus sur les nouveautés !

Pour ce second volet du « Quoi de neuf à l’IFTM », TourMaG a tendu le micro à Anthony Borie, directeur France de Jans Tours, Elianna Bouvet, responsable commerciale de Star Clippers, et Charles Novac, directeur associé de l'agence au Fil du Japon.



Un format court, concret et inspirant, pour suivre au plus près les tendances, les nouveautés et innovations dévoilées pendant l’IFTM 2025.