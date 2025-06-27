Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…

La Travel Agents Cup Junior a fait son retour pour la 8e édition sur la grande scène de l’IFTM 2025, offrant aux étudiants en tourisme l’opportunité de se confronter aux exigences du métier d’agent de voyages.
Cet événement permet aux jeunes talents de se mesurer dans un contexte professionnel, tout en valorisant les régions françaises, et cette année, c’est la Nouvelle Aquitaine qui était à l’honneur.
Les 5 finalistes ont dévoilé sur scène une vidéo de présentation de leur parcours, de leur école et de leur mentor.
Elles ont ensuite dû défendre leur proposition de séjour, conçue autour d'un scénario tiré au sort deux mois avant l'événement.
Elles avaient 4 minutes pour convaincre le jury qui était composé d'agents de voyages, d'enseignants, de journalistes, de professionnels du secteur et de la gagnante de la Travel Agents Cup de l'année dernière.
Suite à cette présentation, un temps d’échange de deux minutes leur a permis de répondre aux questions et de clarifier certains points de leur présentation.
Les nominées et les lauréates de la Travel Agents Cup Junior
Cette année, la compétition a vu s’affronter 5 étudiantes venus des quatre coins de la France, toutes motivées par l’opportunité de remporter l’un des prix mis en jeu, dont des séjours en Nouvelle Aquitaine.
Parmi les nominées, on retrouve :
- Eva Chariau, IMS Nantes
- Cloe Triaud, IMS Nantes
- Karen Duisit, Lycée d'hôtellerie et de tourisme de Guyancourt
- Lucie Bouhier, Institut Saint Pierre
- Orane Arnaud, ISTHIA Toulouse.
Le Premier Prix a été remporté par Cloe Triaud de l'IMS de Nantes.
Orane Arnaud, de l'ISTHIA Toulouse, a décroché la deuxième place, suivie de Eva Chariau, de l’IMS Nantes, à la troisième place.
Enfin, le Coup de Cœur du public a été attribué à Lucie Bouhier, de l'institut Saint Pierre.
Publié par Amelia Brille
