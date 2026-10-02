Rome : l’art de vivre derrière les incontournables

C’est là que l’expérience devient intéressante pour le professionnel du voyage. Il ne s’agit évidemment pas de renoncer à préparer.



Dans une ville comme Rome, bien choisir son hébergement, comprendre les distances, réserver les visites essentielles et positionner quelques bonnes adresses reste déterminant.



Mais le conseil peut également consister à ne pas remplir toutes les heures disponibles. Une conversation peut durer davantage que prévu. Un déjeuner se prolonger. Une place donner envie de s’asseoir plutôt que de rejoindre immédiatement l’étape suivante.



Un client peut avoir besoin de rentrer à l’hôtel avant de repartir le soir. Préserver cette souplesse ne revient pas à proposer moins : c’est reconnaître que le sur-mesure concerne autant le rythme du séjour que son contenu.



Martina Avitabile résume cette philosophie par une idée simple : laisser « de la place à l’inattendu ». Un café peut devenir une conversation, explique-t-elle, un apéritif se transformer en dîner et une promenade de dix minutes en prendre soixante lorsque la ville offre une raison de s’arrêter.



Pour une escapade de quelques jours, c’est peut-être là que réside une autre manière de conseiller Rome. Non pas chercher systématiquement les adresses que personne ne connaît, ni débarrasser la ville de ses incontournables, mais sélectionner ce qui compte vraiment et permettre au voyageur de conserver suffisamment de disponibilité pour rencontrer ce qui n’était pas prévu.



Nous étions arrivés avec une idée assez précise de ce que nous voulions voir. Au moment de repartir, les monuments figuraient bien dans les photographies. Mais dans les notes prises en quittant la ville apparaissaient aussi des mouettes au réveil, un chauffeur, un tatouage sur le cou d’un serveur, une photographie tenue sur la place Saint-Pierre et un violon entendu depuis un jardin.



Rome avait respecté notre programme. Heureusement, elle avait aussi su le dépasser.