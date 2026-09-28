CATLANTE : les paris réussis de l’été 2026

Les voyageurs ont répondu présents ! De Majorque à Minorque, de Marseille à la Corse, retour sur une saison qui confirme les choix de CATLANTE et dessine déjà le programme de 2027.



Cet été, 16 catamarans CATLANTE ont navigué en Méditerranée : 7 CATLANTE 600 en gamme Confort, dont trois privatisables sur une base de 10 passagers, 6 CATLANTE 620 et 720 en gamme Élégance et 3 CATLANTE NEO en gamme Privilège.



Quelle que soit la gamme, les fondamentaux CATLANTE restent les mêmes : six cabines passagers, toutes équipées de leur salle d'eau privative, et un équipage professionnel composé d'un skipper et d'un cuisinier. À bord des CATLANTE NEO, un troisième membre d'équipage complète l'équipe pour assurer un service hôtelier plus poussé, à la hauteur de la gamme Privilège.



À bord, tout est pensé pour profiter de la croisière : les repas sont préparés par le cuisinier, le skipper conduit le bateau et adapte le programme aux conditions de navigation, tandis que les passagers profitent des escales, des mouillages et des activités nautiques.



Douze passagers au maximum, un équipage dédié et une nouvelle escale presque chaque jour : une autre manière de découvrir une destination, au plus près de la mer.



Et cet été, CATLANTE avait décidé d'aller un peu plus loin : nouvelles destinations, nouveaux formats et montée en gamme de la flotte.



Certaines de ces nouveautés ont même dépassé les attentes.