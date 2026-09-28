CATLANTE : les paris réussis de l’été 2026

Les voyageurs ont répondu présents ! De Majorque à Minorque, de Marseille à la Corse, retour sur une saison qui confirme les choix de CATLANTE et dessine déjà le programme de 2027.
Cet été, 16 catamarans CATLANTE ont navigué en Méditerranée : 7 CATLANTE 600 en gamme Confort, dont trois privatisables sur une base de 10 passagers, 6 CATLANTE 620 et 720 en gamme Élégance et 3 CATLANTE NEO en gamme Privilège.
Quelle que soit la gamme, les fondamentaux CATLANTE restent les mêmes : six cabines passagers, toutes équipées de leur salle d'eau privative, et un équipage professionnel composé d'un skipper et d'un cuisinier. À bord des CATLANTE NEO, un troisième membre d'équipage complète l'équipe pour assurer un service hôtelier plus poussé, à la hauteur de la gamme Privilège.
À bord, tout est pensé pour profiter de la croisière : les repas sont préparés par le cuisinier, le skipper conduit le bateau et adapte le programme aux conditions de navigation, tandis que les passagers profitent des escales, des mouillages et des activités nautiques.
Douze passagers au maximum, un équipage dédié et une nouvelle escale presque chaque jour : une autre manière de découvrir une destination, au plus près de la mer.
Et cet été, CATLANTE avait décidé d'aller un peu plus loin : nouvelles destinations, nouveaux formats et montée en gamme de la flotte.
Certaines de ces nouveautés ont même dépassé les attentes.
Cet été, 16 catamarans CATLANTE ont navigué en Méditerranée : 7 CATLANTE 600 en gamme Confort, dont trois privatisables sur une base de 10 passagers, 6 CATLANTE 620 et 720 en gamme Élégance et 3 CATLANTE NEO en gamme Privilège.
Quelle que soit la gamme, les fondamentaux CATLANTE restent les mêmes : six cabines passagers, toutes équipées de leur salle d'eau privative, et un équipage professionnel composé d'un skipper et d'un cuisinier. À bord des CATLANTE NEO, un troisième membre d'équipage complète l'équipe pour assurer un service hôtelier plus poussé, à la hauteur de la gamme Privilège.
À bord, tout est pensé pour profiter de la croisière : les repas sont préparés par le cuisinier, le skipper conduit le bateau et adapte le programme aux conditions de navigation, tandis que les passagers profitent des escales, des mouillages et des activités nautiques.
Douze passagers au maximum, un équipage dédié et une nouvelle escale presque chaque jour : une autre manière de découvrir une destination, au plus près de la mer.
Et cet été, CATLANTE avait décidé d'aller un peu plus loin : nouvelles destinations, nouveaux formats et montée en gamme de la flotte.
Certaines de ces nouveautés ont même dépassé les attentes.
Majorque & Minorque : pari réussi avec 93 % de remplissage
C'était l'un des grands paris de l'été 2026 : réunir Majorque et Minorque au cours d'une même croisière d'une semaine.
Deux îles voisines, mais deux visages très différents des Baléares. Majorque, vivante et contrastée, alterne criques, longues plages, petits ports et villages. Minorque, plus sauvage et préservée, déroule un littoral ponctué de calas où le catamaran prend tout son sens : on arrive par la mer, on jette l'ancre et la journée commence.
Pour cette première saison, CATLANTE avait choisi d'y positionner deux catamarans : un CATLANTE 600 en gamme Confort et un CATLANTE NEO en gamme Privilège.
Le pari est largement réussi : avec un taux de remplissage de 93 % sur l'ensemble de la saison, Majorque & Minorque s'impose dès sa première année comme l'un des succès de la programmation été de CATLANTE.
Une semaine pour passer d'une île à l'autre, multiplier les mouillages, déjeuner à bord face à une cala, descendre à terre pour découvrir Ciutadella ou simplement prolonger la baignade lorsque l'endroit donne envie de rester.
Majorque & Minorque seront donc naturellement de retour au programme de l'été 2027, toujours en gammes Confort et Privilège.
Deux îles voisines, mais deux visages très différents des Baléares. Majorque, vivante et contrastée, alterne criques, longues plages, petits ports et villages. Minorque, plus sauvage et préservée, déroule un littoral ponctué de calas où le catamaran prend tout son sens : on arrive par la mer, on jette l'ancre et la journée commence.
Pour cette première saison, CATLANTE avait choisi d'y positionner deux catamarans : un CATLANTE 600 en gamme Confort et un CATLANTE NEO en gamme Privilège.
Le pari est largement réussi : avec un taux de remplissage de 93 % sur l'ensemble de la saison, Majorque & Minorque s'impose dès sa première année comme l'un des succès de la programmation été de CATLANTE.
Une semaine pour passer d'une île à l'autre, multiplier les mouillages, déjeuner à bord face à une cala, descendre à terre pour découvrir Ciutadella ou simplement prolonger la baignade lorsque l'endroit donne envie de rester.
Majorque & Minorque seront donc naturellement de retour au programme de l'été 2027, toujours en gammes Confort et Privilège.
Marseille : le format court a trouvé son public
Autre nouveauté de la saison : les mini-croisières CATLANTE au départ du Vieux-Port de Marseille.
Trois ou quatre nuits à bord pour s'offrir une vraie parenthèse en mer, sans forcément disposer d'une semaine complète. Et surtout, une croisière particulièrement simple d'accès : on arrive en train au cœur de Marseille, on rejoint le Vieux-Port et, quelques heures plus tard, on est au mouillage dans les îles.
À bord, l’expérience CATLANTE reste la même : six cabines avec salle d'eau privative, skipper et cuisinier, pension complète et activités nautiques. Seule la durée se raccourcit.
Trois ou quatre nuits à bord pour s'offrir une vraie parenthèse en mer, sans forcément disposer d'une semaine complète. Et surtout, une croisière particulièrement simple d'accès : on arrive en train au cœur de Marseille, on rejoint le Vieux-Port et, quelques heures plus tard, on est au mouillage dans les îles.
À bord, l’expérience CATLANTE reste la même : six cabines avec salle d'eau privative, skipper et cuisinier, pension complète et activités nautiques. Seule la durée se raccourcit.
Au programme, les îles du Frioul, Cassis, Porquerolles, Port-Cros, Sanary ou encore les Embiez, selon la durée de la croisière et les conditions de navigation. Quelques jours pour découvrir depuis la mer ce littoral provençal que le monde entier nous envie, alterner escales et mouillages et prendre rapidement le rythme de la vie à bord.
Pour les agents de voyages, ce format constitue aussi une excellente porte d’entrée dans l’univers CATLANTE. À proposer notamment aux clients séduits par la croisière en catamaran mais qui hésitent encore à s’engager sur une semaine complète : trois ou quatre nuits permettent de découvrir la vie au mouillage, le petit comité, les repas préparés à bord et l’expérience CATLANTE dans son ensemble.
Et généralement, quelques jours suffisent pour comprendre pourquoi on a envie de recommencer.
Le format a trouvé son public dès sa première saison : les mini-croisières au départ de Marseille seront de retour au printemps 2027.
Pour les agents de voyages, ce format constitue aussi une excellente porte d’entrée dans l’univers CATLANTE. À proposer notamment aux clients séduits par la croisière en catamaran mais qui hésitent encore à s’engager sur une semaine complète : trois ou quatre nuits permettent de découvrir la vie au mouillage, le petit comité, les repas préparés à bord et l’expérience CATLANTE dans son ensemble.
Et généralement, quelques jours suffisent pour comprendre pourquoi on a envie de recommencer.
Le format a trouvé son public dès sa première saison : les mini-croisières au départ de Marseille seront de retour au printemps 2027.
La Riviera Corse : l’imprévu qui a accéléré un nouveau projet CATLANTE
L’itinéraire Riviera Corse faisait déjà partie des projets que CATLANTE avait dans ses cartons. Les circonstances ont simplement décidé d’en accélérer le lancement.
Cet été, un imbroglio administratif a contraint la compagnie à modifier une partie de sa programmation en Sardaigne. CATLANTE a donc sorti plus tôt que prévu cet itinéraire imaginé le long de la côte sud-est de la Corse, de Bonifacio à Porto-Vecchio.
Et finalement, l’imprévu a plutôt bien fait les choses !
Avec Bonifacio et ses falaises, les îles Lavezzi, Rondinara, Santa Giulia, Palombaggia et Porto-Vecchio, la croisière Riviera Corse concentre en une semaine quelques-uns des plus beaux visages du sud de l’île. Des plages emblématiques, mais aussi des mouillages que le catamaran permet d’aborder autrement, en arrivant par la mer, à l’écart de la foule.
Les passagers ont immédiatement adopté ce nouveau parcours. La croisière Riviera Corse restera donc au programme de CATLANTE à l’été 2027.
Et la Sardaigne dans tout ça ? Elle revient elle aussi.
CATLANTE a récupéré ses droits de navigation et proposera de nouveau dès l’été prochain un itinéraire associant Corse du Sud et Costa Smeralda.
Une contrainte de programmation aura donc finalement permis d’accélérer le lancement d’une nouvelle croisière et d’enrichir durablement l’offre méditerranéenne de CATLANTE.
Cet été, un imbroglio administratif a contraint la compagnie à modifier une partie de sa programmation en Sardaigne. CATLANTE a donc sorti plus tôt que prévu cet itinéraire imaginé le long de la côte sud-est de la Corse, de Bonifacio à Porto-Vecchio.
Et finalement, l’imprévu a plutôt bien fait les choses !
Avec Bonifacio et ses falaises, les îles Lavezzi, Rondinara, Santa Giulia, Palombaggia et Porto-Vecchio, la croisière Riviera Corse concentre en une semaine quelques-uns des plus beaux visages du sud de l’île. Des plages emblématiques, mais aussi des mouillages que le catamaran permet d’aborder autrement, en arrivant par la mer, à l’écart de la foule.
Les passagers ont immédiatement adopté ce nouveau parcours. La croisière Riviera Corse restera donc au programme de CATLANTE à l’été 2027.
Et la Sardaigne dans tout ça ? Elle revient elle aussi.
CATLANTE a récupéré ses droits de navigation et proposera de nouveau dès l’été prochain un itinéraire associant Corse du Sud et Costa Smeralda.
Une contrainte de programmation aura donc finalement permis d’accélérer le lancement d’une nouvelle croisière et d’enrichir durablement l’offre méditerranéenne de CATLANTE.
Le Catlante NEO : la gamme Privilège confirme son succès
Les trois Catlante NEO positionnés en Méditerranée ont affiché complet cet été. Un résultat qui confirme le succès de la gamme Privilège, lancée par CATLANTE pour proposer une expérience plus haut de gamme tout en conservant ce qui fait l’ADN de ses croisières.
Toujours six cabines et douze passagers au maximum, mais davantage d'espace, un niveau de confort supérieur et un service plus poussé à bord. Sur le NEO, un troisième membre d'équipage vient compléter le duo skipper-cuisinier pour assurer le service hôtelier tout au long de la croisière.
Le succès rencontré depuis son lancement conduit aujourd'hui CATLANTE à accélérer le développement de cette gamme.
Cet hiver, l'un des trois NEO quittera la Méditerranée pour rejoindre les Seychelles, où ses premières croisières débuteront dès la fin janvier 2027. Il y rejoindra les catamarans CATLANTE déjà présents en gammes Confort et Élégance : les voyageurs pourront ainsi choisir leur niveau de confort pour découvrir l'archipel, toujours selon le même principe de croisière en petit comité.
Et la flotte va continuer de grandir : deux nouveaux Catlante NEO seront mis en service au printemps 2027, portant à cinq le nombre d'unités de la gamme Privilège.
De la Méditerranée aux Seychelles, en passant par les Antilles, le NEO s'installe ainsi durablement dans la flotte CATLANTE.
Le succès rencontré depuis son lancement conduit aujourd'hui CATLANTE à accélérer le développement de cette gamme.
Cet hiver, l'un des trois NEO quittera la Méditerranée pour rejoindre les Seychelles, où ses premières croisières débuteront dès la fin janvier 2027. Il y rejoindra les catamarans CATLANTE déjà présents en gammes Confort et Élégance : les voyageurs pourront ainsi choisir leur niveau de confort pour découvrir l'archipel, toujours selon le même principe de croisière en petit comité.
Et la flotte va continuer de grandir : deux nouveaux Catlante NEO seront mis en service au printemps 2027, portant à cinq le nombre d'unités de la gamme Privilège.
De la Méditerranée aux Seychelles, en passant par les Antilles, le NEO s'installe ainsi durablement dans la flotte CATLANTE.
Où naviguera-t-on avec CATLANTE durant l’été 2027 ?
Une chose est certaine : il y aura du choix.
Majorque & Minorque seront de retour. La Costa Smeralda en Sardaigne aussi. La Riviera Corse poursuit l'aventure. La Provence, la Haute Corse, la Corse du Sud et la Toscane restent bien entendu au programme.
Aux Seychelles, l'arrivée du CATLANTE NEO permettra de découvrir l'archipel en gamme Privilège.
Et CATLANTE prépare déjà la suite !
Une toute nouvelle croisière en Méditerranée viendra rejoindre la programmation de l'été 2027.
La destination ? CATLANTE garde encore un peu le secret.
Mais plus pour très longtemps : elle sera dévoilée courant octobre sur le site CATLANTE, avant de faire l'objet d'un prochain rendez-vous dans CruiseMag début novembre.
Les conseillers CATLANTE sont disponibles pour toutes vos questions 7 jours/7 au 01 55 20 90 90.
Majorque & Minorque seront de retour. La Costa Smeralda en Sardaigne aussi. La Riviera Corse poursuit l'aventure. La Provence, la Haute Corse, la Corse du Sud et la Toscane restent bien entendu au programme.
Aux Seychelles, l'arrivée du CATLANTE NEO permettra de découvrir l'archipel en gamme Privilège.
Et CATLANTE prépare déjà la suite !
Une toute nouvelle croisière en Méditerranée viendra rejoindre la programmation de l'été 2027.
La destination ? CATLANTE garde encore un peu le secret.
Mais plus pour très longtemps : elle sera dévoilée courant octobre sur le site CATLANTE, avant de faire l'objet d'un prochain rendez-vous dans CruiseMag début novembre.
Les conseillers CATLANTE sont disponibles pour toutes vos questions 7 jours/7 au 01 55 20 90 90.
Site web : www.catlante-catamarans.com
Téléphone : 01 55 20 90 90
Directrice commerciale
Laurène Pulliat-Fullenwarth
lpulliatfullenwarth@catlante.com
Téléphone : 01 55 20 90 90
Directrice commerciale
Laurène Pulliat-Fullenwarth
lpulliatfullenwarth@catlante.com
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