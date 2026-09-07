Vahine Private Island, l’ultra-luxe en Polynésie française by Pearl Resorts

Des combinés possibles avec Le Taha’a

Pearl Resorts of Tahiti dans Inspirations Voyages

© TourMaG Laurent Tapotofarerani, Business Developper Europe, dévoile l'offre de Pearl Resorts of Tahiti en Polynésie française. Un atout luxe et authentique pour booster vos ventes en agence de voyages.



🎦 Voir l'émission

La villa jouit de son propre ponton d’arrivée (distinct de celui de l’hôtel), une clairière aménagée au cœur de la sublime cocoteraie de la propriété permet d’accueillir l’hélicoptère affrété par la clientèle qui choisit d’arriver par les airs.Un séjour dans l’intimité de Vahine Private Island se combine parfaitement avec un séjour au Taha’a by Pearl Resorts, Relais & Châteaux situé lui aussi sur la barrière de corail de l’île de Taha’a : leurs atmosphères se complètent merveilleusement.Les clients qui apprécient l’élégance (et les nombreux services) du Taha’a, plébisciteront volontiers l’intimité et la saveur de Polynésie d’autrefois qui baigne Vahine Private Island.Le combiné de deux hôtels demeure d’ailleurs l’offre phare chez Pearl Resorts : à la clé, une réduction de 25%, toute l’année. A noter que cette offre s’applique toujours au Tahiti Pearl Beach, hôtel partenaire situé à Tahiti, où la catégorie Signature séduira les plus exigeants.