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Vahine Private Island, l’ultra-luxe en Polynésie française by Pearl Resorts

Neuf bungalows, une époustouflante Villa Royale, un bar, deux restaurants, un spa, un vaste choix d’activités…


La marque Pearl Resorts ne se contente plus de combiner hospitalité raffinée, gastronomie savoureuse, bien-être et immersion dans des traditions séculaires. Avec Vahine Private Island, elle propose l’ultra- luxe…version polynésienne.


Rédigé par Pearl Resorts of Tahiti le Lundi 5 Octobre 2026 à 06:05

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
Aer Lingus

C’est un écrin confidentiel blotti sur trois motus (îlots) privés, face au lagon immaculé qui les sépare de l’île polynésienne de Taha’a.

Ce havre de paix situé dans l’archipel des îles sous le vent, regarde, au loin, la montagne Otemanu qui veille sur les îles de Bora Bora et de Huahine.

Son nom ? Vahine Private Island.

Neuf chambres de trois catégories

Ce refuge pour initiés propose neuf chambres de trois catégories nichées au cœur d’une généreuse cocoteraie ou suspendues au-dessus du lagon : trois sont des Bungalows Plage ; trois sont des Suites Plage ; enfin, les trois autres sont des Bungalow sur Pilotis.

L’adresse privilégie les couples, la capacité des bungalows étant réduite à 2 personnes ou à 3 en suite. Les enfants sont les bienvenus à partir de 10 ans.
© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti

À cette offre s’ajoute une Villa Royale qui, en sus de ses vastes espaces communs, abrite, elle, six chambres – dont 2 suites - qui permettent d’accueillir jusqu’à 14 personnes.
© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti

Cet écrin exceptionnel a connu récemment une sérieuse cure de rénovation et d’embellissement qui l’a hissé dans la catégorie ultra-luxe. Pour une suite, compter en basse saison à partir de 1 900 € par nuit. L’offre d’ouverture inclut la demi-pension (valable jusqu’au 31/03/2028).

La simplicité d’une Polynésie authentique

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
Ce refuge a en effet été aménagé avec un souci du confort et du détail qui confine à la perfection.

La nuit, les mises en lumière, discrètes, ajoutent du mystère et de la magie.

De jour, l’authenticité polynésienne s’impose comme une évidence : tous les hébergements ont été conçus à partir de bois traditionnels et de matériaux locaux. La cocoteraie, dessine de son ombre la pelouse parfaitement entretenue.

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
Cette authenticité est confortée par la présence, dans chaque chambre, d’une œuvre originale de Louis Devienne, un artiste contemporain cher au cœur du propriétaire. Ses tableaux aux couleurs extrêmement lumineuses mettent en scène le quotidien polynésien.

Une cuisine riche en saveurs locales

Le même souffle d’authenticité règne sur les parties communes et notamment sur le bar Tohonu et le restaurant Vahine. Ce dernier sert une cuisine franco-polynésienne riche en saveurs et en produits locaux. Petit-déjeuner et déjeuner sont à la carte ; au dîner est proposé un menu unique de trois plats selon le marché et la pêche du jour.
© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti

A partir d’octobre 2026, les clients pourront déjeuner dans un second restaurant, au bord de l’eau.

Bien entendu, le service peut aussi être assuré en chambre.

Idéal pour des séjours à deux

Ce refuge luxueux, qui a rejoint le réseau Small Luxury Hotels of the World (SLH), offre une immersion unique dans la nature, avec des vues imprenables sur le lagon turquoise, le récif, l’océan et les îles environnantes.
© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti

Sur la plage, des transats invitent à admirer tout à loisir l’extraordinaire coucher de soleil sur l’île de Bora Bora, tout en prenant l’apéritif.

Bora Bora est d’ailleurs visible depuis tous les bungalows et suites qu’ils soient sur l’eau ou en bordure de lagon.
© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti

Ce petit paradis est idéal pour un voyage de noces comme pour les escapades en amoureux.

Son Spa « Vanira » caché dans un Fare (petite maison traditionnelle) permet de s’offrir des massages avec vue sur le platier coralien et l’océan.

Du sport, du farniente et des moments culturels

© Emmanuel Spéciale
© Emmanuel Spéciale
Au Vahine Private Island, ceux qui entendent colorer leur séjour d’un peu de sport peuvent explorer le lagon en kayak ou en pirogue, faire du snorkeling en compagnie d’un capitaine qui connaît les lieux comme sa poche, s’offrir une « sortie pêche ». Ou, tout simplement, rester à terre et s’initier aux différents ateliers de tressage de feuilles de pandanus ou de confection de lait de coco. Le concierge de l’hôtel organise les explorations de l’île de Taha’a, toute proche.

© Emmanuel Spéciale
© Emmanuel Spéciale
Désormais, au Vahine private Island, comme dans les Maisons Pearl Resorts de Taha’a, Bora Bora et de Tikehau, des veillées culturelles sont offertes aux clients, à la tombée de la nuit, deux fois par semaine, autour des thèmes de la migration polynésienne, la lecture des étoiles et la mythologie polynésienne.

Une Villa plus que royale

© Emmanuel Spéciale
© Emmanuel Spéciale
Si les neuf bungalows et suites offrent de très bons standards de luxe, la Villa Royale, elle, coche tous les superlatifs.

On accède par un pont au petit motu (îlot) privé qu’elle occupe entièrement, ce qui est gage d’intimité totale.

Construite entre cocoteraie et plage, cette villa est une véritable ode à l’architecture polynésienne et s’intègre admirablement à la nature.

© Emmanuel Spéciale © Pearl Resorts of Tahiti
© Emmanuel Spéciale © Pearl Resorts of Tahiti
Le très vaste espace de vie, le bar, le salon et la salle à manger et une extraordinaire piscine s’ouvrent sur un patio intérieur. Des panneaux coulissants, lorsqu’ils sont ouverts, offrent des vues sublimes sur l’océan dont on peut profiter tout en nageant.

© Pearl Resorts of Tahiti
© Pearl Resorts of Tahiti
A l’étage, les chambres et suites offrent intimité et confort, idéaux pour les familles et les cercles d’amis, les séminaires haut de gamme ou les retraites. La décoration fait bonne place à de très beaux objets en bois sculpté.

...et des devis sur mesure

Des devis sur mesure sont proposés à ceux qui souhaitent louer cette villa exceptionnelle. Les tarifs sont, bien entendu, à la mesure des prestations, qui incluent la présence d’un barman, d’un chef, d’une serveuse et d’un Butler. Comptez, en basse saison, à partir de 12 500 € par jour pour l’hébergement seul.
© Emmanuel Spéciale
© Emmanuel Spéciale

La villa jouit de son propre ponton d’arrivée (distinct de celui de l’hôtel), une clairière aménagée au cœur de la sublime cocoteraie de la propriété permet d’accueillir l’hélicoptère affrété par la clientèle qui choisit d’arriver par les airs.

Des combinés possibles avec Le Taha’a


Un séjour dans l’intimité de Vahine Private Island se combine parfaitement avec un séjour au Taha’a by Pearl Resorts, Relais & Châteaux situé lui aussi sur la barrière de corail de l’île de Taha’a : leurs atmosphères se complètent merveilleusement.

Les clients qui apprécient l’élégance (et les nombreux services) du Taha’a, plébisciteront volontiers l’intimité et la saveur de Polynésie d’autrefois qui baigne Vahine Private Island.

Le combiné de deux hôtels demeure d’ailleurs l’offre phare chez Pearl Resorts : à la clé, une réduction de 25%, toute l’année. A noter que cette offre s’applique toujours au Tahiti Pearl Beach, hôtel partenaire situé à Tahiti, où la catégorie Signature séduira les plus exigeants.

Pearl Resorts of Tahiti dans Inspirations Voyages

Laurent Tapotofarerani - Pearl Resorts of Tahiti
© TourMaG

Laurent Tapotofarerani, Business Developper Europe, dévoile l'offre de Pearl Resorts of Tahiti en Polynésie française. Un atout luxe et authentique pour booster vos ventes en agence de voyages.

🎦 Voir l'émission


Contacter Pearl Resorts of Tahiti

Vahine Private Island, l’ultra-luxe en Polynésie française by Pearl Resorts
Contact réservations - Polynésie Française :
Email : reservations@pearlresorts.com
Tel : (+689) 40 507 601

Contact commercial - France :
Laurent Tapotofarerani
Email : laurent.tehei@pearlresorts.com
Tel : (+33) 06 88 88 40 55


Site web : www.pearlresorts.com

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Tags : Pearl Resorts of Tahiti
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