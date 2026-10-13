La Réserve fédérale américaine (la Fed) et la Banque centrale européenne (la BCE) devraient bouger aux mêmes dates : rien à la fin du mois d'octobre, puis une hausse de leurs taux d'intérêt en décembre.



Comme ce scénario est déjà dans les cours, il ne fera plus la différence entre les deux monnaies avant janvier, à moins d'une mauvaise surprise, et elle pourrait venir de l'inflation américaine de septembre, publiée mercredi. En arrière-plan, le prix de l'énergie reste le vrai risque.



Les anticipations américaines ont vite tourné. À peine le taux américain fixé dans la fourchette 3,75 % à 4,00 %, les investisseurs tenaient pour acquise, à près de 75 % le 29 septembre, une nouvelle hausse au 28 octobre. Ils n'y croient plus qu'à moins de 20 %. John Williams, l'un des dirigeants de la Fed, a écarté toute précipitation, et le pays n'a créé que 29 000 emplois en septembre. Le geste est différé, pas annulé : à l'échéance de décembre, la hausse est jugée probable à 84 %.



La BCE devrait emprunter le même chemin. Reuters a interrogé 73 économistes le 8 octobre : 70 la voient conserver son taux à 2,50 % le 29 octobre, et 64 le relever en décembre. Là encore, le scénario est connu, donc déjà payé. Seule une révision ferait varier les cours : une partie des capitaux se porte alors vers la monnaie dont la rémunération monte le plus vite.



L'euro enchaîne cinq semaines de baisse, la dernière en douceur, et valait 1,1210 dollar ce matin. Le risque, selon nous, reste le pétrole. L'Europe l'achète à l'étranger et le règle en dollars, alors que les États-Unis en vendent plus qu'ils n'en consomment : une flambée des prix ne pèse que sur la première.



Or Riyad a été attaquée ce week-end, et des pétroliers visés à l'approche d'Ormuz, ce qui maintient la pression. Les budgets d'hiver se bâtissent donc sur un carburant durablement cher et sur des prestations en dollars qui ne redeviendront pas bon marché.