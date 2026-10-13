Situation économique
Taux de change : l’euro sous pression face au dollar, les banques centrales temporisent - Depositphotos.com, Auteur pedro2009
La Réserve fédérale américaine (la Fed) et la Banque centrale européenne (la BCE) devraient bouger aux mêmes dates : rien à la fin du mois d'octobre, puis une hausse de leurs taux d'intérêt en décembre.
Comme ce scénario est déjà dans les cours, il ne fera plus la différence entre les deux monnaies avant janvier, à moins d'une mauvaise surprise, et elle pourrait venir de l'inflation américaine de septembre, publiée mercredi. En arrière-plan, le prix de l'énergie reste le vrai risque.
Les anticipations américaines ont vite tourné. À peine le taux américain fixé dans la fourchette 3,75 % à 4,00 %, les investisseurs tenaient pour acquise, à près de 75 % le 29 septembre, une nouvelle hausse au 28 octobre. Ils n'y croient plus qu'à moins de 20 %. John Williams, l'un des dirigeants de la Fed, a écarté toute précipitation, et le pays n'a créé que 29 000 emplois en septembre. Le geste est différé, pas annulé : à l'échéance de décembre, la hausse est jugée probable à 84 %.
La BCE devrait emprunter le même chemin. Reuters a interrogé 73 économistes le 8 octobre : 70 la voient conserver son taux à 2,50 % le 29 octobre, et 64 le relever en décembre. Là encore, le scénario est connu, donc déjà payé. Seule une révision ferait varier les cours : une partie des capitaux se porte alors vers la monnaie dont la rémunération monte le plus vite.
L'euro enchaîne cinq semaines de baisse, la dernière en douceur, et valait 1,1210 dollar ce matin. Le risque, selon nous, reste le pétrole. L'Europe l'achète à l'étranger et le règle en dollars, alors que les États-Unis en vendent plus qu'ils n'en consomment : une flambée des prix ne pèse que sur la première.
Or Riyad a été attaquée ce week-end, et des pétroliers visés à l'approche d'Ormuz, ce qui maintient la pression. Les budgets d'hiver se bâtissent donc sur un carburant durablement cher et sur des prestations en dollars qui ne redeviendront pas bon marché.
Comme ce scénario est déjà dans les cours, il ne fera plus la différence entre les deux monnaies avant janvier, à moins d'une mauvaise surprise, et elle pourrait venir de l'inflation américaine de septembre, publiée mercredi. En arrière-plan, le prix de l'énergie reste le vrai risque.
Les anticipations américaines ont vite tourné. À peine le taux américain fixé dans la fourchette 3,75 % à 4,00 %, les investisseurs tenaient pour acquise, à près de 75 % le 29 septembre, une nouvelle hausse au 28 octobre. Ils n'y croient plus qu'à moins de 20 %. John Williams, l'un des dirigeants de la Fed, a écarté toute précipitation, et le pays n'a créé que 29 000 emplois en septembre. Le geste est différé, pas annulé : à l'échéance de décembre, la hausse est jugée probable à 84 %.
La BCE devrait emprunter le même chemin. Reuters a interrogé 73 économistes le 8 octobre : 70 la voient conserver son taux à 2,50 % le 29 octobre, et 64 le relever en décembre. Là encore, le scénario est connu, donc déjà payé. Seule une révision ferait varier les cours : une partie des capitaux se porte alors vers la monnaie dont la rémunération monte le plus vite.
L'euro enchaîne cinq semaines de baisse, la dernière en douceur, et valait 1,1210 dollar ce matin. Le risque, selon nous, reste le pétrole. L'Europe l'achète à l'étranger et le règle en dollars, alors que les États-Unis en vendent plus qu'ils n'en consomment : une flambée des prix ne pèse que sur la première.
Or Riyad a été attaquée ce week-end, et des pétroliers visés à l'approche d'Ormuz, ce qui maintient la pression. Les budgets d'hiver se bâtissent donc sur un carburant durablement cher et sur des prestations en dollars qui ne redeviendront pas bon marché.
Taux de change : le point technique
Les paris contre l'euro restaient nourris la semaine dernière : les mises à la baisse des spéculateurs pesaient 99 300 contrats au mardi 6 octobre, en progression de 36 000 sur sept jours.
Une inflation américaine plus faible que prévu les forcerait à racheter de l'euro. Selon nous, ces rachats feraient remonter la monnaie européenne vers 1,13 dollar rapidement, alors qu'une baisse vers 1,11 se ferait plus lentement.
Les marchés américain de la dette, canadien et japonais sont fermés ce lundi : il y a donc peu d'acheteurs et de vendeurs. Le pétrole, lui, a réagi aux nouvelles. Le Brent ouvrait à 105,48 dollars, avant de redescendre vers 103,90 dollars quand les États-Unis ont laissé entendre que du gazole russe pourrait circuler. Les monnaies sont restées presque immobiles : 1,5977 dollar canadien pour un euro ce matin, 177,27 yens, la livre à 0,8463 et le franc suisse à 0,9299. Ces niveaux ne seront tenus pour acquis qu'après la séance de mardi.
La Thaïlande, elle, se renchérit discrètement à l'approche de l'hiver. Le baht se raffermit depuis un mois : il fallait 38,31 bahts pour un euro le 9 septembre, contre 37,57 au cours de référence du 9 octobre de la Banque centrale européenne, soit 1,9 % de moins. Un circuit facturé par un réceptif de Bangkok ou de Phuket au tarif de la rentrée voit donc sa marge se tasser.
Une inflation américaine plus faible que prévu les forcerait à racheter de l'euro. Selon nous, ces rachats feraient remonter la monnaie européenne vers 1,13 dollar rapidement, alors qu'une baisse vers 1,11 se ferait plus lentement.
Les marchés américain de la dette, canadien et japonais sont fermés ce lundi : il y a donc peu d'acheteurs et de vendeurs. Le pétrole, lui, a réagi aux nouvelles. Le Brent ouvrait à 105,48 dollars, avant de redescendre vers 103,90 dollars quand les États-Unis ont laissé entendre que du gazole russe pourrait circuler. Les monnaies sont restées presque immobiles : 1,5977 dollar canadien pour un euro ce matin, 177,27 yens, la livre à 0,8463 et le franc suisse à 0,9299. Ces niveaux ne seront tenus pour acquis qu'après la séance de mardi.
La Thaïlande, elle, se renchérit discrètement à l'approche de l'hiver. Le baht se raffermit depuis un mois : il fallait 38,31 bahts pour un euro le 9 septembre, contre 37,57 au cours de référence du 9 octobre de la Banque centrale européenne, soit 1,9 % de moins. Un circuit facturé par un réceptif de Bangkok ou de Phuket au tarif de la rentrée voit donc sa marge se tasser.
|SUPPORTS HEBDO
|RÉSISTANCES HEBDO
|S2
|S1
|R1
|R2
|EUR/USD
|1,0986
|1,1098
|1,1322
|1,1434
|EUR/GBP
|0,8294
|0,8378
|0,8548
|0,8632
|EUR/CHF
|0,9113
|0,9206
|0,9392
|0,9485
|EUR/CAD
|1,5657
|1,5817
|1,6137
|1,6297
|EUR/JPY
|173,72
|175,50
|179,04
|180,82
Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.
Les annonces à suivre
Le budget français ouvre la semaine. L'Assemblée nationale en commence mardi l'examen pour 2027, sa partie recettes ayant été rejetée vendredi en commission des finances. L'écart entre ce que paient la France et l'Allemagne pour emprunter peut donc s'élargir.
Mercredi est le point d'orgue. L'inflation américaine de septembre devrait accélérer, sa part hors alimentation et énergie restant à peu près stable. Un chiffre au-dessus des prévisions remettrait une hausse des taux au programme du 28 octobre, au bénéfice du dollar.
Jeudi, la consommation américaine et la croissance britannique d'août peuvent orienter le dollar comme la livre. Vendredi, Kevin Warsh, qui préside la Fed, commentera ce chiffre d'inflation en public pour la première fois, avant la réunion de la fin du mois.
Mercredi est le point d'orgue. L'inflation américaine de septembre devrait accélérer, sa part hors alimentation et énergie restant à peu près stable. Un chiffre au-dessus des prévisions remettrait une hausse des taux au programme du 28 octobre, au bénéfice du dollar.
Jeudi, la consommation américaine et la croissance britannique d'août peuvent orienter le dollar comme la livre. Vendredi, Kevin Warsh, qui préside la Fed, commentera ce chiffre d'inflation en public pour la première fois, avant la réunion de la fin du mois.
|Jour
|Heure
|Pays
|Indicateur
|À quoi s'attendre ?
|Le 13/10/2026
|Journée
|France
|Début de l'examen du budget 2027 en séance à l'Assemblée nationale
|Première partie débattue jusqu'au 19 octobre ; vote solennel le 20 octobre.
|Le 14/10/2026
|14:30
|États-Unis
|Inflation (prix à la consommation) de septembre
|Indice global attendu entre 3,6 % et 3,7 % sur un an ; hors alimentation et énergie, 2,5 %.
|Le 15/10/2026
|08:00
|Royaume-Uni
|PIB mensuel d'août
|Repli attendu de 0,3 % à 0,4 % sur un mois, après une hausse de 0,4 % en juillet.
|Le 15/10/2026
|14:30
|États-Unis
|Ventes au détail et prix à la production de septembre
|Ventes attendues en hausse de 0,3 % sur un mois, après 1,1 % ; prix à la production en hausse de 0,5 %.
|Le 16/10/2026
|À confirmer
|États-Unis
|Intervention de Kevin Warsh, président de la Fed
|Première lecture officielle du chiffre d'inflation avant la décision du 28 octobre.
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Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...
www.mondialchange.com
Contact : nicolas@mondialchange.com
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