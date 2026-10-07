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Star Clippers trace son sillage sur le marché français

Kuoni propose un départ exclusif à bord du Royal Clipper


Star Clippers enrichira sa programmation méditerranéenne de près de 30 nouvelles destinations à l’été 2027. La compagnie de croisières à la voile, qui a su séduire des tour-opérateurs, mise sur les petits ports, les itinéraires confidentiels et une expérience de voyage à contre-courant des grands paquebots.


Rédigé par le Jeudi 8 Octobre 2026 à 06:08

La navigation à la voile participe naturellement au positionnement de la marque - Photo : Star Clippers
La navigation à la voile participe naturellement au positionnement de la marque - Photo : Star Clippers
Aer Lingus
Le succès de Star Clippers auprès des professionnels du tourisme ne se dément pas.

Voyages d’Exception, par exemple, affrétera l’année prochaine une partie des bateaux pour organiser ses croisières avec conférenciers.

Kuoni proposera le 8 mai 2027 un départ exclusif à bord du Royal Clipper, le cinq-mâts de Star Clippers pouvant accueillir jusqu’à 227 passagers.

Cette croisière de huit jours et sept nuits, réservée aux seuls clients du voyagiste, partira de Nice et fera escale à Portofino, Portoferraio sur l’île d’Elbe, Bonifacio, Alghero, Ajaccio et Monaco, avant de revenir à Nice.

Deux conférenciers et un ambassadeur Kuoni accompagneront les voyageurs.

Le prix est affiché à partir de 2 490€ par personne, sur la base de deux occupants par cabine, réduction de 10% incluse pour toute réservation effectuée avant le 31 octobre 2026.

Une distribution très largement intermédiée

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La compagnie s’appuie sur une distribution très largement intermédiée.

Plus de 80% de son activité passe par les professionnels du voyage. « Ce n’est pas un produit mass-market que l’on achète le soir sur son canapé en cliquant sur un lien.

C’est un véritable projet de voyage qui se prépare », insiste Eliana Bouvet, représentante France de Star Clippers, rencontrée à l’IFTM 2026.

Star Clippers multiplie pour cette raison les formations, webinaires, workshops et roadshows. « Nous sommes prêts à accueillir tout le monde, mais le produit n’est pas pour tout le monde non plus. Il ne faut pas se tromper », reconnaît la représentante France.

Amener les clients là où les autres ne vont pas

Star Clippers ne prévoit pas, pour l’heure, d’agrandir sa flotte mais la compagnie compense en renouvelant ses itinéraires et en poussant plus loin son positionnement sur les escales confidentielles, en s’appuyant sur ses trois voiliers qui accueillent entre 166 et 227 passagers.

Près de 30 nouvelles destinations feront ainsi leur apparition dans la programmation méditerranéenne de l’été 2027. Elles seront pour la plupart reconduites en 2028, dont les ventes doivent prochainement ouvrir.

La Grèce concentre une large part des nouveautés. Star Clippers annonce plus d’une dizaine de nouvelles escales parmi lesquelles Milos, Astypalée, Andros, Kastellorizo, Parga, Karpathos, Pythagoreio, Samos, Skyros et Symi. Une navigation le long de la péninsule de l’Athos est également prévue.

La Méditerranée orientale accueillera également un nouveau port d’attache à Antalya, en plus d’Athènes et Istanbul. De nouvelles escales sont programmées sur le littoral turc, à Çeşme, Datça, Fethiye et Kaş, ainsi qu’au large de l’île de Kekova.

À l’ouest, les voiliers feront notamment escale à Peñíscola, Ceuta et Roses, en Espagne. En Italie, la compagnie programme Agropoli, porte d’entrée vers le site archéologique de Paestum mais aussi Palerme, Termini Imerese, Trapani, Carloforte en Sardaigne et Vibo Marina, qui permet de rejoindre Tropea.

Un taux de fidélité supérieur à 60%

En dehors des escales, la petite taille des navires, l’accès libre à la passerelle, la possibilité de participer aux manœuvres et l’absence de code vestimentaire contraignant contribuent à participer à l’expérience client.

« La rencontre fait aussi partie du voyage. Les paysages peuvent parfois se ressembler, mais les personnes rencontrées à bord sont également ce qui marque les passagers », observe Eliana Bouvet.

La compagnie résume cette promesse par une formule anglaise : « Sailing brings people together ».

Notons, aussi, que la navigation à la voile participe naturellement au positionnement de la marque.

Dans les Caraïbes, où les alizés sont plus réguliers, elle peut assurer jusqu’à 60% du temps de trajet, un atout écologique qui compte pour convaincre des clients de se laisser tenter par le produit croisière.


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Tags : croisieres, star clippers
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