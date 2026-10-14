Deux croisières inaugurales supplémentaires en Méditerranée pour le Norwegian Aura

Environ 10 % plus grand que les Norwegian Aqua et Norwegian Luna, le Norwegian Aura proposera notamment Ocean Heights, un complexe d’activités extérieur réparti sur quatre ponts @NCL
Le Norwegian Aura naviguera en Méditerranée plus tôt que prévu. Norwegian Cruise Line a ouvert les ventes de deux croisières supplémentaires programmées avant le départ du 21 mai 2027 initialement annoncé.
Le nouveau navire de la compagnie quittera Trieste le 2 mai pour rejoindre Le Pirée en dix jours. Il desservira Dubrovnik et Split, en Croatie, Bar, au Monténégro, ainsi que Corfou, Santorin et Mykonos, en Grèce.
Le 12 mai, le Norwegian Aura effectuera le trajet inverse en neuf jours, avec des escales à Rhodes, Mykonos, Santorin, Corfou, Bar, Split et Zadar.
Ces deux croisières sont rendues possibles par une livraison anticipée attendue du paquebot, construit par les chantiers italiens de Fincantieri.
Le nouveau navire de la compagnie quittera Trieste le 2 mai pour rejoindre Le Pirée en dix jours. Il desservira Dubrovnik et Split, en Croatie, Bar, au Monténégro, ainsi que Corfou, Santorin et Mykonos, en Grèce.
Le 12 mai, le Norwegian Aura effectuera le trajet inverse en neuf jours, avec des escales à Rhodes, Mykonos, Santorin, Corfou, Bar, Split et Zadar.
Ces deux croisières sont rendues possibles par une livraison anticipée attendue du paquebot, construit par les chantiers italiens de Fincantieri.
Le plus grand navire de la flotte
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Le bateau affichera une longueur d’environ 344 mètres et une jauge de 170 000 GT. Il pourra accueillir 3 879 passagers en occupation double et comptera 1 976 cabines, des studios aux suites.
Environ 10 % plus grand que les Norwegian Aqua et Norwegian Luna, il proposera notamment Ocean Heights, un complexe d’activités extérieur réparti sur quatre ponts. Toboggans, parcours de cordes et espaces destinés aux différentes générations doivent aussi conforter son positionnement familial.
Le navire disposera également d’une plage piscine plus vaste que celles de ses prédécesseurs et d’un Vibe Beach Club agrandi, réservé aux adultes. L’ensemble privatif The Haven réunira 159 suites, avec restaurant, salon et pont extérieur dédiés.
Environ 10 % plus grand que les Norwegian Aqua et Norwegian Luna, il proposera notamment Ocean Heights, un complexe d’activités extérieur réparti sur quatre ponts. Toboggans, parcours de cordes et espaces destinés aux différentes générations doivent aussi conforter son positionnement familial.
Le navire disposera également d’une plage piscine plus vaste que celles de ses prédécesseurs et d’un Vibe Beach Club agrandi, réservé aux adultes. L’ensemble privatif The Haven réunira 159 suites, avec restaurant, salon et pont extérieur dédiés.