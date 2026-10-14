Deux croisières inaugurales supplémentaires en Méditerranée pour le Norwegian Aura

Le bateau affichera une longueur d’environ 344 mètres et une jauge de 170 000 GT. Il pourra accueillir 3 879 passagers en occupation double et comptera 1 976 cabines, des studios aux suites.



Environ 10 % plus grand que les Norwegian Aqua et Norwegian Luna, il proposera notamment Ocean Heights, un complexe d’activités extérieur réparti sur quatre ponts. Toboggans, parcours de cordes et espaces destinés aux différentes générations doivent aussi conforter son positionnement familial.



Le navire disposera également d’une plage piscine plus vaste que celles de ses prédécesseurs et d’un Vibe Beach Club agrandi, réservé aux adultes. L’ensemble privatif The Haven réunira 159 suites, avec restaurant, salon et pont extérieur dédiés.



