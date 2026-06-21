Le groupe Pierre & Vacances pourrait être racheté par un fonds émirati

C’est un fleuron du tourisme français, l’un de ses pionniers emblématiques, qui pourrait être racheté par un fonds émirati.
L’information avait déjà fuité en janvier dernier.
Le site L’Informé annonçait alors que le groupe Pierre & Vacances avait engagé des discussions avec le fonds Mubadala Capital. À l’époque, l’offre s’élevait à un peu moins d’un milliard d’euros.
Ce lundi 22 juin, le pionnier du tourisme français confirme non seulement les discussions, mais aussi avoir accepté l’offre publique d’achat (OPA).
Le conseil d’administration de Pierre & Vacances-Center Parcs a validé à l’unanimité l’offre ferme et intégralement financée visant à acquérir l’ensemble des titres en circulation de la société.
Les modalités du rachat comprennent différentes conditions permettant d’atteindre un montant total de 2 euros par action, contre un cours de 1,77 euro vendredi 19 juin 2026.
L’information avait déjà fuité en janvier dernier.
Le site L’Informé annonçait alors que le groupe Pierre & Vacances avait engagé des discussions avec le fonds Mubadala Capital. À l’époque, l’offre s’élevait à un peu moins d’un milliard d’euros.
Ce lundi 22 juin, le pionnier du tourisme français confirme non seulement les discussions, mais aussi avoir accepté l’offre publique d’achat (OPA).
Le conseil d’administration de Pierre & Vacances-Center Parcs a validé à l’unanimité l’offre ferme et intégralement financée visant à acquérir l’ensemble des titres en circulation de la société.
Les modalités du rachat comprennent différentes conditions permettant d’atteindre un montant total de 2 euros par action, contre un cours de 1,77 euro vendredi 19 juin 2026.
Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs : une offre ferme, mais...
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Malgré tout, l’opération, bien que validée par le conseil d’administration, doit maintenant obtenir l’aval des actionnaires.
"L’offre ferme reste soumise aux discussions en cours avec les actionnaires de la Société afin d’obtenir d’ici au 17 juillet 2026 des engagements d’apport d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre publique envisagée, représentant au moins 80 % du capital social en circulation de la Société.
Rien ne garantit qu’une opération se concrétisera tant que cette condition ne sera pas satisfaite", précise le communiqué.
A lire : Pierre & Vacances repart à l’offensive
D’après le site Conseil Patrimoine, quelques obstacles pourraient encore freiner l’opération, à commencer par le bonus de 0,10 euro par action prévu si le fonds émirati parvient à réaliser un retrait obligatoire.
Cette opération consiste à acquérir les titres détenus par les actionnaires minoritaires avant leur radiation de la cote.
"En France, un retrait obligatoire peut être mis en œuvre à l’issue d’une offre publique lorsque les titres non apportés représentent moins de 10 % du capital et des droits de vote.
Le gros de la spéculation a déjà été capté par ceux qui étaient positionnés avant l’annonce. Pour un nouvel acheteur, le dossier devient un arbitrage beaucoup plus fin : aller chercher quelques points de rendement potentiel, en acceptant un risque de calendrier, de conditionnalité et d’échec de l’opération", précise le site Conseil Patrimoine.
Rien n’est donc totalement acté, même si l’offre est ferme.
"L’offre ferme reste soumise aux discussions en cours avec les actionnaires de la Société afin d’obtenir d’ici au 17 juillet 2026 des engagements d’apport d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre publique envisagée, représentant au moins 80 % du capital social en circulation de la Société.
Rien ne garantit qu’une opération se concrétisera tant que cette condition ne sera pas satisfaite", précise le communiqué.
A lire : Pierre & Vacances repart à l’offensive
D’après le site Conseil Patrimoine, quelques obstacles pourraient encore freiner l’opération, à commencer par le bonus de 0,10 euro par action prévu si le fonds émirati parvient à réaliser un retrait obligatoire.
Cette opération consiste à acquérir les titres détenus par les actionnaires minoritaires avant leur radiation de la cote.
"En France, un retrait obligatoire peut être mis en œuvre à l’issue d’une offre publique lorsque les titres non apportés représentent moins de 10 % du capital et des droits de vote.
Le gros de la spéculation a déjà été capté par ceux qui étaient positionnés avant l’annonce. Pour un nouvel acheteur, le dossier devient un arbitrage beaucoup plus fin : aller chercher quelques points de rendement potentiel, en acceptant un risque de calendrier, de conditionnalité et d’échec de l’opération", précise le site Conseil Patrimoine.
Rien n’est donc totalement acté, même si l’offre est ferme.
Tout savoir sur le fonds Mubadala Capital ?
En grande difficulté durant la crise sanitaire et plombé par une dette dépassant le milliard d’euros, le groupe avait réussi à échapper à la faillite.
En 2022, il avait trouvé un accord avec ses créanciers, mais aussi avec les investisseurs britanniques Alcentra et Fidera, ainsi qu’avec le fonds français Atream. Un accord qui avait permis de convertir en capital 552 millions d’euros de dette.
Grâce à l’injection de 200 millions d’euros de fonds propres, à un plan de développement et surtout à la montée en gamme de ses résidences, le géant français avait rapidement retrouvé une bonne santé financière.
L’année dernière, Pierre & Vacances-Center Parcs avait réalisé un chiffre d’affaires de 1,95 milliard d’euros, en hausse de 3,8 %, et un EBITDA ajusté de 181 millions d’euros.
Dès décembre 2025, les actionnaires ayant permis le sauvetage de l’entreprise s’étaient mis en quête d’un nouvel acquéreur, selon les informations du Figaro.
Mubadala Capital est un fonds d’investissement appartenant au gouvernement d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Créé en 2011, il gère près de 430 milliards de dollars d’actifs.
En 2019, le groupe Looping, qui possède des parcs d’attraction et des aquariums en France, mais aussi ailleurs en Europe, avait été racheté par ce même fonds d’investissement, avant que celui-ci ne cède ses parts en 2023.
Il ne s’agit donc pas d’un acteur totalement inconnu du secteur du tourisme.
En 2022, il avait trouvé un accord avec ses créanciers, mais aussi avec les investisseurs britanniques Alcentra et Fidera, ainsi qu’avec le fonds français Atream. Un accord qui avait permis de convertir en capital 552 millions d’euros de dette.
Grâce à l’injection de 200 millions d’euros de fonds propres, à un plan de développement et surtout à la montée en gamme de ses résidences, le géant français avait rapidement retrouvé une bonne santé financière.
L’année dernière, Pierre & Vacances-Center Parcs avait réalisé un chiffre d’affaires de 1,95 milliard d’euros, en hausse de 3,8 %, et un EBITDA ajusté de 181 millions d’euros.
Dès décembre 2025, les actionnaires ayant permis le sauvetage de l’entreprise s’étaient mis en quête d’un nouvel acquéreur, selon les informations du Figaro.
Mubadala Capital est un fonds d’investissement appartenant au gouvernement d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Créé en 2011, il gère près de 430 milliards de dollars d’actifs.
En 2019, le groupe Looping, qui possède des parcs d’attraction et des aquariums en France, mais aussi ailleurs en Europe, avait été racheté par ce même fonds d’investissement, avant que celui-ci ne cède ses parts en 2023.
Il ne s’agit donc pas d’un acteur totalement inconnu du secteur du tourisme.