Le groupe Pierre & Vacances pourrait être racheté par un fonds émirati

L’offre ferme reste soumise aux discussions en cours avec les actionnaires de la Société afin d’obtenir d’ici au 17 juillet 2026 des engagements d’apport d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre publique envisagée, représentant au moins 80 % du capital social en circulation de la Société.



Rien ne garantit qu’une opération se concrétisera tant que cette condition ne sera pas satisfaite

En France, un retrait obligatoire peut être mis en œuvre à l’issue d’une offre publique lorsque les titres non apportés représentent moins de 10 % du capital et des droits de vote.



Le gros de la spéculation a déjà été capté par ceux qui étaient positionnés avant l’annonce. Pour un nouvel acheteur, le dossier devient un arbitrage beaucoup plus fin : aller chercher quelques points de rendement potentiel, en acceptant un risque de calendrier, de conditionnalité et d’échec de l’opération