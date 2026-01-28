Tourisme régénératif et durable : de bonnes intentions sans lendemain ? [ABO]

Des travaux ont bien lieu actuellement à l’Université de Savoie ou à Aix-les-Bains, le tourisme régénératif va devoir faire ses preuves et passer l’étape du papier.



Et Provence Tourisme, dans tout ça, essaie de naviguer entre ses propres contradictions.



" Dans le cadre du schéma du tourisme que nous avons présenté à la fin de l’année 2025, nous avons souhaité parler du tourisme régénératif : c’est un pas de plus pour contribuer à la vitalité et la résilience des territoires.



Nous sommes aussi pleins de paradoxes, parce que nous travaillons pour les habitants, au plus près du territoire et des acteurs. Et, de l’autre, Provence Tourisme est copilote du contrat de destination Provence avec le comité régional du tourisme : 35 financeurs qui vont au bout du monde chercher des visiteurs pour générer de l’économie sur le territoire.



Nous naviguons entre un développement économique, mais aussi une préservation des sites et des habitants de ce territoire, " illustre, avec toute franchise, Isabelle Brémond, sa directrice générale.



Et ainsi va la vie du tourisme, ballotée entre ses grands idéaux de vouloir changer son monde pour qu’il soit plus respectueux, mais qui, dans le même temps, doit composer avec ses obligations sociétales, à savoir de développer l’économie de ses régions.



Dans le même temps, alors que la réussite ne se chiffre qu’en millions de touristes étrangers et en milliards de devises collectées, 40 % de nos compatriotes ne partent pas en vacances.



Plus globalement, l’avenir du tourisme doit être planifié, pensé et géré par... une politique nationale.



" Si nous avions un État stratège, il investirait davantage pour améliorer le taux de départ national. Il y a matière à développer une politique dans ce sens-là, ce n’est pas de l’exploitation.



Je plaide dans le désert pour que nous profitions des années encore très fastes dans les stations de ski, pour constituer un fonds de prévoyance, afin que nous ne fassions pas appel au concours de la solidarité nationale, dans ces villages qui feront face au réchauffement climatique, et c’est ce qui nous pend au nez.



Olivia Grégoire a mis sur pied un comité scientifique du tourisme... il n’a jamais été réuni. Ça résume bien l’impensé en la matière.



Le tourisme est l’une des formes de capitalisme les plus sauvages. On est dans une compétition très dure. Le tourisme, pour avoir un avenir valable, a besoin de régulation, " conclut Remy Knafou.