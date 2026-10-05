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IFTM 2026 : dynamique, enthousiaste et chaleureux

Les fameux Réceptifs Leaders totalisent plus de 1200 meetings !


La formule remporte un succès formidable : Près de 100 Destinations, 34 DMC + 2 sociétés de service sur un seul stand, les professionnels du tourisme ont plébiscité le groupement !


Rédigé par Réceptifs Leaders le Lundi 5 Octobre 2026 à 10:01

© Réceptif Leaders
© Réceptif Leaders
Aer Lingus
Les nombreuses animations (cocktails VIP, apéritifs autour du monde, petit déjeuners) et la présence d’une cinquantaine d’experts, venus des 4 coins du globe, garantissent une ambiance hyper professionnelle, mais décontractée et surtout bienveillante.

« Nous tenons à remercier chaleureusement tous les partenaires qui se sont déplacés pour venir nous voir ! Nous sommes toutes et tous en train de travailler pour vous. Vous recevrez sous peu les informations des dossiers ou sujets abordés ensemble »

Mais Les Réceptifs Leaders ne s’arrêtent pas en si bon chemin :

Le prochain roadshow, début décembre, passera par la Région Rhône-Alpes :

INSCRIPTIONS EN LIGNE AUX WORKSHOPS : C’est ici

LYON, mardi 01 Décembre 2026
Restaurant Vatel
8 Rue Duhamel, 69002 Lyon
De 18h à 22h, workshop et cocktail dinatoire

ANNECY, mercredi 02 Décembre 2026
Hôtel Le Pelican
20, rue des Marquisats
de 09 à 16h, workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire

DIJON, jeudi 03 Décembre 2026
Restaurant l’Épicerie
5, Place Emile Zola
de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire

Avec la présence de nos partenaires VIP :


(D’autres compagnies sont en cours de confirmation)

Vos Réceptifs Leaders présents au Roadshow (nous indiquons seulement les destinations principales) :
1 ACQUAFORTE – Italie : Claudio
2 ARCHIPEL CONTACT – Indonésie : Sylvie
3 AU FIL DU JAPON - Gilles et Thierry
4 BWT - Beautiful World of Travel – Emirats Arabes Unis : Mohamad
5 BLEU MARINE – Cuba, Caraïbes : Alexandre et Pierre
6 CAP COREE - Gilles et Thierry
7 CREATIVE TOURS CHYPRE – Chypre : Christophe & son Équipe
8 CREATIVE TOURS GRECE – Grèce : Christophe & son Équipe
9 DESTINATION EUROPE – Hollande : Myriam
10 EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE – Roumanie : Stefan
11 EASTWIND HOLIDAYS – Inde : Ashok
12 EVASION ALBANIE : Alban & son Equipe
13 FRANCE ANGLETERRE – Angleterre, Irlande : Claude & son équipe
14 GEOTOURS – Canada, USA : Gilles
15 GET YOUR GROUP – Allemagne : Eva
16 ICELAND ESCAPE – Karim & Guillaume
17 IDEAL OPERATING CORSE - Joel
18 KER Maroc - Stéphane
19 KMP GROUP – Ouzbékistan, Arménie : Christian
20 MAGIC SENEGAL - Fabienne
21 MEKONG TOUCH - Vietnam, Laos, Cambodge : Catia
22 MIRACLE OMAN TRAVEL – Malik & Christian
23 NOVAWAY – Thailande : Dorian & son équipe
24 PACHA TOURS – Turquie : Berhan
25 PMA TRAVEL – Portugal : Filipe & Joel
26 PRAHA TOURS – République Tchèque : Majka & Kristof
27 PROMENADA – Pologne : Jurek
28 QUIMBAYA LATIN AMERICA : Raphael & Romain
29 SALMA TOURS – Jordanie : Khaled
30 TAROT TOURS – GARRANAH – Egypte : Pascal
31 TRAVEL SENSE – Tunisie : Anis & Farhat
32 TRITRAVEL – Espagne : Laurent
33 VERDE SICILIA – Sicile, Italie du Sud : Francesco
© Réceptif Leaders
© Réceptif Leaders

34 ASSISTANCE VISA : Bertrand
35 PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES/SKY PREMIER : Pascal & Romain

ET

36 AIR ARABIA – Alexandre & Yassine
37 APG plus de 25 compagnies aériennes - Catherine & Sevinç
38 ETHIOPIAN AIRLINES - Kheira
39 LOT POLISH AIRLINES – Yann & Alexandra
40 OFFICE DE TOURISME DE LA POLOGNE – Katia

Les Réceptifs Leaders, ce sont désormais 34 DMC et 2 sociétés de service (assistance aéroport et société de visas), maitrisant près de 100 destinations. Plusieurs « nouveaux » Réceptifs ont déposé leur candidature. Leurs dossiers sont en cours d’instruction.

Fondé il y a 20 ans, ce groupement est une référence sur le marché francophone !

Nous avons hâte de vous retrouver,

Christian Loth
Président des Réceptifs Leaders
© Réceptif Leaders
© Réceptif Leaders

IFTM 2026 : dynamique, enthousiaste et chaleureux

Christian Loth
Président

christian@loth.pro ou au 0635425175

www.receptifsleaders.com



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Tags : Réceptifs Leaders
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