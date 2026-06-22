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Maurice : Beachcomber lance un projet de réhabilitation de la plage de Trou aux Biches

Les travaux s'étendent jusqu'à fin septembre 2026


Le groupe Beachcomber Resorts & Hotels entreprend un projet d'envergure pour réhabiliter la plage de Trou aux Biches, située devant son établissement cinq étoiles luxe à l'île Maurice. Menée jusqu'à fin septembre 2026, cette initiative vise à restaurer durablement le littoral tout en préservant les équilibres environnementaux, parallèlement à un programme global d'embellissement des infrastructures du resort.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 22 Juin 2026 à 17:47

Beachcomber lance un projet majeur de réhabilitation de la plage de Trou aux Biches - Depositphotos.com, tb-photography
Beachcomber lance un projet majeur de réhabilitation de la plage de Trou aux Biches - Depositphotos.com, tb-photography
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Le groupe Beachcomber Resorts & Hotels s'est lancé dans un projet d'envergure pour réhabiliter la plage de Trou aux Biches, située devant son emblématique établissement cinq étoiles luxe à l'île Maurice.

Menée de mi-mai à fin septembre 2026, cette initiative écologique vise à restaurer durablement le littoral tout en préservant les équilibres environnementaux, parallèlement à un programme global d'embellissement des infrastructures du resort.

À l'instar de nombreuses zones côtières mondiales soumises au changement climatique, le littoral mauricien subit le recul du trait de côte, estimé à environ 40 mètres entre 1967 et 2012 sur ce site, avec une érosion atteignant aujourd'hui 1 à 2 mètres par an dans certains secteurs.

Face à ce rétrécissement qui expose les infrastructures aux houles, le groupe déploie un plan de restauration fondé sur l'expertise de partenaires internationaux tels que les cabinets Arup, Espace Pur et Prolog Ingénierie.

Cette intervention à grande échelle s'appuie sur la technologie innovante STABIPLAGE, une solution d'ingénierie côtière dite douce.

Le dispositif prévoit l'installation de six structures géotextiles en forme de T positionnées perpendiculairement au rivage, complétée par un apport de 13 500 mètres cubes de sable pour recharger la plage. Ces barrières immergées permettent d'atténuer l'énergie des vagues et de stabiliser les sédiments de manière réversible et évolutive sans bloquer les échanges naturels.

Un engagement pour l'hospitalité durable

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Ce projet s'inscrit pleinement dans la politique de développement durable de Beachcomber, déjà certifié EarthCheck Gold.

Selon Kervyn Rayeroux, General Manager du Trou aux Biches Beachcomber, la protection de ce littoral emblématique constitue une responsabilité d'action immédiate face aux effets du changement climatique.

En parallèle, la direction confirme que la plage restera accessible au public durant toute la période des travaux, des accès sécurisés étant aménagés par le resort pour garantir la continuité de la circulation.

Cette initiative coïncide avec une phase de modernisation technique du complexe hôtelier.

En effet, le Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa est temporairement fermé du 15 mai au 15 octobre 2026 afin de mener à bien l'embellissement de ses chambres et la mise en valeur de ses espaces de 35 hectares.

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Tags : beachcomber, maurice
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