Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation

Le Trou aux Biches Beachcomber a rouvert le 15 octobre 2026. Situé au nord de l’île Maurice, l’hôtel 5 étoiles célèbre cette année ses 55 ans.
La réouverture s’accompagne de la nomination de Kervyn Rayeroux au poste de directeur général, en remplacement de Théo Fleurié.
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Des travaux contre l’érosion du littoral
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Les suites ont été réaménagées et le restaurant L’Oasis agrandi pour accueillir jusqu’à 450 couverts, dont 100 en extérieur. Un Corner Café a également ouvert devant le restaurant.
Pour limiter l’érosion de la plage, Beachcomber Resorts & Hotels a installé, avec la société française Espace Pur, six structures immergées en forme de « T » utilisant la technologie STABIPLAGE®.
Le chantier comprend un rechargement de la plage avec 13 500 m³ de sable. Selon le dossier de presse, le littoral devant l’hôtel a reculé de 40 mètres entre 1967 et 2012.
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