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Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation

L’établissement mauricien a fermé quatre mois pour travaux


Le Trou aux Biches Beachcomber a rouvert le 15 octobre 2026 après quatre mois de rénovation. Les travaux ont concerné les suites, le restaurant L’Oasis et la boutique, tandis que le groupe Beachcomber a installé un dispositif contre l’érosion de la plage.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 09:28

Le Trou aux Biches Beachcomber rénové Photo : Beachcomber Resorts & Hotels
Le Trou aux Biches Beachcomber rénové Photo : Beachcomber Resorts & Hotels
CroisiEurope
Le Trou aux Biches Beachcomber a rouvert le 15 octobre 2026. Situé au nord de l’île Maurice, l’hôtel 5 étoiles célèbre cette année ses 55 ans.

La réouverture s’accompagne de la nomination de Kervyn Rayeroux au poste de directeur général, en remplacement de Théo Fleurié.

Des travaux contre l’érosion du littoral

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Les suites ont été réaménagées et le restaurant L’Oasis agrandi pour accueillir jusqu’à 450 couverts, dont 100 en extérieur. Un Corner Café a également ouvert devant le restaurant.

Pour limiter l’érosion de la plage, Beachcomber Resorts & Hotels a installé, avec la société française Espace Pur, six structures immergées en forme de « T » utilisant la technologie STABIPLAGE®.

Le chantier comprend un rechargement de la plage avec 13 500 m³ de sable. Selon le dossier de presse, le littoral devant l’hôtel a reculé de 40 mètres entre 1967 et 2012.

A lire aussi : Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar

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Tags : beachcomber
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