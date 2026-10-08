Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation

Les suites ont étéet le restaurant L’agrandi pour accueillir jusqu’à, donten extérieur. Unégalement ouvert devant le restaurant.Pour limiter l’érosion de la plage,a installé, avec la société française, six structures immergées en forme de « T » utilisant la technologieLe chantier comprend unde la plage avecde sable. Selon le dossier de presse, le littoral devant l’hôtel a reculé deentre 1967 et 2012.