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SEAZ, l'Agence Marketing 100% dédiée aux professionnels du tourisme


Face à un besoin croissant de solutions de communication performantes et adaptées aux spécificités du tourisme, l'agence marketing SEAZ (à prononcer "siz" 🌊) se positionne comme un acteur incontournable. 100% dédiée aux professionnels du tourisme, elle a pour mission de combler un réel manque sur le marché en proposant des services universels, fiables et clé en main.


Rédigé par SEAZ le Lundi 19 Octobre 2026 à 12:03

Gestion de réseaux sociaux, de publicité, formation...

Clément MOREL, dirigeant de SEAZ © SEAZ
Clément MOREL, dirigeant de SEAZ © SEAZ
CroisiEurope
Née du constat que les professionnels du tourisme peinent souvent à trouver un accompagnement de qualité chez les agences généralistes, SEAZ propose des services de communication adaptés aux spécificités de leur activité. L'idée, c'est qu'ils puissent externaliser en toute confiance.

SEAZ s'adresse d'ailleurs à une grande diversité de clients, qu'il s'agisse d'acteurs institutionnels (collectivités, offices de tourisme, ambassades...) ou privés (hôtels, groupes hôteliers, compagnies aériennes, TO...).

Tout est fait afin de leur simplifier la vie - les offres se veulent claires, universelles et clé en main :
● Gestion de Réseaux Sociaux
● Gestion de Publicité Digitale
● Gestion de Publicité Médias

Les hôtels et petits groupes hôteliers apprécieront particulièrement de pouvoir se libérer de la gestion de leurs réseaux sociaux, sans compromettre la qualité de leurs contenus. Bien au contraire : SEAZ intervient directement chez ses clients pour réaliser les prises de vue (photos/vidéos) de qualité professionnelle qui serviront à animer leurs réseaux sociaux. C'est une offre également pertinente pour les collectivités et offices de tourisme qui souhaitent externaliser cet aspect de la promotion de leur territoire.

Les plus grands groupes hôteliers, tout comme les compagnies aériennes et les TO, apprécieront quant à eux de pouvoir s'assurer de la parfaite optimisation de leurs publicités digitales (Google Ads, Meta Ads). L'agence dispose en effet d'une expertise pointue dans ce domaine, proposant à ses clients de créer et piloter leurs campagnes en fonction de leurs objectifs. C'est une offre également pertinente pour les grands offices de tourisme, qui diffusent des publicités à l'échelle nationale ou internationale.

© SEAZ
© SEAZ
Enfin, parallèlement à la publicité digitale, SEAZ propose également de la publicité dans les médias. L'agence permet à ses clients de profiter d'opportunités exclusives en bénéficiant de son réseau de médias partenaires, qu'il s'agisse de médias du tourisme (BtoB et BtoC) ou de médias généralistes (grands groupes de presse français). Agence de son temps, SEAZ peut aussi mettre en relation ses clients avec des influenceurs "tourisme", qui pourront toucher des centaines de milliers de personnes d'un post sur Instagram.

L'agence propose également de la formation en marketing à destination des professionnels comme des étudiants.

Partout en france... Et dans le monde

L'ADN de SEAZ s'appuie sur une organisation résolument moderne. L'agence a notamment fait le choix du 100% remote, afin d'être présente partout en France (outre-mer inclus), et du 100% freelance, un modèle permettant de connecter les meilleurs talents aux besoins des professionnels. L'agence souhaite ainsi offrir à ses clients des services d'une qualité et d'une granularité imbattables.

La force de ce modèle c'est qu'il permet un ancrage local, notamment en recrutant des collaborateurs sur-place, en s'investissant dans les territoires, mais également une présence globale. Il permet d'ailleurs à l'agence de tout doucement se développer en dehors des frontières de l'hexagone. Le besoin en services de communication dédiés au tourisme, qui soient simples, clairs, universels et clé en main n'est assurément pas moindre chez nos voisins étrangers.

Parole de fondateur

À la tête de SEAZ, Clément MOREL, 25 ans, est un passionné de tourisme. Originaire de La Réunion, il baigne dans l'écosystème depuis son plus jeune âge. Pendant ses études en école de commerce, il a notamment fondé un populaire portail voyage dédié à son île natale. C'est ce qui lui a donné l'idée et l'expertise pour, plus tard, fonder SEAZ - "l'Agence Marketing du Tourisme".

"L'idée derrière SEAZ est simple : offrir aux professionnels du tourisme des services de communication fiables et universels. Nous connaissons leur métier, nous comprenons leurs contraintes opérationnelles, alors nous avons imaginé des offres clé en main - pour que notre accompagnement soit un levier de croissance sans charge mentale pour eux." précise Clément MOREL.

En savoir plus sur SEAZ

SEAZ, l'Agence Marketing 100% dédiée aux professionnels du tourisme
Pour nous contacter :
Email : hello@allseaz.com

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Tags : SEAZ
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