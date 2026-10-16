SEAZ, l'Agence Marketing 100% dédiée aux professionnels du tourisme

À la tête de SEAZ, Clément MOREL, 25 ans, est un passionné de tourisme. Originaire de La Réunion, il baigne dans l'écosystème depuis son plus jeune âge. Pendant ses études en école de commerce, il a notamment fondé un populaire portail voyage dédié à son île natale. C'est ce qui lui a donné l'idée et l'expertise pour, plus tard, fonder SEAZ - "l'Agence Marketing du Tourisme".



" L'idée derrière SEAZ est simple : offrir aux professionnels du tourisme des services de communication fiables et universels. Nous connaissons leur métier, nous comprenons leurs contraintes opérationnelles, alors nous avons imaginé des offres clé en main - pour que notre accompagnement soit un levier de croissance sans charge mentale pour eux. " précise Clément MOREL.