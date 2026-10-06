Ambassador Croisières et Digimood récompensés aux Cas d’Or Région Sud

Ambassador Croisières et Digimood ont remporté deux distinctions aux Cas d’Or Région Sud 2026 - Photo : Laurent Teisseire
Ambassador Croisières et Digimood ont remporté le Grand Prix des Cas d’Or Région Sud 2026 ainsi que le Cas d’Or dans la catégorie « Acquisition Digitale ».
Cette double distinction récompense le travail mené autour de la stratégie d’acquisition digitale d’Ambassador Croisières et de l’utilisation des données commerciales pour piloter ses investissements médias.
Avec l’accompagnement de Digimood, Ambassador Croisières a mis en place un dispositif permettant d’adapter les investissements SEA et SMA au niveau de remplissage de chaque croisière.
Cette double distinction récompense le travail mené autour de la stratégie d’acquisition digitale d’Ambassador Croisières et de l’utilisation des données commerciales pour piloter ses investissements médias.
Avec l’accompagnement de Digimood, Ambassador Croisières a mis en place un dispositif permettant d’adapter les investissements SEA et SMA au niveau de remplissage de chaque croisière.
Des investissements médias pilotés selon le remplissage
Les données commerciales sont connectées aux plateformes Google Ads et Meta afin d’ajuster les campagnes.
Les annonces dynamiques ont notamment enregistré une hausse du ROI, du taux de clic et des ajouts au panier par rapport aux campagnes statiques.
Le dispositif a également contribué à la progression du taux de remplissage.
A lire aussi : En Vogue : Ambassador Croisières transforme une escale en expérience
Les annonces dynamiques ont notamment enregistré une hausse du ROI, du taux de clic et des ajouts au panier par rapport aux campagnes statiques.
Le dispositif a également contribué à la progression du taux de remplissage.
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