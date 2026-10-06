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Ambassador Croisières et Digimood récompensés aux Cas d’Or Région Sud

Le duo remporte le Grand Prix 2026 et le Cas d’Or Acquisition Digitale


Ambassador Croisières et Digimood ont remporté deux distinctions lors des Cas d’Or Région Sud 2026 : le Grand Prix de l’édition ainsi que le Cas d’Or dans la catégorie « Acquisition Digitale ». Les récompenses distinguent un projet d’optimisation de l’acquisition digitale basé sur les données de remplissage des croisières.


Rédigé par le Mercredi 7 Octobre 2026 à 12:39

Ambassador Croisières et Digimood ont remporté deux distinctions aux Cas d’Or Région Sud 2026 - Photo : Laurent Teisseire
Ambassador Croisières et Digimood ont remporté deux distinctions aux Cas d’Or Région Sud 2026 - Photo : Laurent Teisseire
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Ambassador Croisières et Digimood ont remporté le Grand Prix des Cas d’Or Région Sud 2026 ainsi que le Cas d’Or dans la catégorie « Acquisition Digitale ».

Cette double distinction récompense le travail mené autour de la stratégie d’acquisition digitale d’Ambassador Croisières et de l’utilisation des données commerciales pour piloter ses investissements médias.

Avec l’accompagnement de Digimood, Ambassador Croisières a mis en place un dispositif permettant d’adapter les investissements SEA et SMA au niveau de remplissage de chaque croisière.

Des investissements médias pilotés selon le remplissage

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Les données commerciales sont connectées aux plateformes Google Ads et Meta afin d’ajuster les campagnes.

Les annonces dynamiques ont notamment enregistré une hausse du ROI, du taux de clic et des ajouts au panier par rapport aux campagnes statiques.

Le dispositif a également contribué à la progression du taux de remplissage.

A lire aussi : En Vogue : Ambassador Croisières transforme une escale en expérience

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Tags : ambassador
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