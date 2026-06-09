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IATA : Roberto Alvo prend la présidence du conseil d'administration

Assemblée générale de IATA à Rio au Brésil


Roberto Alvo, directeur général de LATAM Airlines Group succède à Luis Gallego à la tête du conseil d'administration de l'IATA. Son mandat d'un an a débuté à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de l'organisation, organisée à Rio de Janeiro.


Rédigé par le Mardi 9 Juin 2026 à 08:35

Roberto Alvo siège au conseil d'administration de l'IATA depuis 2020. Photo: Roberto Alvo Linkedin
Roberto Alvo siège au conseil d'administration de l'IATA depuis 2020. Photo: Roberto Alvo Linkedin
Dream Yacht
L'Association du transport aérien international a nommé Roberto Alvo, directeur général de LATAM Airlines Group, à la présidence de son conseil d'administration.

Sa prise de fonction est intervenue à l'issue de la 82e Assemblée générale annuelle de l'organisation, organisée le 7 juin à Rio de Janeiro.

Roberto Alvo devient le 84e président du conseil d'administration de l'IATA. Il succède à Luis Gallego, directeur général d'International Airlines Group (IAG), qui conserve son siège au sein du conseil.

Un dirigeant expérimenté du transport aérien

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Présent dans le groupe LATAM depuis 2001, Roberto Alvo a occupé plusieurs fonctions dans les domaines financier, commercial et stratégique avant d'être nommé directeur général en 2020.

Il a notamment piloté la restructuration du groupe sous le régime du Chapter 11 aux États-Unis ainsi que la gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-19. LATAM est aujourd'hui présent sur plus de 160 destinations réparties dans 27 pays.

À l'occasion de cette nomination, l'IATA a également annoncé que Mehmet Tevfik Nane, président du conseil d'administration de Pegasus Airlines, assurera la présidence de l'organisation à partir de juin 2027, à l'issue du mandat de Roberto Alvo.

A lire aussi : IATA prévoit 41 milliards de dollars de bénéfice pour l'aérien en 2026

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Tags : iata
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