IATA : Roberto Alvo prend la présidence du conseil d'administration

Présent dans le groupe LATAM, Roberto Alvo a occupédans les domaines financier, commercial et stratégique avant d'être nomméIl a notamment piloté la restructuration du groupe sous le régime duainsi que la gestion de la crise liée à la pandémie de. LATAM est aujourd'hui présent sur plus deréparties dansÀ l'occasion de cette nomination, l'IATA a également annoncé que, président du conseil d'administration de, assurera la présidence de l'organisation à partir de, à l'issue du mandat de Roberto Alvo.