IATA : Roberto Alvo prend la présidence du conseil d'administration

L'Association du transport aérien international a nommé Roberto Alvo, directeur général de LATAM Airlines Group, à la présidence de son conseil d'administration.
Sa prise de fonction est intervenue à l'issue de la 82e Assemblée générale annuelle de l'organisation, organisée le 7 juin à Rio de Janeiro.
Roberto Alvo devient le 84e président du conseil d'administration de l'IATA. Il succède à Luis Gallego, directeur général d'International Airlines Group (IAG), qui conserve son siège au sein du conseil.
Sa prise de fonction est intervenue à l'issue de la 82e Assemblée générale annuelle de l'organisation, organisée le 7 juin à Rio de Janeiro.
Roberto Alvo devient le 84e président du conseil d'administration de l'IATA. Il succède à Luis Gallego, directeur général d'International Airlines Group (IAG), qui conserve son siège au sein du conseil.
Un dirigeant expérimenté du transport aérien
Autres articles
-
Air France : l’évolution du portail "groupes" reportée à septembre 2026
-
Guerre au Moyen-Orient : le trafic aérien mondial chute de 3,4 % en avril
-
Willie Walsh nommé à la tête de la compagnie indienne Indigo
-
Aérien : surcharge carburant, envolée des cours... la crainte d'une pénurie de kérosène ? [ABO]
-
Perturbations du contrôle aérien : "La France est le problème" pour le patron de l'IATA
Présent dans le groupe LATAM depuis 2001, Roberto Alvo a occupé plusieurs fonctions dans les domaines financier, commercial et stratégique avant d'être nommé directeur général en 2020.
Il a notamment piloté la restructuration du groupe sous le régime du Chapter 11 aux États-Unis ainsi que la gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-19. LATAM est aujourd'hui présent sur plus de 160 destinations réparties dans 27 pays.
À l'occasion de cette nomination, l'IATA a également annoncé que Mehmet Tevfik Nane, président du conseil d'administration de Pegasus Airlines, assurera la présidence de l'organisation à partir de juin 2027, à l'issue du mandat de Roberto Alvo.
A lire aussi : IATA prévoit 41 milliards de dollars de bénéfice pour l'aérien en 2026
Il a notamment piloté la restructuration du groupe sous le régime du Chapter 11 aux États-Unis ainsi que la gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-19. LATAM est aujourd'hui présent sur plus de 160 destinations réparties dans 27 pays.
À l'occasion de cette nomination, l'IATA a également annoncé que Mehmet Tevfik Nane, président du conseil d'administration de Pegasus Airlines, assurera la présidence de l'organisation à partir de juin 2027, à l'issue du mandat de Roberto Alvo.
A lire aussi : IATA prévoit 41 milliards de dollars de bénéfice pour l'aérien en 2026