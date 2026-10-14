Manifestations Ile Maurice : "cela n'a pas d'impact sur le séjour de nos clients"

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Les routes sont rouvertes, les activités ont repris, mon sentiment c'est que la situation s'apaise.



Les troubles étaient vraiment très localisés. Nous sommes plutôt très rassurants vis-à-vis de nos clients.

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Les excursions ont lieu, et le couvre-feu la nuit n'a pas d'incidence sur nos clients qui sont dans les hôtels.



Nous n'avons pas de grosses inquiétudes. Nos réceptifs sur place suivent évidemment la situation, mais honnêtement cela n'a pas d'impact sur le séjour de nos clients. Nous connaissons en France aussi des mouvements sociaux !

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La situation semble s'améliorer et les TO et agences rassurent les clients. C’est moins grave que la situation en France...

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Certains lieux sont difficiles d'accès, mais en ce qui concerne le tourisme l'impact est limité. Il faut rassurer les touristes, pour eux, tout est ok.

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Certains trajets peuvent prendre un peu plus de temps, mais au sein des hôtels, nous ne ressentons pas d’impact particulier. Concernant les excursions, quelques réaménagements ont été nécessaires.



Pour nager avec les dauphins, par exemple, il fallait partir à 5h du matin, cela a pu être décalé. Nous avons pu travailler avec notre réceptif, et nous avons pu nous déplacer dans l’Ouest et le Sud sans difficulté.



La situation est sous contrôle, notamment pour les vacanciers.

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