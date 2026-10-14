Manifestations Ile Maurice : "cela n'a pas d'impact sur le séjour de nos clients" - Port-Louis à l'Ile Maurice - Auteur jovannig
Cela fait déjà plusieurs jours que l'Ile Maurice fait face à des manifestations contre les pénuries d’eau et la vie chère.
La tension est montée d'un cran, après qu'un policier a blessé par balle une femme au visage, lors d'une intervention des forces de l'ordre. Des incidents ont eu lieu dans la nuit du 12 au 13 octobre 2026.
Un couvre-feu a ainsi été décrété la nuit suivante, du 13 au 14 octobre 2026 jusqu'à 6 h du matin. 15 zones étaient concernées, couvrant environ un tiers du pays.
Dans un communiqué, le ministère du Tourisme a tenu à rassurer les visiteurs et le grand public en précisant que « les incidents survenus dans la nuit du 12 octobre 2026 et aux premières heures du 13 octobre 2026 étaient isolés et localisés.
Les forces de l’ordre restent pleinement engagées sur le terrain afin de garantir la sécurité des habitants et des visiteurs et de préserver l’ordre public à travers le pays. »
La tension est montée d'un cran, après qu'un policier a blessé par balle une femme au visage, lors d'une intervention des forces de l'ordre. Des incidents ont eu lieu dans la nuit du 12 au 13 octobre 2026.
Un couvre-feu a ainsi été décrété la nuit suivante, du 13 au 14 octobre 2026 jusqu'à 6 h du matin. 15 zones étaient concernées, couvrant environ un tiers du pays.
Dans un communiqué, le ministère du Tourisme a tenu à rassurer les visiteurs et le grand public en précisant que « les incidents survenus dans la nuit du 12 octobre 2026 et aux premières heures du 13 octobre 2026 étaient isolés et localisés.
Les forces de l’ordre restent pleinement engagées sur le terrain afin de garantir la sécurité des habitants et des visiteurs et de préserver l’ordre public à travers le pays. »
Les TO et agences rassurent les clients
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Sur les groupes Facebook dédiés à l'Ile Maurice, certains clients s'inquiètent pour leur voyage à venir.
Contacté par nos soins, David Simon, directeur commercial de Beachcomber Tours se veut rassurant : « Les routes sont rouvertes, les activités ont repris, mon sentiment c'est que la situation s'apaise.
Les troubles étaient vraiment très localisés. Nous sommes plutôt très rassurants vis-à-vis de nos clients. »
Même son de cloche du côté d'Austral Lagons. Hélion de Villeneuve, directeur général, assure que les clients ne sont pas impactés : « Les excursions ont lieu, et le couvre-feu la nuit n'a pas d'incidence sur nos clients qui sont dans les hôtels.
Nous n'avons pas de grosses inquiétudes. Nos réceptifs sur place suivent évidemment la situation, mais honnêtement cela n'a pas d'impact sur le séjour de nos clients. Nous connaissons en France aussi des mouvements sociaux ! »
TourMaG était présent dans le Sud-Est de l'Ile Maurice du 4 au 9 octobre dernier, dans le cadre de la convention des Entreprises du Voyage Grand Est. Si ce séjour s'est déroulé avant les incidents du 12 octobre, nous n'avons constaté aucun trouble lors des excursions ou dans l'hôtel.
« La situation semble s'améliorer et les TO et agences rassurent les clients. C’est moins grave que la situation en France... » assure de son côté, Patrice Caradec, président du syndicat des entreprises du Tour-opérating (SETO).
A noter que les écoles restent, cependant, fermées et que les commerces peuvent être amenés à fermer plus tôt dans certaines zones.
Sophie Aubriet, présidente-fondatrice de Planète qui habite sur place tient, elle aussi à rassurer les voyageurs : « Certains lieux sont difficiles d'accès, mais en ce qui concerne le tourisme l'impact est limité. Il faut rassurer les touristes, pour eux, tout est ok. »
Un témoignage corroboré par celui Bertille Cosentino, responsable des partenariats et relations extérieures de Nautil, également présente à l'Ile Maurice, avec l'équipe du direction du voyagiste : « Certains trajets peuvent prendre un peu plus de temps, mais au sein des hôtels, nous ne ressentons pas d’impact particulier. Concernant les excursions, quelques réaménagements ont été nécessaires.
Pour nager avec les dauphins, par exemple, il fallait partir à 5h du matin, cela a pu être décalé. Nous avons pu travailler avec notre réceptif, et nous avons pu nous déplacer dans l’Ouest et le Sud sans difficulté.
La situation est sous contrôle, notamment pour les vacanciers. »
Contacté par nos soins, David Simon, directeur commercial de Beachcomber Tours se veut rassurant : « Les routes sont rouvertes, les activités ont repris, mon sentiment c'est que la situation s'apaise.
Les troubles étaient vraiment très localisés. Nous sommes plutôt très rassurants vis-à-vis de nos clients. »
Même son de cloche du côté d'Austral Lagons. Hélion de Villeneuve, directeur général, assure que les clients ne sont pas impactés : « Les excursions ont lieu, et le couvre-feu la nuit n'a pas d'incidence sur nos clients qui sont dans les hôtels.
Nous n'avons pas de grosses inquiétudes. Nos réceptifs sur place suivent évidemment la situation, mais honnêtement cela n'a pas d'impact sur le séjour de nos clients. Nous connaissons en France aussi des mouvements sociaux ! »
TourMaG était présent dans le Sud-Est de l'Ile Maurice du 4 au 9 octobre dernier, dans le cadre de la convention des Entreprises du Voyage Grand Est. Si ce séjour s'est déroulé avant les incidents du 12 octobre, nous n'avons constaté aucun trouble lors des excursions ou dans l'hôtel.
« La situation semble s'améliorer et les TO et agences rassurent les clients. C’est moins grave que la situation en France... » assure de son côté, Patrice Caradec, président du syndicat des entreprises du Tour-opérating (SETO).
A noter que les écoles restent, cependant, fermées et que les commerces peuvent être amenés à fermer plus tôt dans certaines zones.
Sophie Aubriet, présidente-fondatrice de Planète qui habite sur place tient, elle aussi à rassurer les voyageurs : « Certains lieux sont difficiles d'accès, mais en ce qui concerne le tourisme l'impact est limité. Il faut rassurer les touristes, pour eux, tout est ok. »
Un témoignage corroboré par celui Bertille Cosentino, responsable des partenariats et relations extérieures de Nautil, également présente à l'Ile Maurice, avec l'équipe du direction du voyagiste : « Certains trajets peuvent prendre un peu plus de temps, mais au sein des hôtels, nous ne ressentons pas d’impact particulier. Concernant les excursions, quelques réaménagements ont été nécessaires.
Pour nager avec les dauphins, par exemple, il fallait partir à 5h du matin, cela a pu être décalé. Nous avons pu travailler avec notre réceptif, et nous avons pu nous déplacer dans l’Ouest et le Sud sans difficulté.
La situation est sous contrôle, notamment pour les vacanciers. »
Ile Maurice : "le MEAE appelle à la prudence dans les zones concernées"
De son côté, le ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs indiquant : « Des manifestations spontanées et des troubles sociaux ont eu lieu dans certaines localités de l'île Maurice. Des fermetures de routes, des perturbations des transports et des interruptions des services publics sont possibles.
Il est recommandé d’éviter les manifestations et les rassemblements publics, de respecter les consignes des autorités locales, notamment les couvre-feux le cas échéant, de suivre l’actualité dans les médias locaux et de faire preuve de prudence dans les zones concernées. »
Il est recommandé d’éviter les manifestations et les rassemblements publics, de respecter les consignes des autorités locales, notamment les couvre-feux le cas échéant, de suivre l’actualité dans les médias locaux et de faire preuve de prudence dans les zones concernées. »