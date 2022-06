1999 - Premiers pas en agence de voyages, quelques mois seulement, avant de rejoindre Top of Travel où elle occupera successivement les postes de commerciale, assistante de production et responsable de la réservation

2004 - Départ pour l'Australie pour reprendre des études en anglais. Retour en douceur via l'Asie et l'Orient.

2005 - Reprise d'un poste commercial chez Top of Travel et puis TUI

2007 - Rencontre avec Grégory Gueugnon, qui deviendra son mari, et départ pour un tour du monde de 12 mois

2008 - Chef de produits Afrique chez STI Voyages

2011 - Directrice des longs courriers d’Autrement Voyages, créé par Georges El Hayek, ex-DG de STI

2013 - Directrice Afrique de Voyageurs du Monde

2014 - Directrice de production Rev Vacancese (Groupe Teker)

2015 - Création de Planète Production, tour opérateur 100% btob spécialiste des voyages sur mesure

2018 - Départ pour l’île Maurice. Planète s’agrandit avec une équipe de forfaitistes

2018 - Création de Planète Externalisation, pour externaliser certaines ressources avec des équipes 100% dédiées à leur marque

2020 - Deux nouvelles marques voient le jour, spécialisées dans le voyage d’aventure & l’écoresponsabilité : Planète Aventure, spécialiste du marché groupe & Destination Aventure, destiné aux réseaux de distribution.

2022 - Ouverture d’une agence de voyages à Tamarin, Ile Maurice