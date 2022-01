Destination Aventure : le groupe Marietton en discussion pour entrer au capital

Sur l'Aventure, 3 niveaux d'expérience sont proposés : Les Nouveaux Aventuriers, Les Initiés et les Grands Explorateurs à travers différentes catégories : observation animalière, aventure motorisée, exploration et terres lointaines, rencontres et immersions et challenges.



Pour la thématique Sport & Bien-Etre là aussi, 3 niveaux : Débutants, Sportifs et Experts pour pratiquer trek, rando, vélo, multisport, kite, plongée, pêche équitation et Yoga.



Les discussions avec le Groupe Marietton ont débuté lorsque la fondatrice de Planète Production a montré de l'intérêt pour entrer parmi les TO référencés chez Havas Voyages.



" Ce qui m'intéressait c'était de proposer cette offre en B2B car il n'y a personne sur ce créneau alors qu'il y a énormément de monde en B2C. Sauf que le cahier des charges était trop élevé pour un petit TO comme le mien pour entrer dans le réseau" explique t-elle.



Mais l'idée a fait son chemin, dans l'esprit d'Arnaud Abitbol, vice-président de Marietton Développement.



L'expérience de Sophie Aubriet dans l'industrie du voyage va lui permettre de proposer de nombreuses destinations dans le monde.



Elle a en effet occupé différents postes à la production (chef de production Afrique chez STI, directrice de production pour Rev Vacances, directrice Afrique au sein de Voyageurs du monde) et a vécu et visité de nombreux pays : Australie, continent américain ou encore Asie.



Marietton pourrait donc prochainement ajouter une nouvelle corde à son arc et Destination Aventure trouver une place à côté des autres voyagistes "maison " : Voyamar, Héliades, Austral Lagons et Solea.