Google Ads amplifie ce qui existe, mais lancer des campagnes sans avoir réglé les fondations revient à payer pour envoyer du trafic vers une expérience qui ne convertit pas - DepositPhotos.com, bigtunaonline
Les commissions des OTAs varient entre 15% et 25% par réservation.
Booking.com facture généralement entre 15% et 18%, mais la commission effective peut atteindre 25 à 30% quand les outils de visibilité promotionnels sont activés simultanément.
Sur 100 euros de chiffre d'affaires, un hôtel qui passe exclusivement par les OTAs en reverse entre 15 et 30 à des plateformes qui ne connaissent pas ses clients, ne les fidélisent pas pour lui, et dont les règles de classement évoluent indépendamment de sa volonté.
Il faut pourtant être honnête sur ce que les OTAs apportent. Pour un établissement en phase de lancement, en déficit de notoriété ou cherchant à remplir des chambres en basse saison, elles restent des canaux de visibilité indispensables. Pour un hôtel sans ressource marketing interne ni capacité à animer une base client, elles font ce travail à leur place, à un coût élevé mais prévisible.
En 2025, la part des réservations via OTAs atteignait 63,4% du marché des hébergements indépendants (Elloha, mars 2026), et 71% pour les meublés de tourisme en 2024 contre 53% en 2019 (Etourisme.info, septembre 2025).
Viser un mix 50/50 est un objectif ambitieux mais atteignable pour un indépendant qui s'en donne les moyens, et construire cette autonomie progressivement est une décision stratégique bien plus solide qu'une rupture brutale avec des plateformes qui continuent de remplir un rôle utile.
Booking.com facture généralement entre 15% et 18%, mais la commission effective peut atteindre 25 à 30% quand les outils de visibilité promotionnels sont activés simultanément.
Sur 100 euros de chiffre d'affaires, un hôtel qui passe exclusivement par les OTAs en reverse entre 15 et 30 à des plateformes qui ne connaissent pas ses clients, ne les fidélisent pas pour lui, et dont les règles de classement évoluent indépendamment de sa volonté.
Il faut pourtant être honnête sur ce que les OTAs apportent. Pour un établissement en phase de lancement, en déficit de notoriété ou cherchant à remplir des chambres en basse saison, elles restent des canaux de visibilité indispensables. Pour un hôtel sans ressource marketing interne ni capacité à animer une base client, elles font ce travail à leur place, à un coût élevé mais prévisible.
En 2025, la part des réservations via OTAs atteignait 63,4% du marché des hébergements indépendants (Elloha, mars 2026), et 71% pour les meublés de tourisme en 2024 contre 53% en 2019 (Etourisme.info, septembre 2025).
Viser un mix 50/50 est un objectif ambitieux mais atteignable pour un indépendant qui s'en donne les moyens, et construire cette autonomie progressivement est une décision stratégique bien plus solide qu'une rupture brutale avec des plateformes qui continuent de remplir un rôle utile.
La demande est là, sur Google
57% des voyageurs commencent leur recherche d'hébergement sur Google avant de finaliser sur Booking (RoomRaccoon / Google, 2026).
Ces prospects ont des dates, un budget approximatif et une intention d'achat réelle, et ils représentent exactement la demande qu'une campagne Google Ads bien structurée peut capter en amont.
Les clients qui réservent en direct tendent par ailleurs à afficher des paniers moyens plus élevés et des séjours plus longs que ceux qui passent par les OTAs (Prostay, janvier 2026), et contrairement à un client Booking dont les données ne peuvent pas être utilisées pour le démarcher commercialement vers une prochaine réservation directe, les conditions générales de la plateforme l'interdisant contractuellement, un client direct rejoint la base client de l'établissement et peut être fidélisé dans le temps.
Ces prospects ont des dates, un budget approximatif et une intention d'achat réelle, et ils représentent exactement la demande qu'une campagne Google Ads bien structurée peut capter en amont.
Les clients qui réservent en direct tendent par ailleurs à afficher des paniers moyens plus élevés et des séjours plus longs que ceux qui passent par les OTAs (Prostay, janvier 2026), et contrairement à un client Booking dont les données ne peuvent pas être utilisées pour le démarcher commercialement vers une prochaine réservation directe, les conditions générales de la plateforme l'interdisant contractuellement, un client direct rejoint la base client de l'établissement et peut être fidélisé dans le temps.
Les prérequis non négociables
Google Ads amplifie ce qui existe, et lancer des campagnes sans avoir réglé les fondations revient à payer pour envoyer du trafic vers une expérience qui ne convertit pas. Quatre conditions doivent être réunies :
- un site web rapide et mobile-friendly avec un parcours de réservation fluide ;
- un moteur de réservation en ligne fonctionnel avec tarifs et disponibilités en temps réel ;
- des tarifs directs au moins équivalents à ceux des OTAs, car afficher un prix supérieur n'incite pas à changer ses habitudes ;
- une fiche Google Business complète et bien notée, depuis laquelle Google puise les équipements, photos et avis affichés dans ses résultats.
Un seul de ces points manquant, et le budget publicitaire génère des clics qui ne se transforment pas en réservations.
- un site web rapide et mobile-friendly avec un parcours de réservation fluide ;
- un moteur de réservation en ligne fonctionnel avec tarifs et disponibilités en temps réel ;
- des tarifs directs au moins équivalents à ceux des OTAs, car afficher un prix supérieur n'incite pas à changer ses habitudes ;
- une fiche Google Business complète et bien notée, depuis laquelle Google puise les équipements, photos et avis affichés dans ses résultats.
Un seul de ces points manquant, et le budget publicitaire génère des clics qui ne se transforment pas en réservations.
Comment Google Ads fonctionne pour un hôtel
Deux dispositifs opèrent en parallèle. Le Search classique affiche des annonces textuelles quand un voyageur tape "hôtel [destination]" dans Google, avec un clic qui emmène le prospect directement sur le site de l'établissement. C'est le levier le plus direct pour capter une intention d'achat qualifiée au moment où elle se manifeste.
Google Hotel Ads affiche vos tarifs et disponibilités en temps réel sur Search, Maps et Google Travel, permettant au voyageur de comparer votre prix avec les OTAs avant de cliquer pour réserver sur votre site.
Google propose également des liens de réservation gratuits, visibles sous les annonces payantes, qui génèrent du trafic additionnel sans coût par clic supplémentaire, à condition d'avoir un compte Hotel Center, l'interface qui centralise les tarifs et disponibilités de l'établissement, correctement configuré.
Pour activer ce dispositif, le moteur de réservation doit être connecté via un partenaire d'intégration certifié. Les principaux outils compatibles en France : D-EDGE, numéro 1 en Europe avec plus de 5 000 hôtels français, SiteMinder, Mews, RoomRaccoon et Cloudbeds.
Si vous travaillez déjà avec l'un d'eux, la connexion est dans la grande majorité des cas activable directement depuis votre tableau de bord, sans développement technique.
Google Hotel Ads affiche vos tarifs et disponibilités en temps réel sur Search, Maps et Google Travel, permettant au voyageur de comparer votre prix avec les OTAs avant de cliquer pour réserver sur votre site.
Google propose également des liens de réservation gratuits, visibles sous les annonces payantes, qui génèrent du trafic additionnel sans coût par clic supplémentaire, à condition d'avoir un compte Hotel Center, l'interface qui centralise les tarifs et disponibilités de l'établissement, correctement configuré.
Pour activer ce dispositif, le moteur de réservation doit être connecté via un partenaire d'intégration certifié. Les principaux outils compatibles en France : D-EDGE, numéro 1 en Europe avec plus de 5 000 hôtels français, SiteMinder, Mews, RoomRaccoon et Cloudbeds.
Si vous travaillez déjà avec l'un d'eux, la connexion est dans la grande majorité des cas activable directement depuis votre tableau de bord, sans développement technique.
Le budget et un exemple terrain
Le budget minimum recommandé est de 2 000€ par mois pour générer un volume de données suffisant et alimenter correctement les algorithmes d'enchères. En dessous, les campagnes tournent en régime d'apprentissage permanent sans jamais atteindre leur niveau de performance réel.
Pour évaluer la rentabilité réelle d'un dispositif Google Ads, le bon indicateur est le nCAC, le coût d'acquisition d'un nouveau client, qui se calcule simplement : budget mensuel total investi en publicité divisé par le nombre de nouvelles réservations directes générées sur la même période.
Ce chiffre est à comparer directement au coût de distribution OTA en pourcentage du panier.
Sur un panier de 700 euros, une commission Booking à 18% représente 126 euros reversés à la plateforme par réservation. Une réservation directe coûte environ 4 à 5% du panier en frais techniques, paiement en ligne et moteur de réservation, soit 28 à 35 euros.
Si votre budget mensuel de 2 000 euros génère 20 réservations directes, votre nCAC est de 100 euros, soit un coût total d'acquisition d'environ 130 euros par réservation contre 126 euros de commission OTA seule. L'écart est faible sur le premier séjour. Il s'inverse dès que le client revient, puisqu'une deuxième réservation directe ne coûte que les frais techniques et une relance email, là où Booking reprélève ses 126 euros sans exception.
Ces chiffres varient selon la destination, la saisonnalité et la maturité du compte. La formule, elle, reste valide quelle que soit la réalité de votre établissement.
Pour évaluer la rentabilité réelle d'un dispositif Google Ads, le bon indicateur est le nCAC, le coût d'acquisition d'un nouveau client, qui se calcule simplement : budget mensuel total investi en publicité divisé par le nombre de nouvelles réservations directes générées sur la même période.
Ce chiffre est à comparer directement au coût de distribution OTA en pourcentage du panier.
Sur un panier de 700 euros, une commission Booking à 18% représente 126 euros reversés à la plateforme par réservation. Une réservation directe coûte environ 4 à 5% du panier en frais techniques, paiement en ligne et moteur de réservation, soit 28 à 35 euros.
Si votre budget mensuel de 2 000 euros génère 20 réservations directes, votre nCAC est de 100 euros, soit un coût total d'acquisition d'environ 130 euros par réservation contre 126 euros de commission OTA seule. L'écart est faible sur le premier séjour. Il s'inverse dès que le client revient, puisqu'une deuxième réservation directe ne coûte que les frais techniques et une relance email, là où Booking reprélève ses 126 euros sans exception.
Ces chiffres varient selon la destination, la saisonnalité et la maturité du compte. La formule, elle, reste valide quelle que soit la réalité de votre établissement.
Meta ou ChatGPT Ads en parallèle : le levier de notoriété
Google Search capte l'intention au moment de la décision, Meta et ChatGPT Ads interviennent en amont en phase d'inspiration.
Un visuel soigné en retargeting auprès de visiteurs du site qui n'ont pas réservé, ou en prospection sur des profils similaires aux clients existants, génère une familiarité de marque qui améliore directement le taux de transformation des campagnes Search.
Les deux canaux s'adressent à des moments différents du parcours et se renforcent mutuellement plutôt qu'ils ne se concurrencent.
Un visuel soigné en retargeting auprès de visiteurs du site qui n'ont pas réservé, ou en prospection sur des profils similaires aux clients existants, génère une familiarité de marque qui améliore directement le taux de transformation des campagnes Search.
Les deux canaux s'adressent à des moments différents du parcours et se renforcent mutuellement plutôt qu'ils ne se concurrencent.
Ce que vaut vraiment un client direct dans le temps
Le coût d'acquisition Google Ads se lisse grâce à la fidélisation. Un client acquis en direct peut être recontacté avant sa prochaine saison via email ou newsletter, et réserver à nouveau sans budget publicitaire supplémentaire, à condition que l'établissement entretienne cette relation dans le temps.
Google Ads s'adresse aux établissements qui ont réuni les conditions pour en tirer parti : site performant, moteur de réservation fonctionnel, tarifs compétitifs, fiche Google bien tenue et capacité à animer une relation client dans la durée.
C'est beaucoup de conditions, et il serait malhonnête de le nier. Mais pour ceux qui les réunissent, chaque réservation directe générée est une commission qui reste dans l'établissement.
Google Ads s'adresse aux établissements qui ont réuni les conditions pour en tirer parti : site performant, moteur de réservation fonctionnel, tarifs compétitifs, fiche Google bien tenue et capacité à animer une relation client dans la durée.
C'est beaucoup de conditions, et il serait malhonnête de le nier. Mais pour ceux qui les réunissent, chaque réservation directe générée est une commission qui reste dans l'établissement.
En bref
- Entre 15% et 30% de commission par réservation : c'est ce que reversent la plupart des hôtels indépendants aux OTAs pour remplir leurs chambres.
- 57% des voyageurs commencent leur recherche d'hébergement sur Google avant de finaliser sur Booking.
- Google Ads permet de capter cette intention en direct, au moment précis où elle se manifeste, et de ramener le voyageur sur votre propre moteur de réservation.
- Un établissement parisien à 300 euros la nuit est passé de 100% OTA à un mix 60% Booking / 40% réservations directes en 6 mois. Ce rééquilibrage a des prérequis concrets : 2 000€ mensuels minimum, un site performant, des tarifs directs compétitifs et un moteur de réservation fonctionnel.
- 57% des voyageurs commencent leur recherche d'hébergement sur Google avant de finaliser sur Booking.
- Google Ads permet de capter cette intention en direct, au moment précis où elle se manifeste, et de ramener le voyageur sur votre propre moteur de réservation.
- Un établissement parisien à 300 euros la nuit est passé de 100% OTA à un mix 60% Booking / 40% réservations directes en 6 mois. Ce rééquilibrage a des prérequis concrets : 2 000€ mensuels minimum, un site performant, des tarifs directs compétitifs et un moteur de réservation fonctionnel.
Sources
- Elloha.com - Dépendance aux OTAs des hébergements indépendants, mars 2026
https://blog.elloha.com/2026/03/29/independants-pourquoi-votre-dependance-aux-otas-peut-encore-grimper-en-2026/
- Etourisme.info - Part des réservations directes meublés de tourisme 2019-2024, septembre 2025
https://www.etourisme.info/se-dirige-t-on-vers-la-fin-de-la-reservation-directe-pour-les-hebergements-touristiques/
- Headsonpillows.com - Commissions OTA : taux, coûts et stratégie 2026
https://headsonpillows.com/direct-booking-vs-ota/
- Prostay.com - Réservations directes vs OTAs : valeur par chambre disponible, janvier 2026
https://www.prostay.com/fr/blog/statistiques-sur-les-reservations-dhotels-2025-apercu-et-tendances-du-marche/
- RoomRaccoon.fr / Google - 57% des voyageurs démarrent leur recherche sur Google
https://roomraccoon.fr/integrations/google-hotel-ads/
https://blog.elloha.com/2026/03/29/independants-pourquoi-votre-dependance-aux-otas-peut-encore-grimper-en-2026/
- Etourisme.info - Part des réservations directes meublés de tourisme 2019-2024, septembre 2025
https://www.etourisme.info/se-dirige-t-on-vers-la-fin-de-la-reservation-directe-pour-les-hebergements-touristiques/
- Headsonpillows.com - Commissions OTA : taux, coûts et stratégie 2026
https://headsonpillows.com/direct-booking-vs-ota/
- Prostay.com - Réservations directes vs OTAs : valeur par chambre disponible, janvier 2026
https://www.prostay.com/fr/blog/statistiques-sur-les-reservations-dhotels-2025-apercu-et-tendances-du-marche/
- RoomRaccoon.fr / Google - 57% des voyageurs démarrent leur recherche sur Google
https://roomraccoon.fr/integrations/google-hotel-ads/
Adrien Houizot est consultant Google Ads spécialisé exclusivement dans le secteur du voyage et du tourisme depuis 8 ans.
Après avoir exercé dans plusieurs agences de marketing digital, il accompagne aujourd'hui des agences de voyages B2C & B2B, des hébergeurs et des prestataires d’activités touristiques.
Il est le fondateur de Monsieur Travel Marketing.
Après avoir exercé dans plusieurs agences de marketing digital, il accompagne aujourd'hui des agences de voyages B2C & B2B, des hébergeurs et des prestataires d’activités touristiques.
Il est le fondateur de Monsieur Travel Marketing.
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