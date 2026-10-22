Les commissions des OTAs varient entre 15% et 25% par réservation.



Booking.com facture généralement entre 15% et 18%, mais la commission effective peut atteindre 25 à 30% quand les outils de visibilité promotionnels sont activés simultanément.



Sur 100 euros de chiffre d'affaires, un hôtel qui passe exclusivement par les OTAs en reverse entre 15 et 30 à des plateformes qui ne connaissent pas ses clients, ne les fidélisent pas pour lui, et dont les règles de classement évoluent indépendamment de sa volonté.



Il faut pourtant être honnête sur ce que les OTAs apportent. Pour un établissement en phase de lancement, en déficit de notoriété ou cherchant à remplir des chambres en basse saison, elles restent des canaux de visibilité indispensables. Pour un hôtel sans ressource marketing interne ni capacité à animer une base client, elles font ce travail à leur place, à un coût élevé mais prévisible.



En 2025, la part des réservations via OTAs atteignait 63,4% du marché des hébergements indépendants (Elloha, mars 2026), et 71% pour les meublés de tourisme en 2024 contre 53% en 2019 (Etourisme.info, septembre 2025).



Viser un mix 50/50 est un objectif ambitieux mais atteignable pour un indépendant qui s'en donne les moyens, et construire cette autonomie progressivement est une décision stratégique bien plus solide qu'une rupture brutale avec des plateformes qui continuent de remplir un rôle utile.