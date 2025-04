Cunard met le cap sur les Caraïbes dès octobre 2025

Le lancement de cette nouvelle saison a été célébré par la Compagnie Internationale de Croisières , à l’occasion de. Ce lieu insolite, premier chai flottant au monde appartenant à Maison Ferrand, abrite plus de 1 000 fûts en vieillissement. La distillerie WIRD, située à la Barbade, produit plus de 80 % des rhums de l’île, et est la seule à être implantée directement sur une plage.est également l'une des escales figurant au programme de certaines croisières proposées par Cunard.Dans le cadre de cette opération, unest lancé pour les. Une bouteille de rhum de la Maison Ferrand sera offerte pour chaque tranche de cinq cabines réservées., a déclaré : « i[Les croisières aux Caraïbes ont toujours séduit la clientèle française. Mais il est certain que Cunard a la bonne idée de proposer des itinéraires variés et sensiblement plus longs, pour mieux en profiter. [...] Globalement notre projet est de proposer, par destination, un combiné systématique : une compagnie et un transporteur récurrent]i. »