PortMiami bat un record avec 10 navires de croisière en une seule journée

« Il n’est pas surprenant que PortMiami et l’industrie de la croisière continuent de battre des records »

« PortMiami est le port de départ privilégié par toutes les grandes compagnies de croisières. En tant que destination, Miami-Dade est sans conteste le centre mondial du tourisme de croisière, avec un climat exceptionnel, une culture riche et une infinité d’expériences passionnantes à offrir. »

le Carnival Magic, le Carnival Sunrise, le Zaandam, le MSC Seascape, le Norwegian Escape, le Norwegian Gem, le Sirena, l’Icon of the Seas, l’Independence of the Seas et le Scarlet Lady.a précisé le port., a déclaré Daniella Levine Cava maire du comté de Miami-Dade.