Liquidation de Tudigo : un coup dur pour le financement des start-up ?

Tudigo a été placé en liquidation judiciaire le 12 octobre 2026

Les plus de 200 millions d’euros investis grâce à sa plateforme n’y auront rien changé. Tudigo a été placé en liquidation judiciaire le 12 octobre dernier. Le spécialiste français du crowdfunding aura subi de plein fouet le retournement du marché financier, mais aussi une crise au sein de son état-major. Une chute qui pourrait fragiliser davantage le financement des start-up.

Rédigé par Romain POMMIER le Vendredi 16 Octobre 2026 à 10:05

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