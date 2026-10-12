La Tunisie avec Mondial Tourisme, une destination qui se vit aussi en hiver

Pourquoi choisir la Tunisie pour les vacances d’hiver ?
Facilement accessible, dépaysante et bénéficiant d’un climat agréable, la Tunisie possède de nombreux atouts pour séduire les voyageurs en quête d’évasion pendant la saison hivernale :
• Une destination proche de la France, accessible en seulement deux à trois heures de vol depuis de nombreuses villes françaises.
• Un climat doux et ensoleillé une grande partie de l’année, particulièrement appréciable pour s’offrir une parenthèse loin de la grisaille hivernale.
• Un littoral préservé et de longues plages de sable, propices aux promenades et à la détente dans une atmosphère plus paisible qu’en haute saison.
• Une destination privilégiée pour la thalassothérapie et le bien-être, avec de nombreux établissements disposant de centres dédiés et proposant cures, soins et forfaits adaptés.
• De beaux parcours de golf, notamment autour de Djerba, Hammamet, Monastir ou encore Port El Kantaoui, qui permettent aux amateurs de pratiquer leur sport dans des conditions agréables en hiver.
• Un patrimoine culturel d’une grande richesse, avec des sites emblématiques comme Carthage, les médinas de Tunis et Sousse, Kairouan, l’amphithéâtre d’El Jem ou encore les villages berbères.
• Le Sud tunisien, particulièrement propice à la découverte en hiver, entre oasis, dunes, villages berbères et paysages désertiques. Une autre facette de la Tunisie, idéale à explorer lorsque les températures sont plus clémentes.
• Une offre adaptée aux longs séjours, permettant de profiter de plusieurs semaines au soleil dans des établissements proposant confort, restauration et services.
• Une hôtellerie particulièrement diversifiée, du 3* convivial au 5* haut de gamme, avec un large choix de formules, notamment en tout inclus.
• Une gastronomie généreuse et dépaysante, mettant à l’honneur couscous, bricks, tajines tunisiens et pâtisseries orientales.
• Une destination facile à vivre pour la clientèle française, notamment grâce à l’usage très répandu du français dans les principales zones touristiques.
Entre douceur du climat, bien-être, golf, découvertes culturelles et escapades dans le désert, l’hiver offre ainsi l’occasion de découvrir la Tunisie sous un autre visage, plus paisible et tout aussi dépaysant.
• Une destination proche de la France, accessible en seulement deux à trois heures de vol depuis de nombreuses villes françaises.
• Un climat doux et ensoleillé une grande partie de l’année, particulièrement appréciable pour s’offrir une parenthèse loin de la grisaille hivernale.
• Un littoral préservé et de longues plages de sable, propices aux promenades et à la détente dans une atmosphère plus paisible qu’en haute saison.
• Une destination privilégiée pour la thalassothérapie et le bien-être, avec de nombreux établissements disposant de centres dédiés et proposant cures, soins et forfaits adaptés.
• De beaux parcours de golf, notamment autour de Djerba, Hammamet, Monastir ou encore Port El Kantaoui, qui permettent aux amateurs de pratiquer leur sport dans des conditions agréables en hiver.
• Un patrimoine culturel d’une grande richesse, avec des sites emblématiques comme Carthage, les médinas de Tunis et Sousse, Kairouan, l’amphithéâtre d’El Jem ou encore les villages berbères.
• Le Sud tunisien, particulièrement propice à la découverte en hiver, entre oasis, dunes, villages berbères et paysages désertiques. Une autre facette de la Tunisie, idéale à explorer lorsque les températures sont plus clémentes.
• Une offre adaptée aux longs séjours, permettant de profiter de plusieurs semaines au soleil dans des établissements proposant confort, restauration et services.
• Une hôtellerie particulièrement diversifiée, du 3* convivial au 5* haut de gamme, avec un large choix de formules, notamment en tout inclus.
• Une gastronomie généreuse et dépaysante, mettant à l’honneur couscous, bricks, tajines tunisiens et pâtisseries orientales.
• Une destination facile à vivre pour la clientèle française, notamment grâce à l’usage très répandu du français dans les principales zones touristiques.
Entre douceur du climat, bien-être, golf, découvertes culturelles et escapades dans le désert, l’hiver offre ainsi l’occasion de découvrir la Tunisie sous un autre visage, plus paisible et tout aussi dépaysant.
Un excellent rapport qualité/prix
Autre atout majeur : un excellent rapport qualité-prix. La destination propose des établissements hôteliers de qualité, des formules tout inclus attractives, des buffets variés et généreux et des infrastructures pensées pour tous types de vacanciers. Les clubs de la production Mondial Tourisme s’appuient également sur des équipes d’animation expérimentées proposant une ambiance chaleureuse et de nombreuses activités en journée ainsi que des soirées.
Mondial Tourisme propose un total de 11 Mondi Club sur la destination dont 5 opérationnels durant la saison hivernale.
• Le Mondi Club Africa Jade Thalasso 4 sup*, situé à Korba, se démarque par son univers décoratif original, inspiré du continent africain. Son environnement préservé et son emplacement à l’écart des grandes stations balnéaires en font une adresse idéale pour les voyageurs en quête de calme et de dépaysement. 7 nuits en tout inclus à partir de 479€
• Le Mondi Club Thalassa Mahdia Aquapark 4* profite d’une situation privilégiée à Mahdia, destination réputée pour ses magnifiques plages de sable fin. Une adresse qui conjugue détente, loisirs et plaisirs balnéaires. 7 nuits en tout inclus à partir de 369€
• Le Mondi Club Medina Diar Lemdina 4* à Hammamet séduit par son architecture atypique, inspirée des traditions tunisiennes, et par sa situation originale au cœur de la médina de Yasmine Hammamet. Une véritable invitation à l’immersion et au dépaysement. 7 nuits en tout inclus à partir de 399€
• Le Mondi Club Shalimar 4* à Hammamet mise sur une ambiance chaleureuse et conviviale. Son équipe d’animation 100 % Mondi Club rythme le séjour avec un programme de loisirs et de divertissements conçu pour petits et grands. 7 nuits en tout inclus à partir de 379€
• Le Mondi Club Welcome Meridiana 4* à Djerba se distingue par son architecture et sa décoration d’inspiration tunisienne. L’établissement a par ailleurs bénéficié de nombreuses rénovations ces derniers mois. Produit emblématique de la programmation Tunisie de Mondial Tourisme depuis de nombreuses années, il franchit cette saison une nouvelle étape en intégrant la famille Mondi Club. 7 nuits en tout inclus à partir de 429€
Mondial Tourisme propose un total de 11 Mondi Club sur la destination dont 5 opérationnels durant la saison hivernale.
• Le Mondi Club Africa Jade Thalasso 4 sup*, situé à Korba, se démarque par son univers décoratif original, inspiré du continent africain. Son environnement préservé et son emplacement à l’écart des grandes stations balnéaires en font une adresse idéale pour les voyageurs en quête de calme et de dépaysement. 7 nuits en tout inclus à partir de 479€
• Le Mondi Club Thalassa Mahdia Aquapark 4* profite d’une situation privilégiée à Mahdia, destination réputée pour ses magnifiques plages de sable fin. Une adresse qui conjugue détente, loisirs et plaisirs balnéaires. 7 nuits en tout inclus à partir de 369€
• Le Mondi Club Medina Diar Lemdina 4* à Hammamet séduit par son architecture atypique, inspirée des traditions tunisiennes, et par sa situation originale au cœur de la médina de Yasmine Hammamet. Une véritable invitation à l’immersion et au dépaysement. 7 nuits en tout inclus à partir de 399€
• Le Mondi Club Shalimar 4* à Hammamet mise sur une ambiance chaleureuse et conviviale. Son équipe d’animation 100 % Mondi Club rythme le séjour avec un programme de loisirs et de divertissements conçu pour petits et grands. 7 nuits en tout inclus à partir de 379€
• Le Mondi Club Welcome Meridiana 4* à Djerba se distingue par son architecture et sa décoration d’inspiration tunisienne. L’établissement a par ailleurs bénéficié de nombreuses rénovations ces derniers mois. Produit emblématique de la programmation Tunisie de Mondial Tourisme depuis de nombreuses années, il franchit cette saison une nouvelle étape en intégrant la famille Mondi Club. 7 nuits en tout inclus à partir de 429€
Les longs séjours, une tendance qui séduit de nouveaux profils
De nombreux établissements proposent des conditions particulièrement avantageuses pour les longs séjours, de trois semaines à plusieurs mois. Une formule idéale pour profiter pleinement de la douceur de l’hiver tunisien tout en bénéficiant du confort et des services d’un établissement hôtelier.
Traditionnellement très appréciés des retraités souhaitant passer une partie de l’hiver au soleil, les longs séjours séduisent désormais une clientèle plus large. Depuis quelques années, ils attirent notamment des actifs bénéficiant du télétravail, qui peuvent ainsi conjuguer activité professionnelle et changement de cadre. Une évolution des habitudes de voyage qui offre de nouvelles perspectives à la destination durant toute la saison hivernale.
3 semaines au Mondi Club Medina Diar Lemdina à partir de 799€
Traditionnellement très appréciés des retraités souhaitant passer une partie de l’hiver au soleil, les longs séjours séduisent désormais une clientèle plus large. Depuis quelques années, ils attirent notamment des actifs bénéficiant du télétravail, qui peuvent ainsi conjuguer activité professionnelle et changement de cadre. Une évolution des habitudes de voyage qui offre de nouvelles perspectives à la destination durant toute la saison hivernale.
3 semaines au Mondi Club Medina Diar Lemdina à partir de 799€
Le bien-être, l’un des grands atouts de la Tunisie
Autre point fort de la destination : la qualité et la diversité de son offre dédiée au bien-être. La Tunisie bénéficie depuis de nombreuses années d’un véritable savoir-faire dans ce domaine et de nombreux établissements hôteliers disposent de leur propre centre de thalassothérapie, de balnéothérapie ou de spa.
Cures de remise en forme, soins à base d’eau de mer, massages, enveloppements, hammam ou encore rituels inspirés des traditions locales : les programmes proposés permettent de répondre à des envies très variées, de la simple parenthèse détente à la cure de plusieurs jours.
Cette offre prend tout son sens pendant la saison hivernale. Elle permet de conjuguer douceur du climat, changement d’air et bien-être, tout en profitant d’un rythme plus paisible qu’en haute saison. La thalassothérapie constitue ainsi un véritable argument pour positionner la Tunisie comme une destination attractive tout au long de l’hiver.
Cures de remise en forme, soins à base d’eau de mer, massages, enveloppements, hammam ou encore rituels inspirés des traditions locales : les programmes proposés permettent de répondre à des envies très variées, de la simple parenthèse détente à la cure de plusieurs jours.
Cette offre prend tout son sens pendant la saison hivernale. Elle permet de conjuguer douceur du climat, changement d’air et bien-être, tout en profitant d’un rythme plus paisible qu’en haute saison. La thalassothérapie constitue ainsi un véritable argument pour positionner la Tunisie comme une destination attractive tout au long de l’hiver.
Le Sud tunisien, entre culture et dépaysement
Enfin, pour les voyageurs désireux de conjuguer découverte culturelle, authenticité et dépaysement, la saison hivernale constitue une période privilégiée pour partir à la découverte du Sud tunisien. Les températures plus douces offrent des conditions particulièrement agréables pour explorer cette région aux paysages spectaculaires.
Oasis verdoyantes, immensités désertiques, dunes, villages traditionnels et décors minéraux dévoilent une tout autre facette de la destination. Les circuits, notamment en 4x4 aux portes du Sahara, permettent de s’immerger au cœur de ces paysages et de découvrir le patrimoine, les traditions et le mode de vie du Sud tunisien.
Une expérience qui complète parfaitement un séjour balnéaire et rappelle que la Tunisie ne se résume pas à son littoral : en hiver, elle devient aussi une formidable terre d’évasion et d’aventure.
Circuit Aventures en 4x4 entre oasis et Ksours à partir de 1179€
Retrouvez toutes nos offres sur votre espace pro.
Oasis verdoyantes, immensités désertiques, dunes, villages traditionnels et décors minéraux dévoilent une tout autre facette de la destination. Les circuits, notamment en 4x4 aux portes du Sahara, permettent de s’immerger au cœur de ces paysages et de découvrir le patrimoine, les traditions et le mode de vie du Sud tunisien.
Une expérience qui complète parfaitement un séjour balnéaire et rappelle que la Tunisie ne se résume pas à son littoral : en hiver, elle devient aussi une formidable terre d’évasion et d’aventure.
Circuit Aventures en 4x4 entre oasis et Ksours à partir de 1179€
Retrouvez toutes nos offres sur votre espace pro.
Pour plus d’informations, contactez Mondial Tourisme
David VINCENT
Responsable Régional Rhône-Alpes
Tél. : 06 42 97 30 52
david.vincent@mondialtourisme.fr
Jean FRESPECH
Responsable Régional Sud-Ouest
Tél. : 06 08 90 76 63
jean.frespech@mondialtourisme.fr
Sonia HAYI
Responsable Régionale Région parisienne et Nord
Tél. : 07 85 05 25 53
sonia.hayi@mondialtourisme.fr
Florian BONHOMME
Responsable régional IDF, Centre et Normandie
Tél : 06 07 79 67 81
Florian.bonhomme@mondialtourisme.fr
Bertrand DEGOIS
Responsable Régional Ouest
Tél. : 06 82 47 90 31
bertrand.degois@mondialtourisme.fr
Valérie Caspar
Responsable Régionale Est
Tél. : 06 85 92 71 18
valerie.caspar@mondialtourisme.fr
Angélique CASSET
Responsable Régionale Sud-Est
Tél : 06 79 46 68
angelique.casset@mondialtourisme.fr
Service groupe :
Carole HOULLIER
Responsable du service groupe
Tél. : 06 42 97 54 02
groupe@mondialtourisme.fr
Responsable Régional Rhône-Alpes
Tél. : 06 42 97 30 52
david.vincent@mondialtourisme.fr
Jean FRESPECH
Responsable Régional Sud-Ouest
Tél. : 06 08 90 76 63
jean.frespech@mondialtourisme.fr
Sonia HAYI
Responsable Régionale Région parisienne et Nord
Tél. : 07 85 05 25 53
sonia.hayi@mondialtourisme.fr
Florian BONHOMME
Responsable régional IDF, Centre et Normandie
Tél : 06 07 79 67 81
Florian.bonhomme@mondialtourisme.fr
Bertrand DEGOIS
Responsable Régional Ouest
Tél. : 06 82 47 90 31
bertrand.degois@mondialtourisme.fr
Valérie Caspar
Responsable Régionale Est
Tél. : 06 85 92 71 18
valerie.caspar@mondialtourisme.fr
Angélique CASSET
Responsable Régionale Sud-Est
Tél : 06 79 46 68
angelique.casset@mondialtourisme.fr
Service groupe :
Carole HOULLIER
Responsable du service groupe
Tél. : 06 42 97 54 02
groupe@mondialtourisme.fr
Autres articles
-
Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme
-
Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club
-
Tunisie : 2 nouveaux Mondi Club chez Mondial Tourisme pour l’été 2025
-
Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme
-
Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme