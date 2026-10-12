La Tunisie avec Mondial Tourisme, une destination qui se vit aussi en hiver

Autre atout majeur : un excellent rapport qualité-prix. La destination propose des établissements hôteliers de qualité, des formules tout inclus attractives, des buffets variés et généreux et des infrastructures pensées pour tous types de vacanciers. Les clubs de la production Mondial Tourisme s’appuient également sur des équipes d’animation expérimentées proposant une ambiance chaleureuse et de nombreuses activités en journée ainsi que des soirées.



Mondial Tourisme propose un total de 11 Mondi Club sur la destination dont 5 opérationnels durant la saison hivernale.



• Le Mondi Club Africa Jade Thalasso 4 sup*, situé à Korba, se démarque par son univers décoratif original, inspiré du continent africain. Son environnement préservé et son emplacement à l’écart des grandes stations balnéaires en font une adresse idéale pour les voyageurs en quête de calme et de dépaysement. 7 nuits en tout inclus à partir de 479€



• Le Mondi Club Thalassa Mahdia Aquapark 4* profite d’une situation privilégiée à Mahdia, destination réputée pour ses magnifiques plages de sable fin. Une adresse qui conjugue détente, loisirs et plaisirs balnéaires. 7 nuits en tout inclus à partir de 369€



• Le Mondi Club Medina Diar Lemdina 4* à Hammamet séduit par son architecture atypique, inspirée des traditions tunisiennes, et par sa situation originale au cœur de la médina de Yasmine Hammamet. Une véritable invitation à l’immersion et au dépaysement. 7 nuits en tout inclus à partir de 399€



• Le Mondi Club Shalimar 4* à Hammamet mise sur une ambiance chaleureuse et conviviale. Son équipe d’animation 100 % Mondi Club rythme le séjour avec un programme de loisirs et de divertissements conçu pour petits et grands. 7 nuits en tout inclus à partir de 379€



• Le Mondi Club Welcome Meridiana 4* à Djerba se distingue par son architecture et sa décoration d’inspiration tunisienne. L’établissement a par ailleurs bénéficié de nombreuses rénovations ces derniers mois. Produit emblématique de la programmation Tunisie de Mondial Tourisme depuis de nombreuses années, il franchit cette saison une nouvelle étape en intégrant la famille Mondi Club. 7 nuits en tout inclus à partir de 429€