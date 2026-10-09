Aérien : le préavis de grève nationale suspendu en France !

En raison de ces avancées et de l’engagement fort de l’État, l’ensemble des syndicats a décidé de suspendre son préavis de grève sur la période du 17 au 21 octobre.



Le communiqué précise toutefois que cette suspension ne signifie pas qu’une grève ou un mouvement social ne pourra pas avoir lieu si jamais le gouvernement ne tient pas ses promesses.



Tout dépendra donc de la publication du décret promis.