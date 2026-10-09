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Aérien : le préavis de grève nationale suspendu en France !

Le préavis de grève du 17 au 21 octobre 2026 est suspendu


Nous vous relations déjà, au milieu de la semaine, les avancées du gouvernement, potentiellement en mesure de conclure un accord avec l’intersyndicale des personnels navigants en France. Les derniers échanges ont entraîné la suspension du préavis de grève national qui courait du 17 au 21 octobre.


Rédigé par le Vendredi 9 Octobre 2026 à 23:05

Grève nationale dans l’aérien : l’intersyndicale suspend le préavis, mais... - Depositphotos
Grève nationale dans l’aérien : l’intersyndicale suspend le préavis, mais... - Depositphotos
Aer Lingus
Les syndicats prédisaient un week-end sombre dans le ciel français. Finalement, il n’aura pas lieu.

Alors que le gouvernement n’avait pas encore trouvé la solution pour rassurer les personnels navigants dans le cadre de la réforme du cumul emploi-retraite, le CER, l’intersyndicale, réunissant le SNGAF, le SNPNC, le SNPL, l’UNAC et l’UNSA PNC, avait déposé un préavis de grève courant du 17 au 21 octobre 2026 dans l’ensemble des compagnies aériennes exerçant en France.

Les échos que nous avions laissaient penser que le mouvement s’annonçait suivi, tant la grogne était importante dans les cockpits et les cabines.

Ce préavis concernait alors tous les pilotes, hôtesses et stewards relevant du droit français. Déjà mardi, un premier rayon de soleil apparaissait pour les voyageurs, via un tract annonçant des avancées et surtout des gages du gouvernement.

Finalement, ce vendredi soir, la fumée blanche est apparue au-dessus des bureaux syndicaux.

"La nouvelle circulaire portée par le ministère du Travail s’adresse désormais au directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la CNAV, et ne donne plus d’ordre direct à la CRPN, satisfaisant ainsi l’indispensable condition à sa légalité", annonce le communiqué de presse.

Grève nationale dans l’aérien : l’intersyndicale suspend le préavis, mais...

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Concrètement, il est écrit dans le document ministériel que l’écrêtement des pensions ne s’appliquera qu’à compter de la liquidation de la pension de retraite de base.

Ainsi, les personnes qui quittent l’aérien, notamment les stewards et les hôtesses, puis qui travaillent entre 55 et 64 ans, pourront percevoir l’intégralité de leur pension tout en cumulant une autre activité.

Une fois l’âge légal de la retraite atteint, ou la retraite de base liquidée, d’éventuelles réductions de pension pourront s’appliquer.

À cela s’ajoute une motion adoptée par le conseil d’administration de la CRPN, le tout complété par la publication imminente d’un décret.

Pour en savoir plus sur les raisons de cette colère : Aérien : pourquoi une menace de grève plane sur le ciel français en août ?

"Ensemble, ces trois textes viendront sécuriser l’ensemble du dispositif et protégeront ainsi l’autonomie de notre caisse, en empêchant tout transfert de flux financiers ou de données descendantes de la CRPN vers la CNAV", se félicite l’intersyndicale.

Pour rappel, les personnels navigants exigeaient leur retrait pur et simple de la réforme du cumul emploi-retraite.

En raison de ces avancées et de l’engagement fort de l’État, l’ensemble des syndicats a décidé de suspendre son préavis de grève sur la période du 17 au 21 octobre.

Le communiqué précise toutefois que cette suspension ne signifie pas qu’une grève ou un mouvement social ne pourra pas avoir lieu si jamais le gouvernement ne tient pas ses promesses.

Tout dépendra donc de la publication du décret promis.

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Tags : cer, crpn, greve, greve nationale
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