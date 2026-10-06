Aérien : le préavis de grève nationale pourrait-il être levé ?

Au terme de cette analyse, nous sommes donc amenés à conclure que la circulaire interministérielle proposée n’offre aucune garantie aux affiliés à la CRPN PAC et présente d’importantes vulnérabilités contentieuses.



Elle comporte bien une illégalité

Dans l’un de ses derniers tracts, l’intersyndicale partageait le constat et l’analyse juridique faite par le cabinet Lyon-Caen.", précisaient même les avocats.De quoi conforter les protestataires et réaffirmer le maintien du préavis de grève.Sauf que le gouvernement, empêtré dans un climat social délicat, a décidé de changer de posture.Et mieux, des gages ont été donnés.Le gouvernement s’est engagé sur le fait qu’aucune convention financière ne sera conclue entre la CRPN et l’État, garantissant donc l’autonomie de la caisse, alors même que l’exécutif lorgnait sur son épais matelas et sur son modèle.Ce n’est pas tout. Un décret devrait être publié d’ici à la mi-octobre pour renforcer et sécuriser le cadre juridique envisagé autour de cette promesse.