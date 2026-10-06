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Aérien : le préavis de grève nationale pourrait-il être levé ?

Un préavis de grève nationale déposé du 17 au 21 octobre 2026 dans l’aérien


L’aérien français pourrait connaître l’un des mouvements sociaux les plus impactants de son histoire. À dix jours du début du conflit, des avancées ont été obtenues par l’intersyndicale qui mène le combat contre la réforme du cumul emploi-retraite, le CER. Le préavis de grève, qui court du 17 au 21 octobre, est maintenu... pour le moment.


Rédigé par le Mardi 6 Octobre 2026 à 18:35

Un préavis de grève nationale déposé du 17 au 21 octobre 2026 dans l’aérien, pourrait ne pas avoir lieu - Depositphotos
Un préavis de grève nationale déposé du 17 au 21 octobre 2026 dans l’aérien, pourrait ne pas avoir lieu - Depositphotos
Aer Lingus
Le climat social est très tendu en France, à de nombreux niveaux.

Alors que les étudiants et les professeurs ont défilé toute la journée du mardi 6 octobre 2026, une mobilisation nationale est attendue le 17 octobre prochain, à l’appel de nombreux syndicats.

Et, pour une fois, l’intersyndicale de l’ensemble des compagnies aériennes exerçant en France a déposé un préavis courant du 17 au 21 octobre 2026.

D’après nos derniers échos, le mécontentement est massif et le conflit pourrait être très suivi.

Les pilotes, hôtesses et stewards relevant du droit français sont appelés à débrayer par tous les syndicats du secteur, afin de protester contre la réforme du cumul emploi-retraite.

Cette loi doit entrer en vigueur le 1er janvier 2027 et les syndicats exigent tout simplement que les salariés des compagnies aériennes soient exemptés de la réforme.

Sauf que, dernièrement, le gouvernement s’était engagé à retirer le personnel navigant de cette réforme par une circulaire interministérielle, un document qui n’offre que peu de garanties, selon les syndicats.

Face à la grogne constante et globale du secteur, le gouvernement a récemment donné des gages, afin de faire retomber la pression.

Grève dans l’aérien du 17 au 21 octobre : les syndicats saluent des avancées...

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Dans l’un de ses derniers tracts, l’intersyndicale partageait le constat et l’analyse juridique faite par le cabinet Lyon-Caen.

"Au terme de cette analyse, nous sommes donc amenés à conclure que la circulaire interministérielle proposée n’offre aucune garantie aux affiliés à la CRPN PAC et présente d’importantes vulnérabilités contentieuses.

Elle comporte bien une illégalité", précisaient même les avocats.

A lire : France : une grève nationale annoncée dans l'aérien en octobre !

De quoi conforter les protestataires et réaffirmer le maintien du préavis de grève.

Sauf que le gouvernement, empêtré dans un climat social délicat, a décidé de changer de posture. Terminé le "à prendre ou à laisser", selon l'ultime tract syndical, au sujet de la circulaire. Les différentes parties ont bien repris le chemin des discussions.

Et mieux, des gages ont été donnés.

Des propositions concrètes ont été faites, surtout concernant la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, la CRPN.

Le gouvernement s’est engagé sur le fait qu’aucune convention financière ne sera conclue entre la CRPN et l’État, garantissant donc l’autonomie de la caisse, alors même que l’exécutif lorgnait sur son épais matelas et sur son modèle.

Ce n’est pas tout. Un décret devrait être publié d’ici à la mi-octobre pour renforcer et sécuriser le cadre juridique envisagé autour de cette promesse.

Grève dans l’aérien du 17 au 21 octobre : le préavis maintenu !

De plus, aucun écrêtement de la pension CRPN ne pourra intervenir avant la liquidation d’un régime de base légal. Ainsi, les néoretraités pourront toucher l’intégralité de leur pension et de leur salaire s’ils travaillent, même après 64 ans.

Cela sera validé lors du prochain conseil d’administration de la CRPN.

Enfin, une circulaire destinée à la seule Caisse nationale d’assurance vieillesse, la CNAV, affirmera que le champ d’application ne concernera donc pas la CRPN.

A lire : Aérien : Sébastien Lecornu sous pression pour éviter une grève nationale !

L’intersyndicale salue les avancées, mais reste malgré tout mobilisée.

Elle attend que les engagements pris par le gouvernement soient mis en œuvre. De plus, elle réclame toujours l’exclusion totale, et par la loi, du personnel navigant du dispositif du CER.

"Notre préavis doit continuer à peser jusqu’à l’obtention de garanties fermes à la hauteur de nos revendications", conclut le tract.

Les syndicats souhaitent donc que l’exécutif passe des paroles aux actes avant de lever l’appel à la grève. Les prochains jours seront déterminants.

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Tags : crpn, greve aerien, intersyndicale
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