Travel Planet, sa holding TPW et la société MAKITIZY ont toutes trois été placées en redressement judiciaire par des jugements du tribunal de commerce de Grasse rendus le 17 juillet 2026.
Pour Travel Planet France, la date de cessation des paiements a été fixée au 27 novembre 2025.
La holding TPW, basée à Valbonne (Alpes-Maritimes), a également été placée en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 janvier 2026.
Enfin, la société MAKITIZY, également domiciliée à Valbonne et spécialisée dans la fourniture de services et de moyens aux agents économiques, fait elle aussi l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par le même tribunal à la même date. La date de cessation des paiements a été fixée au 4 mars 2026.
Les avis d’ouverture de ces procédures ont été publiés au Bodacc le 24 juillet 2026. La période d’observation pour les trois entités doit se poursuivre jusqu’au 17 janvier 2027.
Pour Travel Planet France, la date de cessation des paiements a été fixée au 27 novembre 2025.
La holding TPW, basée à Valbonne (Alpes-Maritimes), a également été placée en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 janvier 2026.
Enfin, la société MAKITIZY, également domiciliée à Valbonne et spécialisée dans la fourniture de services et de moyens aux agents économiques, fait elle aussi l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par le même tribunal à la même date. La date de cessation des paiements a été fixée au 4 mars 2026.
Les avis d’ouverture de ces procédures ont été publiés au Bodacc le 24 juillet 2026. La période d’observation pour les trois entités doit se poursuivre jusqu’au 17 janvier 2027.
Amine El Bernoussi avait pris les commandes du groupe fin 2025
C'est la SCP Ezavin-Thomas, représentée par Me Nathalie Thomas, qui a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. La SELARL MJ Lefort, représentée par Me Yann Lefort, a été nommée mandataire judiciaire.
Il y a un peu plus d'un an, Betty Seroussi, Présidente et Tristan Dessain-Gelinet, cofondateurs de l’entreprise, avaient été placés en garde à vue et déférés devant un magistrat instructeur « pour être présentés » dans le cadre d’une procédure ciblant des faits de « blanchiment », « escroquerie » et « abus de bien social », selon Nice Matin.
Cette affaire concerne une procédure d'instruction diligentée par le parquet de Lille, liée notamment au dossier Air France de 2016, précise Tribuca (voir encadré).
La médiatisation de cette garde à vue intervenait 15 jours seulement après la nomination de Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre français chargé des transports (2019-2022), au poste de président du conseil stratégique de Travel Planet, fonction qu'il quittera quelques semaines plus tard courant novembre 2025.
Le 8 octobre 2025, un communiqué annonçait la nomination de Laurent Pfeiffer au poste de Président du groupe Travel Planet (TPW) et de sa filiale Makitizy avec effet immédiat. Il prenait la suite Betty Seroussi.
Mais là encore, la gouvernance n’aura duré que quelques semaines : Laurent Pfeiffer quittait ses fonctions mi-novembre 2025, avant qu’Amine El Bernoussi ne lui succède, détaille Lejournaldesentreprises,
Amine El Bernoussi était depuis juin 2024 à la tête de Travel Planet MEA, implanté à Casablanca au Maroc.
Il y a un peu plus d'un an, Betty Seroussi, Présidente et Tristan Dessain-Gelinet, cofondateurs de l’entreprise, avaient été placés en garde à vue et déférés devant un magistrat instructeur « pour être présentés » dans le cadre d’une procédure ciblant des faits de « blanchiment », « escroquerie » et « abus de bien social », selon Nice Matin.
Cette affaire concerne une procédure d'instruction diligentée par le parquet de Lille, liée notamment au dossier Air France de 2016, précise Tribuca (voir encadré).
La médiatisation de cette garde à vue intervenait 15 jours seulement après la nomination de Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre français chargé des transports (2019-2022), au poste de président du conseil stratégique de Travel Planet, fonction qu'il quittera quelques semaines plus tard courant novembre 2025.
Le 8 octobre 2025, un communiqué annonçait la nomination de Laurent Pfeiffer au poste de Président du groupe Travel Planet (TPW) et de sa filiale Makitizy avec effet immédiat. Il prenait la suite Betty Seroussi.
Mais là encore, la gouvernance n’aura duré que quelques semaines : Laurent Pfeiffer quittait ses fonctions mi-novembre 2025, avant qu’Amine El Bernoussi ne lui succède, détaille Lejournaldesentreprises,
Amine El Bernoussi était depuis juin 2024 à la tête de Travel Planet MEA, implanté à Casablanca au Maroc.
Plusieurs marchés publics clients de Travel Planet ont relancé des appels d'offres en 2026
Selon nos informations, Travel Planet travaillait notamment avec au moins une quarantaine de marchés publics (universités, mairies, régions, départements, grandes écoles, ministère...) dont près de la moitié ont relancé des appels d'offres en 2026.
C'est le cas de la région Bourgogne-Franche-Comté qui s'est vue couper l'accès à la plateforme de réservations de billets de train et de billets d'avion dès janvier 2026, comme le témoigne cet agent, représentant du personnel (UNSA), dans une vidéo postée sur You Tube. La région a ainsi relancé un appel d'offres mi-mars 2026.
D'autres auraient choisi de travailler de gré à gré en off line avec de nouvelles TMC, le temps de relancer des appels d'offres.
« Ce qui est dingue », nous confie un observateur du secteur « c'est que ces marchés publics ne semblent pas retenir les leçons de ce qui se passe et choisissent à nouveau des TMC qui ne sont pas les plus clean du marché en proposant des frais à zéro... »
Pour rappel, Travel Planet avait remporté en 2025 l’appel d’offres pour la distribution des billets SNCF pour les groupes, en devenant ainsi le prestataire de la compagnie ferroviaire sur ce segment. Mais la collaboration a tourné court début 2026, la SNCF avait suspendu les réservations sur sa plateforme dédiée aux voyages en groupes.
C'est le cas de la région Bourgogne-Franche-Comté qui s'est vue couper l'accès à la plateforme de réservations de billets de train et de billets d'avion dès janvier 2026, comme le témoigne cet agent, représentant du personnel (UNSA), dans une vidéo postée sur You Tube. La région a ainsi relancé un appel d'offres mi-mars 2026.
D'autres auraient choisi de travailler de gré à gré en off line avec de nouvelles TMC, le temps de relancer des appels d'offres.
« Ce qui est dingue », nous confie un observateur du secteur « c'est que ces marchés publics ne semblent pas retenir les leçons de ce qui se passe et choisissent à nouveau des TMC qui ne sont pas les plus clean du marché en proposant des frais à zéro... »
Pour rappel, Travel Planet avait remporté en 2025 l’appel d’offres pour la distribution des billets SNCF pour les groupes, en devenant ainsi le prestataire de la compagnie ferroviaire sur ce segment. Mais la collaboration a tourné court début 2026, la SNCF avait suspendu les réservations sur sa plateforme dédiée aux voyages en groupes.
Travel Planet en conflit avec Air France il y a quelques années
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Travel Planet avait déjà connu des démêlés judiciaires, notamment dans un litige l’opposant à la compagnie Air France, cette dernière reprochant à l’entreprise des marges injustifiées sur les billets d’avion.
Plusieurs décisions de justice ont été rendues sur ce dossier. En 2018, nous l'évoquions dans nos colonnes, Travel Planet a été condamnée à payer 100 000 € à Air France.
En 2020, une sixième décision avait été rendue en faveur de la compagnie tricolore.
Plusieurs décisions de justice ont été rendues sur ce dossier. En 2018, nous l'évoquions dans nos colonnes, Travel Planet a été condamnée à payer 100 000 € à Air France.
En 2020, une sixième décision avait été rendue en faveur de la compagnie tricolore.
Le redressement judiciaire est une procédure ouverte par le tribunal lorsqu’une entreprise est en cessation des paiements, mais que son redressement reste possible. Cette procédure permet à l'entreprise de poursuivre son activité tout en faisant le point sur sa situation financière. Une période d’observation est mise en place pour évaluer les difficultés et envisager des solutions. Si une issue viable est trouvée, un plan de redressement peut organiser le remboursement des dettes. À défaut, l’entreprise peut être placée en liquidation judiciaire.