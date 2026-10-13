Le redressement judiciaire est une procédure ouverte par le tribunal lorsqu’une entreprise est en cessation des paiements, mais que son redressement reste possible. Cette procédure permet à l'entreprise de poursuivre son activité tout en faisant le point sur sa situation financière. Une période d’observation est mise en place pour évaluer les difficultés et envisager des solutions. Si une issue viable est trouvée, un plan de redressement peut organiser le remboursement des dettes. À défaut, l’entreprise peut être placée en liquidation judiciaire.