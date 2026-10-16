Les Maisons du Voyage fêtent leurs 35 ans et mettent la Chine à l'honneur Entretien avec Jean-Emmanuel Chometon, directeur général des Maisons du Voyage

Alors qu'elles entrent dans leur 35e année d'existence, Les Maisons du Voyage visent un chiffre d’affaires stable autour de 55 millions d’euros en 2026, malgré un ralentissement des réservations lié à la guerre au Moyen-Orient. Jean-Emmanuel Chometon, directeur général, revient sur le positionnement culturel du tour-opérateur, ses perspectives pour 2027 et les enjeux de visibilité liés à l’intelligence artificielle.



Rédigé par Anaïs BORIOS le Vendredi 16 Octobre 2026 à 07:20

TourMaG - Les Maisons du Voyage célèbrent, à partir de ce mois d’octobre, leurs 35 ans. Y’a-t-il déjà un programme de prévu pour cette année anniversaire ?







Pour l’heure, il est un peu trop tôt pour vous dévoiler le programme.



TourMaG - Quel est le modèle de fonctionnement des Maisons du Voyage aujourd’hui ?



Jean-Emmanuel Chometon : Nous avons un modèle hybride qui repose sur trois piliers : le voyage sur-mesure haut de gamme pour les individuels (FIT) qui représente à peu près la moitié de notre activité, le circuit organisé ou GIR pour 25% de l’activité, tandis que le dernier quart est réalisé par les groupes (CSE, groupes d'amis, MICE, etc.).



TourMaG - Essentiellement en B2B ?



Jean-Emmanuel Chometon : Oui, nous ne distribuons absolument rien en externe.



Nous comptons aussi une très belle agence « flagship » de 80 m² Place Saint-Sulpice à Paris, rénovée il y a 3 ans, qui accueille les clients qui ont envie de passer du temps avec nos conseillers. Elle a la particularité d'être équipée d'une salle d'exposition, qui nous permet d’organiser beaucoup d'événements et d'expos photos.



Une autre porte d’entrée est notre site Internet, qui rassemble tous nos produits sur-mesure pour les individuels et les circuits organisés.



Enfin, nos clients peuvent compter sur une cinquantaine de conseillers qui répondent individuellement à chacune des demandes. Les équipes sont réparties par zones géographiques : une équipe « Maison de l'Amérique », une autre « Maison de l'Amérique latine », « Maison de la Chine », etc. qui sont l'émanation de ce qu'étaient les maisons avant d’être regroupées sous la marque ombrelle « Les Maisons du Voyage ».



Il faut savoir aussi que nous avons une particularité : nos équipes sont composées de conseillers avec beaucoup d'expérience, énormément de binationaux ou de personnes qui ont passé 2-3 ans dans un pays. C'est notre marque de fabrique.



Nous les formons de façon régulière, ils partent à destination très régulièrement pour trouver des pépites, vérifier les itinéraires, les programmes qu'ils ont conçus, et puis pour créer du lien avec nos partenaires DMC. Jean-Emmanuel Chometon : Nous prévoyons de faire un peu d'événementiel en interne au mois de novembre ; ensuite nous communiquerons en externe début 2027 et durant toute l’année.Pour l’heure, il est un peu trop tôt pour vous dévoiler le programme.Nous avons un modèle hybride qui repose sur trois piliers : le voyage sur-mesure haut de gamme pour les individuels (FIT) qui représente à peu près la moitié de notre activité, le circuit organisé ou GIR pour 25% de l’activité, tandis que le dernier quart est réalisé par les groupes (CSE, groupes d'amis, MICE, etc.).Oui, nous ne distribuons absolument rien en externe.Nous comptons aussi une très belle agence « flagship » de 80 m² Place Saint-Sulpice à Paris, rénovée il y a 3 ans, qui accueille les clients qui ont envie de passer du temps avec nos conseillers. Elle a la particularité d'être équipée d'une salle d'exposition, qui nous permet d’organiser beaucoup d'événements et d'expos photos.Une autre porte d’entrée est notre site Internet, qui rassemble tous nos produits sur-mesure pour les individuels et les circuits organisés.Enfin, nos clients peuvent compter sur une cinquantaine de conseillers qui répondent individuellement à chacune des demandes. Les équipes sont réparties par zones géographiques : une équipe « Maison de l'Amérique », une autre « Maison de l'Amérique latine », « Maison de la Chine », etc. qui sont l'émanation de ce qu'étaient les maisons avant d’être regroupées sous la marque ombrelle « Les Maisons du Voyage ».Il faut savoir aussi que nous avons une particularité : nos équipes sont composées de conseillers avec beaucoup d'expérience, énormément de binationaux ou de personnes qui ont passé 2-3 ans dans un pays. C'est notre marque de fabrique.Nous les formons de façon régulière, ils partent à destination très régulièrement pour trouver des pépites, vérifier les itinéraires, les programmes qu'ils ont conçus, et puis pour créer du lien avec nos partenaires DMC.

Les Maisons du Voyage, une approche globale TourMaG - Vos conseillers gèrent-ils à la fois la réservation et la production ?



Jean-Emmanuel Chometon : Nous avons une équipe de production, qui travaille sur les produits vitrines, les circuits organisés, mais le conseiller qui réalise une vente sur-mesure va fabriquer son voyage tout seul, sur la base des éléments qui ont été préparés par les équipes de production, mais avec une grande autonomie pour créer le voyage qui correspond complètement au client qui est en face de lui.



TourMaG - Quelles sont vos destinations phares aujourd’hui ?



Jean-Emmanuel Chometon : Nous avons des positions très fortes sur le Japon, la Chine, l'Argentine, la Polynésie, l'Inde, mais nous proposons énormément de destinations.



Les programmes sont actualisés tous les ans, en fonction de l'actualité et des souhaits de nos clients. Évidemment, notre caractéristique reste le voyage haut de gamme, avec une dominante culturelle quasi systématique. Mais culturelle au sens large, c'est-à-dire que nous incorporons toujours des notions de culture, d'histoire, d'art, d'architecture, etc. Nous disposons d’une gamme « arty » notamment.



Nous nous adaptons aussi aux événements, par exemple quand le Vietnam fête son indépendance, ou qu’aux États-Unis on célèbre l'anniversaire de la Route 66.



TourMaG - Pour autant, vous comparez-vous à des TO culturels comme Arts et Vie ou Intermèdes ?



Jean-Emmanuel Chometon : Notre production est un peu différente, car nous incorporons une composante culturelle à un voyage classique. On ne va pas forcément proposer un voyage ultra pointu avec un guide ou avec un professeur qui va accompagner les clients.



En revanche, comme je vous l’expliquais, nous proposons un concept global, c'est-à-dire le voyage, mais aussi Nous avons une équipe de production, qui travaille sur les produits vitrines, les circuits organisés, mais le conseiller qui réalise une vente sur-mesure va fabriquer son voyage tout seul, sur la base des éléments qui ont été préparés par les équipes de production, mais avec une grande autonomie pour créer le voyage qui correspond complètement au client qui est en face de lui.Nous avons des positions très fortes sur le Japon, la Chine, l'Argentine, la Polynésie, l'Inde, mais nous proposons énormément de destinations.Les programmes sont actualisés tous les ans, en fonction de l'actualité et des souhaits de nos clients. Évidemment, notre caractéristique reste le voyage haut de gamme, avec une dominante culturelle quasi systématique. Mais culturelle au sens large, c'est-à-dire que nous incorporons toujours des notions de culture, d'histoire, d'art, d'architecture, etc. Nous disposons d’une gamme « arty » notamment.Nous nous adaptons aussi aux événements, par exemple quand le Vietnam fête son indépendance, ou qu’aux États-Unis on célèbre l'anniversaire de la Route 66.Notre production est un peu différente, car nous incorporons une composante culturelle à un voyage classique. On ne va pas forcément proposer un voyage ultra pointu avec un guide ou avec un professeur qui va accompagner les clients.En revanche, comme je vous l’expliquais, nous proposons un concept global, c'est-à-dire le voyage, mais aussi des conférences culturelles, des expositions, des ateliers thématiques dans l'agence. Ce n'est pas qu'un programme vendu sur Internet.

Autour de 55 M€ de chiffre d’affaires en 2026 TourMaG - Cela vous permet-il de fédérer une communauté autour de votre marque ?



Jean-Emmanuel Chometon : Oui, nous avons formé une communauté, notamment en nous appuyant sur les conférences culturelles organisées à l'agence, et aussi en visio, avec parfois 300 à 400 personnes qui se connectent pour suivre une conférence.



Les thèmes sont multiples, mais c'est surtout l'occasion de rencontrer nos clients, en présence de conférenciers très qualifiés. À la fin de la conférence, nos conseillers parlent également de leurs voyages.



Et puis, tous les 3-4 mois, nous proposons une nouvelle exposition gratuite, souvent avec l'association Photoclimat. Les expos sont toujours qualitatives, en lien avec le tourisme durable, la protection de la faune, de la flore. Nous essayons de cultiver le beau à l'agence.



TourMaG - Avez-vous été impactés par la guerre au Moyen-Orient ?



Jean-Emmanuel Chometon : Nous avons vécu une année en trois temps. D’abord la période janvier-février a extrêmement bien démarré, avec des progressions de réservation à deux chiffres.



Est arrivée la guerre le 28 février. Pendant trois mois, les réservations ont baissé de 20%. Puis, l’activité a repris progressivement, à partir du mois d'août.



Septembre est un très bon mois. Espérons qu'octobre, novembre et décembre continuent sur cette lancée, s'il n'y a pas d'événements géopolitiques ou économiques problématiques.



Au global, je pense que nous allons faire une année à peu près flat par rapport à l'année dernière, autour de 55 millions d'euros de chiffre d’affaires pour environ 15 000 clients.



TourMaG - De nombreux TO généralistes ont évoqué une reprise des réservations dès le mois de juin. Pour vous, la reprise a été plus tardive.



Jean-Emmanuel Chometon : A la différence des généralistes, nos voyages demandent un grand temps de préparation. Il y a un délai assez important entre la date de réservation et la date de départ, de l’ordre de 3 à 4 mois en moyenne. Après, le délai peut être plus court pour un voyage en Italie, et beaucoup plus long si on parle de la Polynésie.



Les paniers moyens sont également assez importants. Les gens prennent leur temps, regardent attentivement ce qu'ils veulent faire.



J’aimerais également souligner une tendance que nous observons depuis 2022 : l’automne est devenu pour nous la première saison, il représente plus d'un tiers de nos départs. Cette évolution est vraiment régulière et durable depuis plusieurs années.

La Chine, destination à l'honneur du 35e anniversaire TourMaG - Savez-vous pour quelles raisons ?



Jean-Emmanuel Chometon : Je pense que c'est un phénomène qui va au-delà de l'aspect économique.



Nos voyageurs ont envie de sortir des périodes de fréquentation importantes et de profiter de températures plus clémentes, de rencontres et de paysages plus tranquilles.



Notre palette relativement large de destinations se prête bien à des voyages en automne : Japon, Italie, Inde, Canada, Brésil, Pérou.



Cette petite prépondérance sur l'automne nous permet de bien équilibrer nos ressources en interne et d'éviter de gérer un pic d'activité trop élevé sur certains mois.



TourMaG - Comment se profile l’année 2027 ?



Jean-Emmanuel Chometon : Nous avons engrangé peut-être 10-15% du portefeuille de 2027, mais il n'y a pas vraiment de tendance qui se dessine encore, si ce n'est peut-être l'Inde et la Chine qui marchent bien, le Japon qui continue sur sa lancée, la Polynésie aussi.



Beaucoup de choses vont se dessiner en octobre et novembre.



Pour la Chine, nous allons d’ailleurs beaucoup communiquer sur la destination à l'occasion de nos 35 ans, et pas seulement sur son côté traditionnel, mais parce qu’elle est aussi devenue une destination ultra-moderne. On parle de robotique, d'IA, de transformation des paysages urbains, de ce mélange de tradition et d'ultra modernité, etc. Le soft power de la Chine est très puissant en ce moment.



Par ailleurs, l'Amérique latine, et notamment le Brésil a très bien marché en 2026. À voir si les élections auront un impact sur l'appétence des Français pour y aller en 2027. L'Argentine fonctionne également, même si la destination est devenue très chère à cause de l'aérien.



En revanche, nous avons enregistré de fortes baisses sur les USA depuis trois ans, un mélange d’effet Trump et d'inflation, tandis que le Canada a doucement progressé, même si les deux pays ne sont pas comparables en termes de volumes.

Le voyage, un besoin vital plus qu'une distraction TourMaG - Vous attendez-vous justement à un ralentissement des ventes lié aux élections présidentielles ?



Jean-Emmanuel Chometon : Je ne pense pas que les élections auront un impact en elles-mêmes, si ce n'est un décalage de quelques semaines sur les départs et les prises de réservation.



En revanche, ce qui peut avoir un impact, c'est plutôt une crise économique, avec des impacts liés la bourse, au contexte géopolitique, à des conflits qui puissent modifier les destinations, bloquer des hubs, avoir un pétrole qui augmente le prix du kérosène, etc.



Le point positif reste que le voyage fait aujourd'hui partie des tendances de consommation de fond. Notre clientèle a vraiment envie et besoin de voyager. C'est devenu un besoin vital, plus qu'une distraction. D'autant plus que nous fabriquons du voyage intelligent, du voyage culturel.



Par les temps qui courent, je dirais même que nous avons une mission de rapprocher les cultures, de rapprocher les gens. Plus on prend conscience de ce qu'est le monde, de ce que sont les gens, les différentes cultures de pensée, mieux le monde s'en portera.

L'impact de l'IA sur l'acquisition de nouveaux clients TourMaG - Les Maisons du Voyage font partie du groupe Figaro Voyages. Existe-t-il des synergies entre les différentes marques du pôle voyage ?



Jean-Emmanuel Chometon : Pour rappel, le pôle voyage est constitué de trois agences :



Nous sommes toutes trois très indépendantes et très autonomes au niveau de notre positionnement marketing, de nos recrutements. Il y a néanmoins des synergies en termes de technologie, de finances et de transports.



TourMaG - Quid de l’utilisation de l'IA ?



Jean-Emmanuel Chometon : Nous disposons d’un département IA commun à nos différentes marques, avec une ingénieure qui coordonne tout le pilotage au niveau du pôle voyage.



Elle travaille à la fois à l’amélioration du parcours client et sur l'impact de l'IA sur l'acquisition de nouveaux clients - ce qui se passe avec les AI Overviews par exemple. Car désormais, avec Google AI Overviews, le voyageur qui va rechercher des informations sur un voyage au Japon en famille par exemple, obtient une réponse de l'IA avant d'accéder aux liens de nos sites.



Pour continuer à être visible, nous devons comprendre et séduire l'algorithme de l'IA pour pouvoir être cité. Et ça, ça change tout.



Cela nous oblige aussi à multiplier nos sources de visibilité : réseaux sociaux, évènementiel, notoriété presse. Pour rappel, le pôle voyage est constitué de trois agences : Marco Vasco, qui propose uniquement des voyages sur-mesure et qui a renouvelé sa plateforme de marques ; Les Maisons du Voyage orientée culture avec ses trois piliers - sur-mesure, circuit et groupes - ; et une agence Voyages Figaro spécialisée dans les croisières affrétées par le Figaro pour ses lecteurs avec des intervenants et des journalistes.Nous sommes toutes trois très indépendantes et très autonomes au niveau de notre positionnement marketing, de nos recrutements. Il y a néanmoins des synergies en termes de technologie, de finances et de transports.Nous disposons d’un département IA commun à nos différentes marques, avec une ingénieure qui coordonne tout le pilotage au niveau du pôle voyage.Elle travaille à la fois à l’amélioration du parcours client et sur l'impact de l'IA sur l'acquisition de nouveaux clients - ce qui se passe avec les AI Overviews par exemple. Car désormais, avec Google AI Overviews, le voyageur qui va rechercher des informations sur un voyage au Japon en famille par exemple, obtient une réponse de l'IA avant d'accéder aux liens de nos sites.Pour continuer à être visible, nous devons comprendre et séduire l'algorithme de l'IA pour pouvoir être cité. Et ça, ça change tout.Cela nous oblige aussi à multiplier nos sources de visibilité : réseaux sociaux, évènementiel, notoriété presse.

Les Maisons du Voyage labellisées Travelife TourMaG - Vos collaborateurs ont-ils également recours à l'IA ?



Jean-Emmanuel Chometon : Oui, pour augmenter notre productivité et faciliter le travail en back-office sur un certain nombre de tâches, mais en aucun cas pour créer des programmes de voyages.



Il est important pour nos collaborateurs de comprendre la manière dont les internautes utilisent l'IA car, dans les années qui viennent, cette technologie va modifier la manière dont les gens imaginent leur voyage, le préparent et nous interrogent en fonction des réponses qu'ils ont obtenues.



Nous devons donc adapter notre manière de répondre, en continuant à mettre en avant l'expertise de nos conseillers plutôt que de faire une réponse automatisée.



Pour ma part, je pense que l'IA va obliger tout le secteur à monter le niveau d'exigence. Nous allons devoir décrypter et analyser finement ce que demande l'internaute qui s'est renseigné avec l'IA et être encore plus experts et créatifs afin d’apporter toujours plus de valeur ajoutée.



TourMaG - Faites-vous partie d'un réseau au sein la profession ?



Jean-Emmanuel Chometon : Nous sommes adhérents au SETO et aux EDV, et depuis juin, nous avons quitté ATR car nous avions envie d'évoluer vers un critère plus international.



Nous sommes désormais labellisés



Ce qui nous intéresse surtout chez Travelife, c'est l'amélioration continue de leurs 145 critères, qui peuvent aller de la gestion des déchets internes jusqu'à un parcours d'empreinte carbone. C'est très large, et plus vous montez dans les critères, plus vous changez de statut.



Nous espérons atteindre le niveau « Certified » dans les deux ans qui viennent. Cela va nous permettre d'entretenir un lien, de mobiliser les équipes, et d'avoir une amélioration continue de cet aspect tourisme durable. Oui, pour augmenter notre productivité et faciliter le travail en back-office sur un certain nombre de tâches, mais en aucun cas pour créer des programmes de voyages.Il est important pour nos collaborateurs de comprendre la manière dont les internautes utilisent l'IA car, dans les années qui viennent, cette technologie va modifier la manière dont les gens imaginent leur voyage, le préparent et nous interrogent en fonction des réponses qu'ils ont obtenues.Nous devons donc adapter notre manière de répondre, en continuant à mettre en avant l'expertise de nos conseillers plutôt que de faire une réponse automatisée.Pour ma part, je pense que l'IA va obliger tout le secteur à monter le niveau d'exigence. Nous allons devoir décrypter et analyser finement ce que demande l'internaute qui s'est renseigné avec l'IA et être encore plus experts et créatifs afin d’apporter toujours plus de valeur ajoutée.Nous sommes adhérents au SETO et aux EDV, et depuis juin, nous avons quitté ATR car nous avions envie d'évoluer vers un critère plus international.Nous sommes désormais labellisés Travelife Partner. Cela fait longtemps que l'on y réfléchit, car beaucoup de nos partenaires dans nos destinations le sont aussi, donc il fallait qu'on crée un lien.Ce qui nous intéresse surtout chez Travelife, c'est l'amélioration continue de leurs 145 critères, qui peuvent aller de la gestion des déchets internes jusqu'à un parcours d'empreinte carbone. C'est très large, et plus vous montez dans les critères, plus vous changez de statut.Nous espérons atteindre le niveau « Certified » dans les deux ans qui viennent. Cela va nous permettre d'entretenir un lien, de mobiliser les équipes, et d'avoir une amélioration continue de cet aspect tourisme durable.

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Les Maisons du Voyage lancent wiknd.com pour les week-ends et courts séjours TourMaG - Pourriez-vous envisager de vous ouvrir à la vente en B2B ou d'être référencé dans un réseau de distribution ?



Jean-Emmanuel Chometon : Non, notre modèle est basé vraiment sur le B2C, à part - et à titre vraiment expérimental - la revente d'un circuit par une agence qui nous le demande de façon un peu exceptionnelle. Mais ce n'est pas notre modèle économique.



TourMaG - Qui sont vos concurrents directs ?



Jean-Emmanuel Chometon : Nous avons beaucoup d'admiration pour le groupe Voyageurs du Monde, qui est vraiment le modèle, le leader incontesté du secteur, en particulier leur activité sur-mesure, c'est-à-dire les marques Voyageurs et Comptoir des voyages.



Après, nous recensons des formes assez multiples de concurrence, comme d'autres TO généralistes traditionnels - hors Voyageurs et Comptoir - du type Cercle des Voyages, Intermèdes pour le côté culturel. Et aussi les purs digitaux, comme Evaneos ou Tourlane.



Enfin, il existe une multitude de concurrents nouveaux, par destinations. Des DMC qui essayent de monter leurs propres produits à proposer sur le marché français : un spécialiste des safaris en Tanzanie, un spécialiste des circuits japonais, etc.



TourMaG - Envisagez-vous, comme l’a fait Voyageurs du Monde, de vous développer à l’international ?



Jean-Emmanuel Chometon : Non, mis à part d'éventuelles extensions sur des pays francophones limitrophes sous forme de partenariat ou d’acquisition de spécialistes de niches sur des voyages que nous ne produisons pas en France, nous n’avons pas de stratégie d'expansion internationale.

Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com

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