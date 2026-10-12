Croisière Claude François : comme d'habitude dans une ambiance survoltée !

Pour Claude François Junior, la troisième édition de la Croisière Claude François confirme l’installation d’un rendez-vous annuel.Avec une fréquentation en hausse de 9 % par rapport à 2025, le concept mêle animations musicales, coaching danse avec les Clodettes et concerts, dans une ambiance festive et nostalgique.L’organisateur se réjouit surtout de l’enthousiasme des passagers,