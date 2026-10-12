Croisière Claude François : comme d'habitude dans une ambiance survoltée !

Pour Claude François Junior, la troisième édition de la Croisière Claude François confirme l’installation d’un rendez-vous annuel.
Avec une fréquentation en hausse de 9 % par rapport à 2025, le concept mêle animations musicales, coaching danse avec les Clodettes et concerts, dans une ambiance festive et nostalgique.
L’organisateur se réjouit surtout de l’enthousiasme des passagers, qui lui donne l’énergie de poursuivre l’aventure en 2027.
Lire aussi : Croisière Claude François le tube qui embarque une nouvelle clientèle de croisiéristes
Avec une fréquentation en hausse de 9 % par rapport à 2025, le concept mêle animations musicales, coaching danse avec les Clodettes et concerts, dans une ambiance festive et nostalgique.
L’organisateur se réjouit surtout de l’enthousiasme des passagers, qui lui donne l’énergie de poursuivre l’aventure en 2027.
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