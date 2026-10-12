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Croisière Claude François : comme d'habitude dans une ambiance survoltée !

du 11 au 18 octobre 2026 à bord du Costa Smeralda depuis Marseille


La Croisière Claude François a largué les amarres le 11 octobre dernier, au départ de Marseille pour sa troisième édition. A bord du Costa Smeralda, ce rendez-vous mêle animations disco, coaching danse, karaoké, et concerts d'Alain Chamfort !


Rédigé par Xavier Petit le Mardi 13 Octobre 2026 à 16:41

Pour Claude François Junior, la troisième édition de la Croisière Claude François confirme l’installation d’un rendez-vous annuel.

Avec une fréquentation en hausse de 9 % par rapport à 2025, le concept mêle animations musicales, coaching danse avec les Clodettes et concerts, dans une ambiance festive et nostalgique.

L’organisateur se réjouit surtout de l’enthousiasme des passagers, qui lui donne l’énergie de poursuivre l’aventure en 2027.

Lire aussi : Croisière Claude François le tube qui embarque une nouvelle clientèle de croisiéristes

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