Alexis Boudrand (Minor Hotels) : "Nous voulons doubler notre portefeuille d'ici trois ans"

TourMaG -Comment comptez-vous procéder ? Ciblez-vous la reprise d'hôtels indépendants ? Les conversions ? Passerez-vous par des franchises et des contrats de management ?



Alexis Boudrand : Depuis le rachat du le groupe espagnol NH hoteles en 2018, le portefeuille se décompose à 22 % en propre (Minor est propriétaire de ces hôtels) ; à environ 60 % en bail ; le reste étant managé ou en franchise.



Lorsque Gonzalo Aguilar a pris ses fonctions de CEO de Minor Hotels Europe & Americas en janvier 2025, il a donné le cap vers un rééquilibrage de ces proportions, afin de parvenir à la moitié des hôtels en propriété ou sous le régime du bail, et l'autre moitié sous le régime de l’asset light (franchise ou HMA), d’ici 3 ans, ce vers quoi on tend.



TourMaG - Comment comptez-vous décliner cette stratégie en France ?



Alexis Boudrand :]b Au Benelux où nous disposons déjà de 49 hôtels, nous ne signerons plus de bail : le développement se fera en franchise. En revanche, en France où nous sommes peu implantés, y compris dans des localisations essentielles de Paris, nous pourrons signer des baux, car ce sera un atout de plus pour nous développer.



Nous voulons démontrer nos capacités de gestionnaire hôtelier ou franchiseur également, en délivrant des résultats (optimisation des ventes et de la distribution de ces hôtels indépendants), avec une approche orientée vers ces propriétaires.



Nous sommes également propriétaires donc nous comprenons leurs problématiques de propriétaires. Tout ce qui n’a pas de retour sur investissement n’a pas sa place. Nous avons donc une double casquette, à la fois propriétaires et gestionnaire ou franchiseur pour le compte d’autres propriétaires. Nous agissons en partenariat. Il nous faut être agile, en offrant de la flexibilité.