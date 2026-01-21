TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Minor Hotels : quels seront ses marchés prioritaires en 2026 ?

Expansion, nouvelles marques et résidences


Minor Hotels entre dans une nouvelle phase de croissance mondiale en 2026. Fort de 40 signatures record en 2025, le groupe mise sur la diversification de son portefeuille, le développement de nouvelles marques et une stratégie « asset-light » pour renforcer sa présence sur ses marchés clés.


Lundi 26 Janvier 2026

Minor Hotels met le cap sur une croissance mondiale ciblée en 2026 - Depositphotos @triocean2011
Minor Hotels met le cap sur une croissance mondiale ciblée en 2026
Après une année record en termes de signatures, Minor Hotels annonce une stratégie de développement axée sur la diversification de son portefeuille et une expansion « asset-light » ciblée.

En 2025, le groupe a signé 40 nouveaux contrats hôteliers et accords-cadres, un record historique, et prévoit déjà 25 signatures supplémentaires au premier trimestre 2026.

Avec un portefeuille de plus de 640 établissements dans le monde et son pipeline le plus solide à ce jour, Minor Hotels entre dans une nouvelle phase de croissance, soutenue par le lancement de quatre nouvelles marques et le renforcement de sa plateforme mondiale.

Selon Dillip Rajakarier, CEO du groupe Minor International, "le rythme récent des signatures reflète la forte confiance des propriétaires dans nos marques et notre plateforme. Stimuler la croissance via une part plus élevée de contrats de gestion hôtelière et de franchises nous permet de nous développer avec rigueur tout en maintenant un contrôle opérationnel étroit sur nos établissements".

Une expansion ciblée sur les marchés prioritaires

En 2026, Minor Hotels concentrera ses efforts sur les régions à forte demande à long terme, combinant renforcement dans les marchés établis et entrée sélective sur de nouvelles destinations.

Plus de 60 % des 25 nouveaux accords prévus concerneront le Moyen-Orient et l’Asie, tandis que l’Europe restera un marché stratégique, représentant aujourd’hui plus de la moitié du portefeuille du groupe.

Le groupe prévoit également un renforcement de sa présence en Amérique du Nord avec des ouvertures à New York, Miami et dans les Caraïbes, principalement dans le segment luxe.

En Australie, l’expansion se poursuivra sur ses marques existantes Oaks et Avani, tandis que Londres bénéficiera de la notoriété du Wolseley Hospitality Group, acquis en 2022.

Minor Hotels intensifie par ailleurs son développement en Afrique du Nord et en Asie, avec des projets en Égypte, au Maroc, au Japon et en Inde, et diversifie son portefeuille de destinations resort en Europe méditerranéenne.

De nouvelles marques pour plus de flexibilité

La franchise jouera un rôle central dans cette stratégie de croissance « asset-light ». Minor Hotels prévoit que 87 % de son pipeline 2026 soit désormais axé sur ce modèle, contre 70 % l’année précédente. La franchise sera principalement déployée sur les marchés matures en Europe et aux États-Unis, mais aussi en Afrique, où la demande pour des plateformes de distribution, de fidélité et de marque continue de croître.

Le groupe lancera en 2026 plusieurs marques, notamment Minor Reserve Collection et Colbert Collection.

Le groupe confirme le rôle stratégique des résidences de marque, qui représentent aujourd’hui environ 20 % de son pipeline hôtelier. En 2026, le groupe lancera son premier projet de résidences indépendantes, principalement porté par les marques de luxe Anantara et Tivoli, tout en développant des offres lifestyle avec Avani et NH Collection. Des projets mixtes sont prévus aux Émirats arabes unis, en Espagne et en Inde.

Vers une optimisation du capital avec un REIT

Pour soutenir cette stratégie, Minor International prépare le lancement d’un fonds d’investissement immobilier hôtelier (REIT), dont l’introduction en bourse est prévue mi-2026. Ce mécanisme permettra de recycler le capital de propriétés matures tout en conservant des relations de long terme avec les hôtels et les marques, accélérant la transition vers un modèle davantage « asset-right ».

La stratégie 2026 de Minor Hotels vise à renforcer la profondeur et la résilience de son portefeuille mondial. En misant sur les bons marchés, les bonnes marques et les bons partenariats, le groupe consolide sa position comme plateforme hôtelière diversifiée, capable de performer à travers les cycles et de répondre à l’évolution de la demande mondiale de voyages.


