Minor Hotels : quels seront ses marchés prioritaires en 2026 ?

Expansion, nouvelles marques et résidences

Minor Hotels entre dans une nouvelle phase de croissance mondiale en 2026. Fort de 40 signatures record en 2025, le groupe mise sur la diversification de son portefeuille, le développement de nouvelles marques et une stratégie « asset-light » pour renforcer sa présence sur ses marchés clés.

Rédigé par Amélia Brille le Lundi 26 Janvier 2026

