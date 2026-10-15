Esprit de France s'ouvre à la gestion hôtelière !

Le Pigonnet, à Aix-en-Provence, voit son chiffre d’affaires progresser de 12 % après sa réouverture fin février 2025 - Photo Camille Moirenc
Esprit de France poursuit sa croissance. Au premier semestre 2026, l’activité hôtelière de la collection familiale affiche un chiffre d’affaires de 27,9 millions d’euros, en hausse de 6 % à périmètre constant par rapport à la même période en 2025.
Selon le communiqué, cette progression est notamment portée par le retour de la clientèle internationale.
À Paris, les établissements enregistrent un taux d’occupation moyen de 86,5 %, stable sur un an et supérieur de deux points au marché, selon MKG.
Le revenu par chambre disponible (RevPAR) atteint 302 euros, contre 289 euros un an plus tôt, soit une progression de 4,5 %, tandis que le marché recule de 1 %. En région, le Pigonnet, à Aix-en-Provence, voit son chiffre d’affaires progresser de 12 % après sa réouverture fin février 2025, à l’issue d’une rénovation importante.
Selon le communiqué, cette progression est notamment portée par le retour de la clientèle internationale.
À Paris, les établissements enregistrent un taux d’occupation moyen de 86,5 %, stable sur un an et supérieur de deux points au marché, selon MKG.
Le revenu par chambre disponible (RevPAR) atteint 302 euros, contre 289 euros un an plus tôt, soit une progression de 4,5 %, tandis que le marché recule de 1 %. En région, le Pigonnet, à Aix-en-Provence, voit son chiffre d’affaires progresser de 12 % après sa réouverture fin février 2025, à l’issue d’une rénovation importante.
Le Club Esprit de France s’élargit
Esprit de France, propriétaire de douze boutique-hôtels, fédère également une trentaine de Châteaux et Demeures au sein du Club Esprit de France.
Au premier semestre 2026, trois nouvelles adresses ont rejoint le réseau : le Domaine du Colombier, le Château du Gué aux Biches et le Château de Saint-Paterne. Ces intégrations représentent 40 chambres supplémentaires, soit une progression de 21 % par rapport à 2025.
Une dizaine de projets sont actuellement à l’étude dans plusieurs régions françaises, dont la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le groupe participe également au programme « Réinventer le patrimoine », lancé en 2019 lpar Atout France et la Banque des Territoires, avec le soutien du ministère de la Culture à travers des webinaires.
« Notre ambition est aujourd’hui de poursuivre le développement de la collection sans diluer ce qui fait son identité », souligne Jérémie de Fombelle, directeur général d’Esprit de France.
Au premier semestre 2026, trois nouvelles adresses ont rejoint le réseau : le Domaine du Colombier, le Château du Gué aux Biches et le Château de Saint-Paterne. Ces intégrations représentent 40 chambres supplémentaires, soit une progression de 21 % par rapport à 2025.
Une dizaine de projets sont actuellement à l’étude dans plusieurs régions françaises, dont la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le groupe participe également au programme « Réinventer le patrimoine », lancé en 2019 lpar Atout France et la Banque des Territoires, avec le soutien du ministère de la Culture à travers des webinaires.
« Notre ambition est aujourd’hui de poursuivre le développement de la collection sans diluer ce qui fait son identité », souligne Jérémie de Fombelle, directeur général d’Esprit de France.
Trois hôtels sous contrat de gestion
Historiquement propriétaire et exploitant de ses établissements, Esprit de France développe aussi la gestion hôtelière pour compte de tiers. La collection exploite désormais trois hôtels dans le cadre de contrats de gestion.
Les premiers résultats sont encourageants, détaille un communiqué : dans un établissement dont elle a repris la gestion, la note Booking est passée de 8,4 à plus de 9 en six mois. À l’Hôtel Tourisme Avenue, le résultat brut d’exploitation (RBE) a progressé de six points sur la même durée par rapport à l’année précédente.
« Notre métier consiste au contraire à comprendre ce qui fait la valeur d’un lieu et à lui apporter les expertises nécessaires pour améliorer sa performance sans effacer sa personnalité », précise Jérémie de Fombelle. Esprit de France entend ainsi accélérer le développement de cette activité, en s’appuyant sur son savoir-faire opérationnel et sa proximité avec les propriétaires.
Les premiers résultats sont encourageants, détaille un communiqué : dans un établissement dont elle a repris la gestion, la note Booking est passée de 8,4 à plus de 9 en six mois. À l’Hôtel Tourisme Avenue, le résultat brut d’exploitation (RBE) a progressé de six points sur la même durée par rapport à l’année précédente.
« Notre métier consiste au contraire à comprendre ce qui fait la valeur d’un lieu et à lui apporter les expertises nécessaires pour améliorer sa performance sans effacer sa personnalité », précise Jérémie de Fombelle. Esprit de France entend ainsi accélérer le développement de cette activité, en s’appuyant sur son savoir-faire opérationnel et sa proximité avec les propriétaires.