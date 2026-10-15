Esprit de France s'ouvre à la gestion hôtelière !

Historiquement propriétaire et exploitant de ses établissements, Esprit de France développe aussi la gestion hôtelière pour compte de tiers. La collection exploite désormais trois hôtels dans le cadre de contrats de gestion.



Les premiers résultats sont encourageants, détaille un communiqué : dans un établissement dont elle a repris la gestion, la note Booking est passée de 8,4 à plus de 9 en six mois. À l’Hôtel Tourisme Avenue, le résultat brut d’exploitation (RBE) a progressé de six points sur la même durée par rapport à l’année précédente.



« Notre métier consiste au contraire à comprendre ce qui fait la valeur d’un lieu et à lui apporter les expertises nécessaires pour améliorer sa performance sans effacer sa personnalité », précise Jérémie de Fombelle. Esprit de France entend ainsi accélérer le développement de cette activité, en s’appuyant sur son savoir-faire opérationnel et sa proximité avec les propriétaires.