Cures thermales : ADN Tourisme s’oppose au déremboursement

Christelle Chassagne, présidente d’ADN Tourisme, s’oppose au transfert du financement des cures thermales vers les complémentaires santé. DepositPhotos.com/minervastock
Dans un courrier adressé au Premier ministre et aux ministres de la Santé et du Tourisme, le 13 octobre 2026, Christelle Chassagne alerte sur les conséquences d’un éventuel déremboursement des cures thermales. La présidente d’ADN Tourisme rappelle que 80 % des curistes sont retraités et que plus de 30 % viennent de milieux modestes.
Elle souligne également le poids économique du thermalisme, qui représente, selon les chiffres avancés par l’association, 4,5 milliards d’euros de retombées et près de 25 000 emplois, pour un coût de 240 millions d’euros pour l’Assurance maladie.
Elle souligne également le poids économique du thermalisme, qui représente, selon les chiffres avancés par l’association, 4,5 milliards d’euros de retombées et près de 25 000 emplois, pour un coût de 240 millions d’euros pour l’Assurance maladie.
ADN Tourisme demande une concertation
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Christelle Chassagne conteste le transfert envisagé et appelle le Gouvernement à revoir sa position. « Les cures soignent, soulagent, préviennent, et ce sont des centaines de milliers de patients, souvent fragiles et âgés, qui en bénéficient chaque année », déclare-t-elle.
La présidente d’ADN Tourisme estime que la mesure pourrait affecter à la fois l’accès aux soins et l’activité économique des territoires thermaux. Elle demande au Premier ministre, à la ministre de la Santé et au ministre du Tourisme de revenir sur cette décision et d’ouvrir « sans délai une véritable concertation avec les professionnels du thermalisme ».
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Lors du Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2026, le gouvernement avait aussi projeté de dérembourser partiellement les cures thermales,, finalement cette proposition n'avait pas été retenue.
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